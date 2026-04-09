Modetrends lente zomer 2026: dit zijn de 10 grootste trends

De modetrends van lente en zomer van 2026 staan in het teken van optimisme, vrouwelijkheid en verfijning. Ze borduren voort op de ontwikkelingen van de afgelopen seizoenen, maar alles wordt dit jaar nog vrouwelijker en eleganter. Volumes worden slanker en verfijnder, architectonische lijnen voegen een dramatische touch toe, en quiet luxury blijft belangrijk, maar krijgt een extra sensuele en vrouwelijke twist. De mood is zachter, sensueler en persoonlijker, zonder dat het zoet of overdreven wordt. Aan de andere kant gaan we ook richting statement looks.



Een trend waarvan we echter langzaam maar zeker afscheid nemen is – verrassing! – de crop top. In plaats daarvan zien we meer focus op langere lijnen, slankere volumes en flatterende silhouetten. De crop top wordt vervangen door supercoole lingeriehemdjes, kanten body’s en korsetachtige topjes.

Kortom, dit seizoen draait het om draagbare trends met pit, karakter, lef: volume met elegantie, warme aardetinten, romantische details en accessoires die je outfit compleet maken. Of je nu van casual, chic of feestelijk houdt – er zit zeker iets voor jou bij.

De 10 grootste modetrends lente/zomer 2026

1. Statement rokken & volume

Romantische rok met bloemenpatroon. Photo courtesy of Louis Vuitton

Korte, midi- en maxirokken met opvallend volume domineren dit seizoen. Denk aan ballonrokken, gelaagde rokken, geplooide modellen en lange A-lijnen.

Stylingtip: Combineer een volumineuze rok met een strakke top of een lief vest voor balans. Perfect te combineren met sneakers, loafers of slingbacks.

2. De bermuda: must-have short van zomer 2026

De bermuda in de streetstyle. Foto Charlotte Mesman

Geen rokkenfan? Dan is de bermuda jouw must-have item dit seizoen. We zien vooral slankere, hoog getailleerde bermuda’s met een lengte net op of over de knie. Van klassiek en chic tot stoer in denim of leer.

Tip: Draag een grijze bermuda met een donkerblauw militair jasje voor een moderne librarian look.

3. Bruine tinten (“Brown is the new black”)

Update je lentelook met deze modetips voor voorjaar 2026. Bruin blijft in de mode. Foto ADVERSUS

Bruin blijft dominant in 2026. Van diep chocoladebruin tot zachte karamel en cognac – warme aardetinten vormen de basis van veel outfits.

Hoe combineer je het? Ga voor ton-sur-ton met beige en crème, of creëer contrast met felblauw of groen. Heel mooi ook de combinatie van chocoladebruin met pasteltinten zoals mint en pistache (om op te eten!).

4. Denim op denim

Denim op denim. Foto ADVERSUS

Denim op denim is terug, maar dan rauwer en stoerder met washed effects. Of juist supervrouwelijk en elegant in de vorm van een tailleur met rok. Deze look uit de jaren ’70 en ’90 blijft trekken.

Outfitidee: Een denim jacket met wijde jeans en een simpele witte tanktop of een klein zwart truitje.

5. Neo-romantische details & franjes

Neoromantische look voor lente zomer 2026. Foto Charlotte Mesman

Roesjes, franjes, transparante stoffen en kant zorgen voor een zachte, vrouwelijke touch.

Styling: Combineer franjes met een basic jeans voor een boho-chique look.

6. Poetcore (of Librarian look)

Denk aan kokerrokken, vestjes, truitjes met V-hals, witte blouses met grote strikken, loafers en nette broekpakken. Netjes, vrouwelijk en soms verrassend sexy met een vleugje nostalgie.

7. Polka dots & ruitjes

Update je lentelook van 2026 met ruiten, de ultieme modetrend. Op deze foto: Libby Taverner. Foto Charlotte Mesman

Klassieke stippen maken een comeback in combinaties zoals zwart-wit, bruin-crème en pastels. Ook ruitjes (Vichy, pied-de-poule en stoere mannelijke ruiten) zijn volop aanwezig.

Tip: Mix kleine en grote stippen voor een speels effect.

8. Monochroom & colorblocking

Monochrome looks. Van top tot teen in één kleur. Photo courtesy of Max Mara

Grote kleurvlakken zijn hot. Kleed je van top tot teen in één kleur of combineer krachtige kleuren zoals rood met blauw of bruin met lila.

Voorbeeld: Een linnen broekpak in zachtblauw of een warme bruintint.

9. Pumps & slingbacks

Jurken met stippen en slingbacks. Foto Charlotte Mesman

De vrouwelijke comeback is ook in schoenen zichtbaar. Pumps met stiletto’s en slingbacks met kitten heels maken een grote entree. Een rok draag je deze zomer het liefst met hakken.

Effect: Je lijkt direct langer en slanker.

10. Accessoires die het verschil maken

Dit zijn opvallende schoenentrends voor lente zomer 2026. V-cut flats. Photo courtesy of Sportmax

Mocassins en V-cut flats

Oversized suède tassen (onze persoonlijke favoriet)

Statement riemen (accentueer je taille)

Kristallen, strass en pailletten als opvallende details

Brillen: van bijna onzichtbare elegantie tot zelfverzekerde statement-brillen

Trendkleuren lente zomer 2026

Bruine tinten (chocolade, karamel, suède)

Baby blue & Capri blue

Zachte pastels (poederroze, mint, crème, lila, pistache)

Creamy yellow en Cloud Dancer (dé warme off-white tint van 2026)

Klassiek zwart-wit en ton-sur-ton looks

Hoe style je de trends in het dagelijks leven?

Casual overdag:

Denim op denim + ballerina flats + suède tas

Kantoor met twist:

Oversized blazer + statement rok + brede riem

Weekend / vakantie:

Romantische jurk met franjes + mocassins

Avondje uit:

Doorzichtige lingeriejurk met pumps of een broek met kanten top

FAQ

Welke kleuren zijn hot in lente zomer 2026?

Warme bruintinten, zachte pastels, babyblauw, creamy yellow en warme off-white.

Hoe draag ik volume zonder groter te lijken?

Balanceer volumineuze items met strakke basics en benadruk je taille met een riem.

Welke trends zijn het makkelijkst te combineren met mijn bestaande kleding?

Denim op denim, bruine tinten en statement accessoires zijn eenvoudig te mixen met wat je al in de kast hebt.