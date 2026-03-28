Vrouwenpraat. Liefde en zelfliefde. Jij op de eerste plaats is niet egoïstisch

Laura (38) dacht dat van jezelf houden een soort verraad van anderen was. Dit vertelt ze erover:

Tot voor kort dacht ik dat van jezelf houden een soort verraad was. Ik ben opgegroeid met het idee dat een ‘goede’ vrouw altijd anderen op de eerste plaats zet: de ouders, de partner, de kinderen, vriendinnen, het werk. En ik deed dat perfect.

Marco, mijn partner, en ik waren al zeven jaar samen, en altijd zette ik hem op de eerste plaats. Hij had behoefte aan rust na zijn werk en ik annuleerde mijn yogales. Hij wilde op zaterdag met vrienden uitgaan en ik bleef thuis om bij de hond te blijven, als hij zijn ouders wilde opzoeken, stond ik altijd klaar om mee te gaan, ook als ik er geen zin in had. Ik droomde al jaren van een fotografiecursus, maar ‘het was nooit het juiste moment’.

Op een dag, terwijl ik alweer alleen het avondeten klaarmaakte, keek ik in de spiegel en herkende mezelf niet. Ik was veranderd in een vriendelijke, glimlachende, altijd behulpzame schim… maar leeg. Ik was niet gelukkig, een ook niet trots op mezelf. Ik huilde alleen in de badkamer terwijl ik me klaarmaakte om te gaan slapen en schreef toen naar een vriendin: ‘Ik ben bang dat ik egoïstisch ben als ik begin mezelf te kiezen’. Zij reageerde met een hartje en een link naar een therapeut. Gelukkig heb ik haar advies opgevolgd.

Die avond veranderde er iets in mijn leven: voor jezelf kiezen betekent niet dat je ophoudt van anderen te houden. Het betekent dat je stopt met jezelf te verliezen om anderen gelukkig te maken ten koste van je eigen geluk. En misschien is dit precies de nieuwe grens van gezonde liefde waar we allemaal over leren praten.

Ingezonden verhaal

Wat zeggen de psychologen erover?

Generaties lang is ons geleerd dat echte liefde opoffering betekent. Dat ‘nee’ zeggen onbeleefd of zelfs egoïstisch is, terwijl ‘ja’ zeggen genereus is. Maar de werkelijkheid is anders: jezelf wegcijferen voor anderen is geen liefde, het is verdwijnen in een ingekrompen en stille versie van jezelf.

Op de lange termijn verandert dit in wrok die zich voordoet als deugdelijkheid. En vroeg of laat komt die wrok naar boven.

Leren om voor jezelf te kiezen zonder je egoïstisch te voelen is een daad van emotionele en affectieve volwassenheid. Het betekent niet dat je ophoudt van anderen te houden, maar dat je leert lief te hebben vanuit een complete, volle versie van jezelf. Het is de overgang van “ik hou van jou, dus ik offer mezelf op” naar “ik hou van jou, dus ik blijf mezelf volledig”.

Zeven dagelijkse praktijken om jezelf op de eerste plaats te zetten

1. De 90-seconden check-in

Vraag jezelf elke ochtend, voordat je uit bed stapt: “Hoe voel ik me vandaag in mijn lichaam en hart?” Je hoeft geen dagboek bij te houden; alleen het benoemen van je gevoel, zelfs hardop, is genoeg. “Moe”, “licht” of “geïrriteerd”. Voelen is een klein gebaar van aanwezigheid dat voorkomt dat je aan het einde van de dag leegloopt.

2. Leer ‘nee’ zeggen met vriendelijkheid

Een eerlijk en duidelijk “nee” is geen egoïsme: het is respect voor jezelf en voor de ander. Het kan simpel zijn: “Dank je dat je aan me dacht, maar deze keer sla ik over.” Geen uitleg of excuses nodig. Het beschermt je grenzen en leert anderen omgaan met je ware zelf.

3. Creëer je heilige hoek

Je hebt geen hele kamer nodig: een stoel, een lade of een uur stilte weg van je telefoon is al genoeg. Dit is jouw onaantastbare tijd, om te lezen, te tekenen, na te denken of gewoon te ademen. Een dagelijks ritueel dat je ziel oplaadt.

4. Verander schuldgevoel in nieuwsgierigheid

Als je dat knoopje in je maag voelt na het zeggen van “nee”, stop dan en vraag jezelf: “Van wie is dit schuldgevoel echt?” Vaak hoort het bij het meisje dat je vroeger was, niet bij de vrouw die je nu bent. Het herkennen ervan lost het schuldgevoel op en geeft je vrijheid om te handelen.

5. Vraag wat je nodig hebt

Wacht niet tot de ander je wensen of behoeften raadt. Duidelijk zeggen: “Vanavond heb ik 40 minuten stilte nodig, daarna ben ik helemaal van jou” maakt relaties authentieker en rustiger. Je behoeften uitspreken is geen egoïsme, het is emotionele intelligentie.

6. Koester relaties die je opladen

Bescherm en koester ontmoetingen met mensen die aanvoelen als rituelen van welzijn. Vermijd mensen die je naar beneden trekken of leegzuigen. Gezonde liefde voedt zich ook met vriendschappen die je eraan herinneren wie je bent.

7. Vier de kleine keuzes

Zeg elke keer dat je voor jezelf kiest, zelfs in kleine dingen – zoals alleen koffie drinken of een uitnodiging afslaan – hardop: “Ik heb mezelf gekozen!” Je brein leert deze nieuwe gewoonte als positief en veilig te herkennen, waardoor je zelfvertrouwen groeit.

Iets om te onthouden

“Mijn relatie is nu veel sterker dan voorheen,” besluit Laura, “omdat ik liefheb vanuit een volle, authentieke versie van mijzelf. En Marco voelt zich, verrassend genoeg, meer geliefd.”

Als je jezelf ook maar een beetje herkent in Laura’s verhaal, onthoud dan dit: je bent niet egoïstisch als je voor jezelf kiest. Je leert een nieuwe taal van liefde. Aanvankelijk kan het vreemd of zelfs niet-intuïtief lijken, maar langzaam maar zeker wordt het natuurlijk, bevrijdend en transformerend.

