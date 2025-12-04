De haartrend voor 2026: véél haarproduct en greasy haartexturen. Photo courtesy of Hermès

We kunnen er niet onderuit: greasy haar is de belangrijkste haartrend voor 2026. We zagen deze look bij Lacoste, waar het haar van de modellen stijf stond van het haarproduct omdat het bezweet moest uitzien, als na een heftige tenniswedstrijd. Bij het Franse maison Coperni was het haar van de modellen van de haarwortels tot de haarpunten vettig en in slierten naar achteren gebracht. Zelfs bij een klassiek modehuis als Hermès gingen de hairstylisten met haarproduct tekeer. Over die hair look vertellen we je vandaag meer.

De haartrend voor 2026: véél haarproduct en greasy haartexturen. Foto ADVERSUS

Elegantie onder de zon

Voor de nieuwe zomercollectie van Hermès nam artistiek directeur Nadège Vanhee-Cybulski ons mee naar de Camargue, het wilde zuiden van Frankrijk de Camargue, waar vrouwen op paarden – een stokpaardje van Hermès! – door zonovergoten landschappen rijden. De collectie is wederom een ode aan de ruiterwereld, maar dan sensueler dan we van Hermès gewend zijn. Op de catwalk veel leer en aardetinten, zoals altijd, maar de ontwerpen laten huid zien. Een terugkomend element de tops in de vorm van een tuigje of klein harnas. De mood is sportief en flirterig. Vrijheid en sensualiteit onder de zon.

De kapsels bij Hermès

De haartrend voor 2026: véél haarproduct en greasy haartexturen. Foto ADVERSUS

Dit vrijgevochten gevoel komt ook in de kapsels naar voren die in het teken staan van ‘untamed beauty’. Op de catwalk komen we meerdere looks tegen. Bij de modellen met een korte snit is het haar met haarproduct naar glad achteren gebracht. Bij de modellen met lang, steil haar zijn de voorste lokken doordrenkt met haarproduct en in model gekneed, waarbij de voorste lokken tot aan de oren volumineus het gezicht omlijsten, met daarin een vage zijscheiding. Vanaf de oren vallen de lokken vrij naar beneden met een natuurlijke beweging. Bij de modellen met krullend haar is deze textuur versterkt. Ook hier is het haar rond het gezicht volumineus met een lichte zijscheiding.

De haartrend voor 2026: véél haarproduct en greasy haartexturen. Foto ADVERSUS

Greasy haartexturen

Deze kapsels kun je gemakkelijk zelf thuis nadoen. Heb je kort haar, breng het dan met een kam en een flinke hoeveelheid haarproduct naar achteren. Heb je lang haar, kneed het haarproduct – een gel, een wax, of een mix van gel en olie – dan vanaf de haarpunten tot ongeveer aan je oren zodat het gemakkelijk in model te brengen is. Maak nu een vage zijscheiding en modelleer het haar met je vingers zodat het omhoog en aan weerszijden van je hoofd uitstaat.

De haartrend voor 2026: véél haarproduct en greasy haartexturen. Foto ADVERSUS

Deze kapsels doen het altijd goed, overdag en voor de avond, maar zijn vooral een uitkomst als je geen tijd hebt om je haar te wassen! Door die greasy look te versterken, kun je je wasbeurt gerust nog een dagje uitstellen.

