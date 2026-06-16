Eerst was er de French bob, daarna de Italian bob. Nu is de Scandi bob bezig aan een opmars als dé minimalistische haartrend van 2026.

De Scandi bob is één van de meest geliefde haartrends van 2026. Foto Charlotte Mesman

Eerst was er de French bob. Daarna verscheen de Italian bob, met meer volume en een luxere uitstraling. In 2026 komt Scandinavië – iets wat met de opkomt van de Copenhagen Fashion Week wel te verwachte was – met een eigen interpretatie van het korte kapsel. De Scandi bob is fris, modern en ongecompliceerd. Geen zware styling, geen uitgesproken lagen en geen kapsel dat iedere ochtend uitgebreid in model moet worden gebracht.

De populariteit van de Scandi bob laat zien hoe haarmode verandert. Van opvallende glamour kapsels naar eenvoud. Gezond haar, een goede coupe en natuurlijke beweging zijn nieuwe prioriteiten.

Wat is een Scandi bob?

De Scandi bob is een rechte bob die meestal rond de kaaklijn of net daaronder wordt geknipt. De vorm is strak, maar niet hard. Het haar heeft een verzorgde uitstraling zonder dat het perfect gestyled hoeft te zijn.

Dat maakt dit kapsel anders dan de French bob, die vaak speelser oogt, en ook anders dan de Italian bob, die bekendstaat om volume en glamour. De Scandi bob voelt rustiger en moderner.

De inspiratie komt uit de Scandinavische benadering van mode en beauty, waar kwaliteit, eenvoud en functionaliteit vaak belangrijker zijn dan opvallende trends.

Waarom deze bob zo goed past bij 2026

De Scandi bob is vooral geschikt voor de zomer. Licht, luchtig en moeiteloos. Foto Charlotte Mesman

Op de catwalks en in de beautywereld is een duidelijke verschuiving zichtbaar. Haar mag weer bewegen. Textuur hoeft niet meer volledig weggewerkt te worden en een kapsel hoeft niet de indruk te wekken dat er een uur aan styling aan voorafging. Deze esthetiek wordt wel ‘gecontroleerde imperfectie’ genoemd. Niet elk haartje hoeft meer op z’n plaats te liggen.

Het fijne van de Scandi bob? Je hoeft bijna niet te stylen! Foto Charlotte Mesman

Dat zie je terug in de opkomst van trends zoals hair rewilding, maar ook in de voorkeur voor kapsels die mooi uitgroeien en weinig onderhoud vragen.

De Scandi bob past precies in dat beeld.

Waar zien we de Scandi bob?

De Scandi bob kwamen we zowel op de catwalks in Milaan en Parijs tegen als in het straatbeeld rond de modeshows. Influencers en it-girls hebben de trend al opgepakt en namen plaats op de front row met eenvoudige bob kapsels die net niet perfect waren gestyled. Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens.

Amalie Gassmann met een gepolijste versie van de Scandi bob bij de modeshows in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Een influencer die een supermooie Scandi heeft, is Amalie Gassmann. Voor de afgelopen modeweek koos ze er echter voor haar Scandi bob glad om haar hoofd te dragen. Dit bewijst dat je met een Scandi bob verschillende kanten op kunt, maar laat ook meteen een andere hoofdstroming in de haartrends voor 2026: supergepolijste hoofden (in tegenstelling tot de gecontroleerde imperfectie haartrend).

Voor welke haartypes werkt de Scandi bob?

Steil haar en licht golvend haar laten de vorm van dit kapsel het duidelijkst zien. De scherpe lijnen blijven zichtbaar en het haar valt vanzelf in model.

Bij golvend of krullend haar kan dezelfde coupe worden aangepast zodat de vorm behouden blijft zonder dat het kapsel zwaar eruit ziet.

Juist omdat de styling naar de achtergrond verdwijnt, is het heel belangrijk dat je haar goed geknipt is. Dat geldt vooral bij golvend en krullend haar.

Zo wordt de Scandi bob gedragen

Deze bob is geschikt voor alle haartexturen. De coupe is het belangrijkst. Foto Charlotte Mesman

Een middenscheiding zie je bij deze trend het meest, maar ook een diepe zijscheiding werkt goed.

De styling blijft eenvoudig. Een beetje volume bij de aanzet, een gezonde glans en natuurlijke beweging zijn meestal voldoende. In plaats van strakke krullen of een spiegelgladde finish krijgt het haar een luchtige uitstraling.

Styling tips op een rijtje

Houd het simpel en natuurlijk: vermijd veel straightening of curling.

Gebruik volumizing mousse op vochtig haar + een Denman borstel voor root lift bij blow-drying.

Laat je haar aan de lucht drogen, voeg texture spray of salt spray toe voor beweging.

Ga voor een middenscheiding voor balans, of een zijscheiding voor volume.

Producten: texturizing spray, shine mist, lichte volumizer.

De bobtrend die eenvoud opnieuw interessant maakt

De geschiedenis van de bob kent inmiddels talloze varianten. Toch voelt de Scandi bob anders dan veel voorgangers.

Terwijl in eerdere trends vaak volume, glamour of een opvallend silhouet centraal stonden, kiest deze versie voor rust. Een scherpe coupe, gezond haar en een natuurlijke uitstraling vormen de basis. Dat maakt de Scandi bob tot een van de meest besproken korte kapsels van zomer 2026.

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