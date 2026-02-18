Dit zijn opvallende schoenentrends voor lente zomer 2026. Photo courtesy of Dries Van Noten

De schoenentrends voor lente zomer 2026 laten een spannende mix zien van comfort, nostalgie en vooral ook innovatie. Quiet luxury is tijdloos, maar modeontwerpers moeten iets met hun creativiteit. Voor dit seizoen zien we die terug in de schoenen. Helemaal goed, want na al die serieuze schoenen is het tijd voor iets grappigs, leuks, gekleurds of vernieuwends aan onze voeten!

Kortom, na seizoenen van minimalisme zien we een verschuiving naar meer expressieve ontwerpen die zowel praktisch als stijlvol zijn. Ontwerpers zoals Prada, Chanel, Dior en Bottega Veneta zetten tijdens de afgelopen modeweken de toon met silhouetten die variëren van retro-invloeden tot artistieke, sculpturale vormen. We zetten zeven interessante hoofdtrends op een rijtje.

1. Retro sneakers

Dit zijn opvallende schoenentrends voor lente zomer 2026. Photo courtesy of Dries Van Noten

De chunky sneaker maakt plaats voor slanke, minimalistische modellen met dunne zolen en een retro uitstraling. Deze trend, gespot bij onder meer Dries Van Noten en Miu Miu, biedt een verfijnde look die perfect past bij casual outfits zoals jeans, wijde zomerbroeken of lichte jurken. Je hebt de keuze tussen neutrale kleuren en felle tinten, zelfs in hoogglans! Deze schoenen zijn ideaal voor dagelijks gebruik zonder in te boeten aan comfort.

2. Hielloze loafers (instappers)

Dit zijn opvallende schoenentrends voor lente zomer 2026. Photo courtesy of Tod’s

Loafers zonder hiel, vaak in suède of leer, zijn de ultieme mix van ontspannen en professioneel. Je schiet ze gemakkelijk aan. Met neuzen als die van klassieke loafers staan ze chic onder wijde broeken en midi-rokken. Dankzij de open hiel kun je ze op elk gewenst moment van de dag even uitschoppen. Ontwerpers zoals Prada en Tod’s introduceren backless varianten (Prada noemt ze ‘leather slippers’), geschikt voor kantoor tot weekendtrips. De backless loafer geeft een moderne twist aan klassieke looks.

3. Klompen (clogs)

De retro klomp keert terug met een bohémien flair, vaak verfraaid met studs, parels of geweven details. Deze schoenen met houten of kurken zool en soms dikke, hoge hakken zijn ‘wandelvriendelijk’ en ideaal voor een ongedwongen zomerse vakantie look. Draag ze met lange, wijde jurken of jeans.

4. Vierkante neuzen

Schoenen met een vierkante neus geven een edgy twist aan flats, mules en laarzen. Deze trend spotten we onder meer bij Mugler en Givenchy. Ze verlengen optisch de voet en moderniseren eenvoudige outfits. Draag ze met straight-leg jeans of tailored broeken voor een strak, hedendaags silhouet.

5. Hybride schoenen

Dansschoen met veters, balletflatje, sneaker? Hybride schoenen zijn dé trend. Bij Jil Sander bijvoorbeeld zagen we zilverachtige dansschoentjes met veters, een kruising van brogue en balletflat met veters, met een zachte structuur en flinterdunne zooltjes. Op deze schoenen ga je letterlijk dansend door het leven. Perfect met jurken, jeans, wijde broeken (alweer!) of avondjurken – ze bieden comfort met een vleugje elegantie.

6. Glove pumps en V-cut schoenen

Dit zijn opvallende schoenentrends voor lente zomer 2026. Photo courtesy of Sportmax

In de lijn van de superzachte en comfortabele ‘hybride’ schoenen zijn soepele pumps met V-vormige uitsnede en een vaak minimalistische en ladylike uitstraling. Bij Sportmax zagen we ze met kitten heels en een vierkante neus. Ook bij Balenciaga en Khaite, om maar een paar namen te noemen, kwamen we ze tegen. Ze sluiten naadloos aan om de voet (als een handschoen!) en doen het goed met jurken of geklede outfits.

7. Cowboy-invloeden

Cowboy-invloeden zoals metalen gespen, ponyskin of koeienprint op laarzen en loafers zorgen voor een stoere twist in de schoenentrends voor lente zomer 2026. Combineer dit soort schoenen en laarzen, gespot bij onder meer Zimmermann en Alexander McQueen, met boho-jurken voor die Coachella-feeling, of als contrast met tailored outfits voor een edgy touch.

Opmerkelijke schoenentrends, niet waar? De nieuwigheid is de combinatie van statement en comfort. Je schoenen mogen opvallen, maar ze moeten toch echt wel lekker zitten (en lopen).

