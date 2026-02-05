Het ABC van de huidverzorging voor 2026

De wetenschap is steeds geavanceerder. Ook in de huidverzorging volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Soms is het moeilijk om nog wijs te worden uit alle werkzame ingrediënten.
We stelden een lijst voor je op met de meest bekende en geliefde stoffen in 2026 die je in huidverzorgingsproducten kunt tegenkomen. De lijst is in alfabetische volgorde, met daarbij hun werking. Onder de lijst vind je een overzicht per huidtype. Dit ABC van de huidverzorging helpt je navigeren door de werkzame stoffen en de nieuwste trends.
Om het simpel te houden, eerst dé skincare trend voor 2026: vergeet ingewikkelde routines met tientallen stappen; dit jaar draait het om balans en ingrediënten die écht werken.
Met deze wijsheid op zak kunnen we beginnen.
Overzicht van actieve ingrediënten
Hieronder vind je een alfabetisch overzicht van de sleutelingrediënten voor 2026.
Elk ingrediënt heeft een korte beschrijving van zijn functie en de huidtypes of situaties waarin het het best tot zijn recht komt. De werking kan per product verschillen en hangt af van concentratie en formulering. Gebruik dit als je persoonlijke skincare-woordenboek!
|Werkzame stof
|INCI
|Functie
|Type huid / context
|Aloe vera
|Aloe Barbadensis Leaf Juice
|Hydrateert, kalmeert irritaties, mild ontstekingsremmend
|Normale, droge, gevoelige huid
|Arbutine
|Arbutin
|Verheldert en helpt pigmentatie verminderen
|Huid met pigmentvlekken
|Astro marino
|Marketingnaam / marien extract
|Kan kalmerend en barrière-ondersteunend werken, afhankelijk van samenstelling
|Gevoelige huid
|Azelaïnezuur
|Azelaic Acid
|Werkt tegen acne, roodheid en vlekken, antibacterieel
|Acne-gevoelige, rosacea-gevoelige huid
|Bakuchiol
|Bakuchiol
|Mild alternatief voor retinol, ondersteunt collageen
|Gevoelige, rijpe, acne-gevoelige huid
|Bemotrizinol
|Bemotrizinol
|Modern en stabiel UV-filter
|Alle huidtypes
|Benzoylperoxide
|Benzoyl Peroxide
|Doodt acne-bacteriën en vermindert ontsteking
|Acne-gevoelige huid
|Beta-glucaan
|Beta-Glucan
|Hydrateert, kalmeert en versterkt de huidbarrière
|Droge, gevoelige huid
|Ceramiden
|Ceramide NP / Ceramide AP / Ceramide EOP
|Versterken de huidbarrière en voorkomen vochtverlies
|Alle huidtypes
|Cica
|Centella Asiatica Extract
|Kalmeert, verzacht en ondersteunt herstel
|Gevoelige huid
|Co-enzym Q10
|Ubiquinone
|Antioxidant, ondersteunt celenergie
|Rijpe, doffe huid
|Ectoine
|Ectoin
|Beschermt tegen omgevingsstress en uitdroging
|Gevoelige huid, stadsleven
|Exosomen
|– (product-specifiek)
|Veelbelovende technologie; cosmetisch vooral ondersteunend en herstellend
|Rijpe, beschadigde huid
|Ferulinezuur
|Ferulic Acid
|Antioxidant die vitamine C en E stabiliseert
|Alle huidtypes
|Fitoceramiden
|Phytosphingosine / plant-derived ceramides
|Ondersteunen de barrière in lichtere formules
|Vette huid
|Glycerine
|Glycerin
|Humectant die intens hydrateert
|Alle huidtypes
|Glycolzuur
|Glycolic Acid
|Exfolieert en verheldert de huid
|Normale, rijpe huid
|Groene thee
|Camellia Sinensis Leaf Extract
|Kalmeert en werkt antioxidatief
|Gemengde huid
|Groeifactoren
|– (product-specifiek)
|Ondersteunen huidherstel aan de oppervlakte
|Rijpe huid
|Hyaluronzuur
|Sodium Hyaluronate
|Hydrateert en geeft een voller huidbeeld
|Alle huidtypes
|Hydrochinon
|Hydroquinone
|Zeer krachtig pigmentmiddel (alleen onder medisch toezicht)
|Hardnekkige pigmentvlekken
|Jojoba-olie
|Simmondsia Chinensis Seed Oil
|Verzacht en hydrateert, vergelijkbaar met huidlipiden
|Droge en vette huid
|Kojinezuur
|Kojic Acid
|Remt melaninevorming
|Hyperpigmentatie
|Lactzuur
|Lactic Acid
|Milde exfoliatie én hydratatie
|Droge, gevoelige huid
|Malachiet
|Malachite Extract / Copper Mineral
|Antioxidant en mineraal dat beschermt tegen vervuiling
|Rijpe huid
|NAD+
|Nicotinamide Adenine Dinucleotide / precursors (bijv. Niacinamide)
|Ondersteunen celenergie indirect
|Rijpe huid
|Niacinamide (B3)
|Niacinamide
|Verbetert teint, poriën en huidbarrière
|Alle huidtypes
|Omega-3
|Alpha-Linolenic Acid / Fish Oil / Plant Oils
|Barrière-ondersteunend en mild ontstekingsremmend
|Stadsleven
|PDRN
|Polydeoxyribonucleotide
|Ondersteunt huidherstel; ook wel bekend als “zalmsperma”, maar dat is het niet
|Rijpe huid
|Peptiden
|Peptide complexes (varieert per product)
|Ondersteunen stevigheid en elasticiteit
|Rijpe huid
|Postbiotica
|– (product-specifiek)
|Helpen het huidmicrobioom in balans houden
|Gevoelige huid
|Resveratrol
|Resveratrol
|Krachtige antioxidant
|Rijpe huid
|Retinol
|Retinol
|Stimuleert celvernieuwing en collageen
|Rijpe huid (’s avonds)
|Rode algenextracten
|Red Algae Extract / Alga Rossa Extract
|Hydrateren en beschermen tegen uitdroging
|Droge, gevoelige huid
|Salicylzuur (AHA)
|Salicylic Acid
|Reinigt poriën en vermindert acne
|Vette, acne-gevoelige huid
|SPF
|bijv. Bemotrizinol, Octocrylene
|Beschermt tegen UV en huidveroudering
|Alle huidtypes
|Squalane
|Squalane
|Verzacht en hydrateert zonder vet gevoel
|Alle huidtypes
|Tranexamzuur
|Tranexamic Acid
|Helpt pigmentvlekken vervagen
|Hyperpigmentatie
|Ureum
|Urea
|Hydrateert intens, mild exfoliërend
|Droge huid
|Vegetale boters
|Butyrospermum Parkii Butter / Theobroma Cacao Butter
|Rijk voedend en beschermend
|Droge, rijpe huid
|Vegetale oliën
|bijv. Helianthus Annuus Seed Oil
|Beschermen en voeden
|Droge huid
|Vitamine C
|Ascorbic Acid / Sodium Ascorbyl Phosphate / Magnesium Ascorbyl Phosphate / Ascorbyl Glucoside
|Antioxidant, geeft glow en egaliseert teint
|Doffe huid
|Vitamine E
|Tocopherol / Tocopheryl Acetate
|Hydraterend antioxidant
|Droge huid
|Zwavel
|Sulfur
|Antibacterieel en ontstekingsremmend
|Acne-gevoelige huid
Per huidtype: jouw gepersonaliseerde gids
Nu duiken we dieper in op jouw huidtype. Voor elk type hebben we een overzicht van de beste ingrediënten, een simpele ochtend- en avondroutine, en een trendy tip voor 2026. Zo kun je meteen aan de slag!
Droge huid
Focus op intense hydratatie, barrièreherstel en voedende lagen zonder irritatie.
Overzicht ingrediënten
- Hyaluronzuur
- Ceramiden
- Glycerine
- Ureum
- Jojoba(olie)
- Vegetale boter / Vegetale oliën
- Vitamine E
- Niacinamide
- Aloe vera
- Lactzuur (AHA, mild)
- Beta-glucaan
- Squalane (licht, niet-comedogeen)
Ochtendroutine
- Milde reiniger (bijv. met ceramiden of glycerine).
- Hydraterend serum (hyaluronzuur + glycerine).
- Rijke moisturizer (met ceramiden, ureum of vegetale boter).
- SPF 30+ (lichte lotion of crème met hydraterende basis, bijv. met vitamine E).
Avondroutine
- Milde reiniger (of olie-cleanser als double cleanse nodig).
- Hydraterend serum (hyaluronzuur of lactzuur mild).
- Rijke nachtcrème (ceramiden + beta-glucaan of aloe vera).
- Optioneel: Extra olie of vegetale boter als occlusief laagje voor extra voeding.
Tip: laagjes hydratatie (layering) is key in 2026 voor droge huid – ectoine of beta-glucaan voegen extra bescherming toe tegen droogte. Probeer een ‘skin sandwich’ voor een plump effect!
Vette huid
Focus op oliebalans, poriën niet verstoppen, talg reguleren, exfoliëren en matteren zonder uit te drogen.
Overzicht ingrediënten
- Niacinamide
- Salicylzuur (BHA)
- Squalane
- Hyaluronzuur (lichtgewicht)
- Glycolzuur (AHA, in lage concentraties)
- Azelaïnezuur
- Benzoylperoxide (bij acne)
- Fitoceramiden
- Vitamine C (licht, niet vettig)
- Groene thee
Ochtendroutine
- Milde foaming cleanser (met niacinamide of salicylzuur mild).
- Lichte toner of serum (niacinamide + hyaluronzuur licht).
- Gel-moisturizer (squalane of niacinamide-based).
- Matte SPF 50 (gel- of lotion-textuur, niet vettig).
Avondroutine
- Double cleanse: olie-cleanser + foaming cleanser (salicylzuur of azelaïnezuur).
- Exfoliërend serum (salicylzuur BHA of glycolzuur laag %).
- Lichte moisturizer (squalane of niacinamide).
- Optioneel: Spot treatment met benzoylperoxide bij puistjes.
Tip: vermijd zware crèmes; niacinamide en BHA zijn top in 2026 voor balans zonder uitdroging. Ga voor ‘mattifying mists’ met groene thee voor een shine-free dag!
Gevoelige huid
Focus op kalmeren, barrière versterken, minimale actieven en parfumvrij.
Overzicht ingrediënten
- Ceramiden
- Niacinamide
- Hyaluronzuur
- Aloe vera
- Cica (Centella Asiatica)
- Camomilla
- Beta-glucaan
- Ectoine
- Azelaïnezuur (mild)
- Allantoïne of haver-extracten (vaak genoemd als kalmerend)
- Postbiotica
Ochtendroutine
- Zeer milde cleanser (ceramiden of aloe vera).
- Kalmerend serum (niacinamide + cica of ectoine).
- Barrière-moisturizer (ceramiden + hyaluronzuur).
- Mineralen SPF (zink/titanium, mild en niet-irriterend).
Avondroutine
- Milde cleanser.
- Herstellend serum (cica, astro marino of beta-glucaan).
- Rijke maar milde crème (ceramiden + postbiotica).
- Optioneel: overnight masker met aloë of kamille.
Tip: trend voor 2026: ectoine en postbiotica voor gevoelige huid – bouw langzaam op, vermijd zuren met een hoog percentage.
Normale huid
Focus op onderhoud, balans, preventie en algemene bescherming – bijna alles is geschikt, maar basics eerst.
Overzicht ingrediënten
- Hyaluronzuur
- Niacinamide
- Vitamine C
- Vitamine E
- Ceramiden
- Squalane
- Antioxidanten (algemeen)
- SPF (zonnefilters)
- Retinol (laag voor preventie)
- Peptiden
Ochtendroutine
- Milde cleanser.
- Antioxidant serum (vitamine C of niacinamide).
- Hydraterende crème (hyaluronzuur + ceramiden).
- SPF 50 (dagelijks essentieel).
Avondroutine
- Milde cleanser.
- Actief serum (niacinamide of lage retinol voor preventie).
- Moisturizer (squalane of hyaluronzuur).
- Optioneel: Peptiden voor extra stevigheid.
Tip: simpele routines domineren in 2026 – minder producten, maar slimmere formules. Voeg een ‘glow booster’ met vitamine C toe voor die mooie glans.
Rijpe huid (anti-aging focus)
Focus op collageenboost, minder rimpels, stevigheid, pigmentvlekken aanpakken en diepe hydratatie.
Overzicht ingrediënten
- Retinol
- Bakuchiol (milder alternatief)
- Hyaluronzuur
- Peptiden
- Vitamine C
- Niacinamide
- Ceramiden
- Co-enzym Q10
- Resveratrol
- Ferulinezuur
- Exosomen / PDRN / NAD+ (geavanceerd)
- Groeifactoren
- Tranexamzuur (tegen pigment)
Ochtendroutine
- Milde cleanser.
- Vitamine C serum (met ferulinezuur voor stabiliteit).
- Moisturizer (ceramiden + peptiden).
- SPF 50+ (essentieel tegen foto-aging).
Avondroutine
- Milde cleanser.
- Retinol of bakuchiol serum (start laag %).
- Herstellend serum (peptiden, groeifactoren of co-enzym Q10).
- Rijke nachtcrème (ceramiden + resveratrol).
Tip: 2026 highlights: retinaldehyde (milder dan retinol), peptiden en groeifactoren voor betere tolerantie; combineer met deze werkzame stoffen met barrière-ondersteuning. Probeer ‘overnight retinol masks’ voor een jeugdige boost!
Jonge huid
Focus op mildheid, preventie, hydratatie en acne/poriën aanpakken zonder irritatie of zware anti-aging.
Overzicht ingrediënten
- Hyaluronzuur
- Niacinamide
- Aloe vera
- Salicylzuur (BHA, mild bij acne)
- Azelaïnezuur
- SPF (essentieel voor preventie)
- Vitamine C (licht, voor glow)
- Ceramiden (barrière)
- Vermijd hoge concentraties retinol / sterke zuren (AHA/BHA hoog) tot later
Ochtendroutine
- Milde cleanser (met benzoylperoxide of salicylzuur mild).
- Lichte hydratatie (hyaluronzuur of niacinamide).
- Non-comedogeen moisturizer.
- SPF 30+ (matte of gel, cruciaal voor preventie).
Avondroutine
- Milde cleanser (double als make-up/sunscreen).
- Acne-serum (salicylzuur, azelaïnezuur of niacinamide).
- Lichte moisturizer (squalane of ceramiden).
- Spot treatment bij puistjes (benzoylperoxide).
Tip: ook voor jou geldt: houd het simpel – in 2026 adviseren experts geen retinol voor tieners tenzij voorgeschreven; focus op barrière en SPF om latere problemen te voorkomen. Ga voor ‘fun glow gels’ met vitamine C voor een speelse start!
Dames, skincare is geen one-size-fits-all, maar met dit ABC ben je klaar voor 2026. Experimenteer, luister naar je huid en raadpleeg een dermatoloog bij twijfel.