Gecontroleerde imperfectie is de nieuwe haartrend, de nieuwe mood, voor de korte kapsels voor 2026. Zo doe je dat!

De strakke power bob van Lily Collins in Emily in Paris geldt nog altijd als hét voorbeeld van gepolijste chic. Dat geldt ook voor de ultra-gladde hydro bob die dit jaar overal opduikt. Maar de haartrends voor korte kapsels voor 2026 laten ook een andere, verrassende mood zien: gecontroleerde imperfectie.

Deze stijl is op het eerste gezicht nonchalant, maar in werkelijkheid tot in detail is uitgewerkt. Steeds vaker maakt de strakke perfectie van kaarsrechte bob kapsels plaats voor korte kapsels met een luchtige textuur, speelse beweging en een zogenaamde lived-in uitstraling. Out-of-bed, maar dan met een Parijse twist.

Korte kapsels op de catwalks

Tijdens de Paris Fashion Week voor herfst winter 2026 2027 zagen we op catwalks als die van The Row, Carven en Zimmermann modellen met korte, gewild warrige kapsels. Dit is vooral een styling trend. Je kunt deze mood op verschillende korte haarsnitten (maar ook op halflang en lang haar) loslaten. Zo kwamen we deze messy mood tegen bij korte kapsels die op één lengte waren geknipt maar ook bij haarsnitten met een gelaagde structuur en vaak nét wat extra lengte in de nek.

Waarom perfectie plaatsmaakt voor karakter

De ‘gecontroleerde imperfectie’ is een reactie op de quiet luxury met z’n ingetogen, nette stijl. Waar het in de power bob draait om scherpe lijnen en glanzende controle, en in de hydro bob om een spiegelgladde finish zonder één haar uit model, verlangt 2026 naar iets anders: authenticiteit.

Kapsels mogen bewegen. Ze mogen veranderen gedurende de dag, de wind mag ermee spelen. Sterker nog, dit soort kapsels zien er vaak beter uit zónder föhn. Stylisten noemen het ook wel treffend: deliberately imperfect. Cool, ontspannen en altijd met een idee (die meer zit in je kapsel zelf dan in de styling), maar nooit overdreven gestyled.

Moeiteloze styling, maximaal effect

De aantrekkingskracht van controlled imperfection zit ook in het gemak. In een tijd waarin low-maintenance beauty en effortless chic centraal staan, sluit deze trend naadloos aan bij het drukke leven van vandaag de dag. Je hebt ’s morgens maar een paar minuten nodig om je coupe in model te krijgen:

Laat je haar natuurlijk drogen voor een zachte, losse textuur

Gebruik een textuurspray voor extra lift bij de aanzet

Bewerk je haar met je vingers en een light weight haarproduct voor een matte, natuurlijke finish

Ga voor een natuurlijke scheiding, laat je haar zelf beslissen

Kies voor een lok of draag het haar uit je gezicht, alles mag, wat telt is de textuur

Draag je haar speels achter je oren, of achter één oor of laat het los om je gezicht hangen (doe wat je wilt, maar maak een bewuste keuze)

Geen zware glansserums of gel dus, maar producten die het volume en de beweging van je haar accentueren.

De nieuwe standaard voor korte kapsels

Zoals zo vaak, loopt Parijs voorop. Bij The Row, Carven en Zimmermann werd duidelijk hoe deze messy-yet-controlled look minimalisme en attitude perfect combineert.

Geen kapsel meer dat elke ochtend een halfuur föhnen vraagt, maar een coupe die leeft, beweegt en je persoonlijkheid versterkt. Controlled imperfection is in 2026 geen trend, maar het is méér! Wie de sprong durft te wagen, kiest niet voor perfectie, maar voor vrijheid. En precies dát maakt het deze nieuwe hair mood aantrekkelijk.

