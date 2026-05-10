Dit zijn de nieuwste spijkerbroeken trends voor lente zomer 2026

De jeans trends voor lente zomer 2026 krijgen een frisse twist met lage tailles, relaxte maar ook slim fits en opvallende silhouetten.

IN HET KORT

De spijkerbroeken trends voor lente/zomer 2026 laten uiteenlopende modellen zien. Lage tailles en slim fit jeans winnen terrein, terwijl barrel jeans, bermuda’s en opgerolde pijpen zorgen voor een relaxte zomeruitstraling. Ook bloemenprints, destroyed denim en tailored details geven denim dit seizoen een opvallendere en modieuzere twist.

Lage taille jeans met militair jasje, denim trend voor lente zomer 2026. Photo courtesy of Alexander McQueen

De denimtrends voor lente/zomer 2026 bewegen zich tussen twee uitersten. Aan de ene kant blijven losse silhouetten en relaxed fits belangrijk, aan de andere kant maken slankere modellen onverwacht hun comeback. Skinny jeans en slim fit pasvormen duiken opnieuw op in de modecollecties, terwijl lage tailles eindelijk echt doorbreken. Tegelijk krijgt denim een lichtere, nonchalantere uitstraling die perfect past bij warmere dagen en een vrijere manier van kleden.

Wat vooral opvalt, is dat jeans deze zomer minder basic aanvoelen. Denim wordt opnieuw een statementitem dat een complete look richting geeft. Van ballonvormige barrel jeans tot spijkerbermuda’s, bloemenprints en nonchalant opgerolde pijpen: in de spijkerbroeken trends voor lente/zomer 2026 gaat het om contrasten tussen relaxed en fitted, utility en vrouwelijkheid, casual en couture.

Lage tailles

Het zat er al een paar seizoenen aan te komen, maar nu lijken lage tailles definitief terug. Na jaren van hoge tailles zakt de tailleband opnieuw richting de heupen. Modehuizen als Dsquared2 en Alexander McQueen kwamen met lage taille jeans, maar wel op een veel geraffineerdere manier dan in de jaren 2000.

De styling maakt het verschil. Waar lage tailles vroeger vooral heel casual werden gedragen, combineren we ze nu met cleane blazers, topjes met lingerie-invloeden of oversized overhemden met een mannelijke snit. Daardoor voelt de trend moderner en eleganter aan.

Skinny jeans en slim fit silhouetten

Skinny jeans met gebleekte verticale lijn op de catwalk van Celine voor voorjaar 2026. Photo courtesy of Celine

Een andere trend uit de Y2K-mode die steeds sterker terugkomt, is de slim fit of zelfs skinny jeans. Na jarenlang wide leg en baggy denim te hebben gedragen, voelt het even nieuw aan, maar juist dat slankere silhouet geeft outfits opnieuw scherpte.

De nieuwe skinny jeans worden wel anders gestyled dan vroeger. Ze ogen minder strak en worden vaak gecombineerd met lossere stukken zoals oversized jassen, trenchcoats of korte boxy blazers. Daardoor krijgt de trend een modernere uitstraling.

Ballonvormen en barrel jeans

Barrel jeans trend voor lente zomer 2026, met daarop twee spijkerjacks in dezelfde wassing. Photo courtesy of Sportmax

Tegelijk blijft denim volume behouden. Een opvallende tegenhanger van de skinny jeans is de ballonvormige broek, beter bekend als de barrel jeans. Dit silhouet dook opnieuw op bij verschillende grote modehuizen en blijft ook voor lente/zomer 2026 belangrijk.

Bij Sportmax zagen we een opvallend lichtgewassen model met ronde lijnen en een sculpturale vorm, gecombineerd met dubbele denimlagen voor een krachtige total look. Barrel jeans geven zelfs eenvoudige outfits onmiddellijk meer karakter en passen perfect binnen de huidige voorkeur voor statement denim.

Bloemenprints en opvallende patronen

Zomerdenim krijgt dit seizoen ook een speelser karakter. Jeans met bloemenprints en decoratieve patronen duiken steeds vaker op, zowel in collecties als op straat. Bij Etro zagen we denim met rijke dessins en intrigerende motieven die gecombineerd werden met soepel vallende blouses met paisleyprints.

Daardoor krijgt denim een zachtere, bijna bohemian uitstraling die perfect aansluit bij de ontspannen sfeer van lente en zomer.

Opgerolde pijpen

Een eenvoudige stylingtruc die opvallend vaak terugkeert, zijn nonchalant opgerolde pijpen. Vooral bij rechte jeans, relaxed fits en donkere denim geeft dit detail een luchtiger effect. Het toont meer enkel en maakt zelfs klassieke jeans onmiddellijk zomers.

Deze styling werkt mooi met ballerina’s, sneakers, sandalen of slanke hakken en benadrukt het ontspannen karakter van de denimlooks van dit seizoen.

Jeans met naden of optische strepen

Ook details spelen een belangrijke rol. Een opvallend flatterende trend is de jeans met zichtbare naden of een gebleekte verticale lijn op de plek waar normaal een vouw zou zitten. Dat detail laat de benen optisch langer en slanker lijken en geeft denim tegelijk een meer tailored uitstraling.

Gescheurde jeans

Een onverwachte comeback deze zomer: destroyed denim. Gescheurde jeans duiken opnieuw op in de collecties van onder meer Acne Studios. De nieuwe versie oogt minder rock-’n-roll dan vroeger en krijgt vaak een modernere styling.

Combineer destroyed denim bijvoorbeeld met een mannelijk geruit overhemd, een minimalistische knit of een scherpe blazer voor een eigentijdse balans tussen rebels en sophisticated.

Spijkerbermuda’s

Spijkerbermuda’s gaan we in lente zomer 2026 overal zien en ze zijn bepaald niet banaal. Photo courtesy of Anteprima

Naast microshorts en denim shorts winnen ook spijkerbermuda’s terrein. De nieuwe modellen zijn meestal losser en langer, waardoor ze een relaxte maar tegelijk stijlvolle uitstraling krijgen.

Ze laten zich verrassend makkelijk combineren met een strak gesneden blazer, een klein jasje, een eenvoudige top of zelfs hoge laarzen. Vooral in combinatie met tailoring voelen bermuda’s plots veel moderner aan.

Tailored jeans

Spijkerbroeken krijgen een couture-twist voor een tailored look. Photo courtesy of Dior

Misschien wel de meest luxueuze ontwikkeling binnen de denimtrends van lente/zomer 2026 is de opkomst van tailored jeans. Bij Dior zagen we denim met een bijna coutureachtige benadering: scherpe lijnen, verfijnde constructies en elegante silhouetten.

Deze trend sluit perfect aan bij de bredere beweging richting gestructureerde mode met een sophisticated uitstraling. Denim blijft casual, maar krijgt tegelijk steeds meer allure.

Denim wordt opnieuw het statement van je outfit

Wat de spijkerbroeken trends voor lente/zomer 2026 uiteindelijk zo interessant maakt, is het contrast tussen nonchalant en chic. Jeans mogen comfortabel en ontspannen zijn, maar tegelijk ook opvallend, vrouwelijk of sculpturaal ogen.

Van lage tailles tot barrel jeans en van tailored denim tot destroyed details: denim krijgt opnieuw persoonlijkheid — en precies dat maakt deze trends zo aantrekkelijk voor het nieuwe seizoen.

BELANGRIJKSTE PUNTEN

