Er zijn mensen die met hun charisma de hele omgeving domineren. Zo iemand is de 26-jarige Bhavitha Mandava.

Paris Fashion Week. Het catwalksprookje van Bhavitha Mandava. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de Paris Fashion Week van afgelopen maart gebeurde er iets bijzonders, iets grappigs. Het was voor ons team de laatste modeshow – Gabriela Hearst – en we waren bij de achteruitgang van het Petit Palais de modellen aan het fotograferen. Maartje Verhoef was de ster in deze show en ze had voor ons geposeerd, net zoals Marina Perez, een bekend Spaans model. Steeds meer modellen kwamen naar buiten en verspreidden zich over het terrein waar ze staande werden gehouden door de streetstyle fotografen.

Opeens zag ik tussen de modellen een Indiaas meisje in een leren Chanel jas. Ze zag er niet uit als een model dat de show gelopen had, maar ze intrigeerde me, en ik vroeg of ik een foto van haar mocht maken. Ik was niet de enige die haar had opgemerkt. In een mum van tijd hadden alle fotografen een haag gevormd en richtten alle lenzen zich op haar: Bhavitha Mandava.

De kracht van aanwezigheid

Waar Bhavitha Mandava verschijnt, domineert ze de omgeving. Al snel hield een model haar tassen voor haar vast zodat ze beter kon poseren, en stal ze de show. De andere modellen leken niet meer te bestaan. Bhavitha heeft charisma, een wervelende energie die als een zuigende kracht werkt.

Tijdens het poseren haalde ze uit een van haar tassen een handgemaakte muis tevoorschijn. Die had ze zelf voor de ontwerper (Matthieu Blazy) van Chanel gemaakt, wiens show ze die avond zou lopen. Ze was, vertelde ze, op weg naar het Grand Palais, maar had de menigte bij het Petit Palais (tegenover het Grand Palais) gezien, en was even komen kijken.

Een klein rondje op internet vertelde me meer over dit opmerkelijke model, dat zo anders is dan de anderen. Bhavitha is geen ‘blank canvas’, maar een uitgesproken persoonlijkheid. Ze kleedt zich in designerkleding en is kleiner dan het gemiddelde fashionmodel.

Van Hyderabad naar New York

Ze werd geboren in Hyderabad, in India, en groeide op in een stimulerende omgeving waar creativiteit en doorzettingsvermogen samenkwamen. Bhavitha die naar eigen zeggen altijd met haar neus in de boeken zat, studeerde af in architectuur en deed een vervolgstudie aan de New York University. Die achtergrond zie je terug in haar manier van bewegen en kleden: alles lijkt doordacht, bijna geconstrueerd, alsof ze niet alleen een outfit draagt, maar er een verhaal mee bouwt.

Haar ontdekking kwam niet via de traditionele modewereld, maar op straat in New York. Daar werd ze gespot in de metro – onderweg naar college – door iemand uit de modewereld, een ontmoeting die haar leven volledig zou veranderen.

Wat volgde was geen standaard modellencarrière, maar een bijna filmisch verloop: van student naar catwalk in minder dan een jaar.

Een bliksemcarrière

Na haar ontdekking liep ze vrijwel direct exclusief voor Bottega Veneta en verscheen ze in campagnes, waarna shows voor Dior en Courrèges volgden. Haar opmars was ongekend snel, maar ook opvallend consistent: ontwerpers zagen in haar niet alleen een model, maar een muze.

Het kantelpunt kwam in december 2025. Bhavitha schreef geschiedenis door de Chanel Métiers d’Art 2026-show te openen – als eerste Indiase model ooit.

Dat moment – ironisch genoeg in een New Yorks metrostation, de plek waar ze ooit werd ontdekt – maakte haar in één klap tot een van de meest besproken nieuwe gezichten in de industrie. Sindsdien is ze uitgegroeid tot een vaste naam binnen het huis Chanel – ze is inmiddels ambassadeur – en wordt ze gezien als een van de nieuwe gezichten die de toekomst van het modehuis belichamen.

Deze maand schittert ze bovendien op de cover van de Britse editie van Vogue (maart 2026), iets waar veel fashion modellen alleen maar van kunnen dromen.

Meer dan een model

Bhavitha is dan ook meer dan een model, en dat is precies wat haar onderscheidt van zoveel anderen. In een industrie waar neutraliteit vaak de norm is, brengt zij haar eigen wereld mee: invloeden uit de architectuur, haar Indiase roots en haar liefde voor ambacht. De handgemaakte muis die ze achteloos uit haar tas haalde bij het Petit Palais is daar een perfect voorbeeld van.

Haar lengte, die afwijkt van de klassieke normen binnen de modewereld, lijkt haar alleen maar krachtiger te maken. Je meet haar niet in centimeters, maar in aanwezigheid. Zodra ze verschijnt, verschuift de aandacht vanzelf.

Een nieuw soort sprookje

Wat het moment tijdens Paris Fashion Week zo bijzonder maakte, was niet alleen haar uiterlijk of haar kleding, maar de energie die ze meebracht. Terwijl anderen wachtten op hun moment, leek Bhavitha haar eigen ritme te volgen, en nam ze de regie in eigen handen. Ze speelde met de camera’s, met verwachtingen, met het moment zelf.

Misschien is dat wel de toekomst van mode: persoonlijkheden die niet alleen kleding dragen, maar betekenis toevoegen. Bhavitha Mandava belichaamt die verschuiving. Ze is niet slechts een model, maar een maker, een denker, iemand die haar eigen wereld meeneemt – van de straten van New York tot de catwalks van Parijs.

En ergens, tussen het Petit Palais en het Grand Palais, tussen de fotografen en de modellen, werd dat ineens zichtbaar. Een spontaan moment, een onverwachte ontmoeting – en een herinnering dat echte stijl niet alleen zit in wat je draagt, of wat je doet, maar in wie je bent.

