Glossy kapsels worden in 2026 een stuk minder braaf

Glossy haar wordt in 2026 minder perfect. Op de catwalk van Mugler zagen we een nieuwe micro kapseltrend: stoer, rebels en ‘ontregeld’ haar.

IN HET KORT

De klassieke wetlook wordt spannender, stoerder, cooler. In 2026 draait glossy haar niet langer om perfect gladde kapsels, maar om asymmetrie, harde texturen en gecontroleerde chaos. Glossy kapsels krijgen in 2026 een rebelse uitstraling.

Rebelse glossy haarlook met natte textuur en sculpturale styling bij Mugler herfst winter 2026 2027. Foto Charlotte Mesman

Jarenlang stond glossy haar bijna gelijk aan perfectie. Strakke knotten, spiegelgladde wetlooks en slicked-back kapsels bepaalden het beeld van modern, chic haar. Maar op de catwalks van herfst winter 2026 2027 ontstaat nu een veel interessantere variant van die trend.

Glossy haar mag er ineens rebels uitzien. Dit is een van de opvallendste haartrends van 2026.

Tijdens de show van Mugler in Parijs verschenen modellen met kapsels met als uitgangspunt de bekende wetlook, maar dan imperfect, punkachtig bijna. Geen clean girl-haar meer, maar haar dat bewust spanning creëert.

En precies daarin zit deze nieuwe microtrend.

Het haar oogt strak – maar tegelijk bijna ontregeld

Editorial wetlook kapsel met diepe zijscheiding en imperfecte textuur bij Mugler in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Wat opvalt aan de kapsels op de catwalk van Mugler is het contrast. In het haar zie je duidelijk veel product zitten. Het is greasy, licht glanzend en gecontroleerd, maar nergens helemaal perfect.

Bij sommige modellen ligt het haar strak tegen het hoofd; anderen hebben een stijve kuif of zelfs een soort quiffe op het voorhoofd. Weer andere looks combineren gladde zijkanten met ruwe textuur bovenop, bijna alsof het kapsel expres “verstoord” werd.

Daardoor krijgen deze dameskapsels iets rebels en sculpturaals tegelijk.

Waarom deze trend anders is dan de klassieke wetlook

De wetlook van de afgelopen jaren was het schoolvoorbeeld van strakke kapsels en controle. Haar moest glad en glanzend om het hoofd liggen en bijna minimalistisch ogen. Alle haartjes lagen op hun plek.

Model met sculpturaal gelkapsel en greasy haartextuur bij Mugler. Foto Charlotte Mesman

Bij Mugler komt daar verandering in.

De finish blijft, maar perfectie verdwijnt. Het haar mag asymmetrisch zijn, hard of stijf aanvoelen of zelfs een beetje “misvormd” ogen. Alsof het product niet alleen bedoeld is om het haar glad te maken, maar ook om er vorm, spanning en attitude aan te geven.

Het resultaat voelt minder gepolijst en veel editorialer.

De opkomst van ‘controlled chaos’ in beauty

Strak maar bewust ontregeld glossy kapsel als haartrend voor herfst winter 2026 2027. Foto Charlotte Mesman

Deze microtrend sluit perfect aan bij wat momenteel ook in mode gebeurt. Silhouetten worden minder braaf, styling minder clean en perfectie minder belangrijk.

Dat zien we nu ook terug in beauty. Haar hoeft niet altijd zacht, luchtig of moeiteloos te ogen, zoals dat nu vooral de trend is in de haarsnitten. Integendeel: zichtbare styling en harde texturen worden opnieuw interessant.

De dameskapsels bij Mugler voelen bijna punkachtig, maar dan vertaald naar een moderne luxewereld. Niet rommelig, maar bewust ontregeld.

Waarom deze dameskapsels goed werken

Model met gelkapsel en kleine kuif bij Mugler. Foto Charlotte Mesman

Juist doordat de vormen zo ongewoon zijn, trekken ze onmiddellijk aandacht. Het glanzende product reflecteert licht op een bijna fotografische manier, terwijl de asymmetrische scheiding het gezicht meer karakter geeft.

Jukbeenderen lijken scherper, kaaklijnen sterker en het hele silhouet krijgt meer impact.

Dat maakt deze microtrend ideaal voor editorials, avondlooks en streetstylebeelden die direct opvallen tussen alle zachte blowouts en natuurlijke waves.

Deze haartrend draait om houding, niet om perfect haar

Wat deze Mugler-look uiteindelijk zo interessant maakt, is dat het kapsel bijna iets emotioneels krijgt. Het haar is krachtig, rebels en een beetje onaangepast – alsof het bewust weigert om “mooi” te zijn.

En precies dat maakt het zo modern.

Want waar beauty jarenlang draaide om gladde perfectie, lijkt 2026 steeds meer ruimte te maken voor kapsels met karakter, spanning en zichtbare persoonlijkheid. Deze verandering zagen we ook terug op andere catwalks. Loewe bijvoorbeeld kwam met wetlook kapsels met een verrassende twist.

Zo vertaal je deze microtrend naar het echte leven

Model met asymmetrisch glossy kapsel en zichtbaar haarproduct bij Mugler herfst winter 2026 2027. Foto Charlotte Mesman

De draagbare versie zit vooral in de details:

een glossy haaraanzet

een diepe asymmetrische scheiding

textuur die niet volledig gladgestreken wordt

of één opvallende lok of een bijzonder detail dat bewust uit de toon valt

Daardoor krijgt zelfs eenvoudig haar onmiddellijk meer karakter.

Combineer dit soort kapsels met minimalistische kleding, scherpe tailoring of sobere make-up – zodat je haar echt het statement wordt.

Glossy haar wordt in 2026 minder braaf

En misschien is dat wel de interessantste evolutie van allemaal. De nieuwe generatie glossy kapsels wil niet langer perfect, clean of veilig zijn.

Mede dankzij Mugler verandert de wetlook langzaam in iets expressievers: hardere vormen, meer textuur en een vleugje gecontroleerde chaos.

