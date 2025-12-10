Online lees je wilde verhalen over PDRN, een populair cosmetisch ingrediënt. Zo wordt gezegd dat het uit ‘zalmsperma’ komt. Dat klopt dus niet.

De nieuwe K-beauty ster: PDRN, ook wel zalm-DNA

Beauty addicts zijn vast bekend met crèmes en serums met – wat wel wordt genoemd – ‘zalmsperma’. Mocht je er nog niet over gehoord hebben, dan vertellen wij je er meer over. Maar voordat je een gezicht trekt, moeten we eerst even een mythe uit de wereld helpen: het gaat hier niet over puur zalmsperma maar over DNA dat daaruit afkomstig is. Vraag in de drogisterij of parfumerie dus niet naar een product op basis van zalmsperma! De gangbare naam is PDRN. Goed om te weten :-)

De hype

In het voortdurend veranderende landschap van huidverzorgingsinnovaties zijn er de afgelopen jaren weinig ingrediënten geweest die zo snel zijn opgekomen—of zoveel nieuwsgierigheid hebben gewekt—als PDRN. Dit stofje, dat ooit uitsluitend werd gebruikt in medische toepassingen voor wondherstel, maakt inmiddels een opmars binnen de reguliere huidverzorging, vooral in Zuid-Korea. Ook in Nederland, waar K-beauty al jaren een vaste voet aan de grond heeft, groeit de interesse in deze nieuwe generatie regeneratieve crèmes en serums.

Waar de trend begon

Maar naarmate de belangstelling toeneemt, groeit ook de verwarring. Het internet romantiseert én simplificeert PDRN, vaak met spectaculaire voor-en-na-beelden en verrassende (soms onjuiste) claims over de herkomst van het ingrediënt. Juist omdat het zo trending is, doe je ‘zalmsperma’ (PDRN) misschien af als een voorbijgaande hype, maar achter deze werkzame stof zit wel degelijk een wetenschappelijk en interessant verhaal.

De hedendaagse aandacht voor PDRN komt vooral uit de wereld van de K-beauty, die al jarenlang het – hum – neusje van de zalm is als het aankomt op cosmetica, en vooral als het gaat om de toepassing van medische innovaties in everyday cosmetica. In Zuid-Korea wordt PDRN al lange tijd door dermatologen gebruikt als onderdeel van behandelingen voor wondheling en weefselregeneratie. De stap naar huidverzorging voor dagelijks gebruik was dan ook logisch. Een ingrediënt dat beschadigde huid zichtbaar kan helpen herstellen, slaat natuurlijk aan bij consumenten die streven naar een gladdere, vollere en egalere huid.

Toen PDRN zijn weg vond naar Koreaanse ampullen en crèmes, volgden influencers, huidexperts en esthetische klinieken al snel. Het mondiale enthousiasme dat daarop volgde, laat zien dat PDRN meer is dan vluchtige trend—het is een serieuze innovatie binnen de regeneratieve skincare.

Voorbij de mythen: wat PDRN werkelijk is

Dat PDRN zoveel mystiek om zich heen heeft, komt deels door hardnekkige misverstanden over de oorsprong. Zo wordt op sociale media vaak beweerd – we zeiden het al – dat PDRN afkomstig zou zijn van ‘zalmsperma’. Het prikkelt de verbeelding, maar wetenschappelijk gezien is het niet correct.

PDRN, voluit polydeoxyribonucleotide, is een gezuiverde DNA-fractie die meestal wordt gewonnen uit de voortplantingsweefsels van zalm of forel. Deze weefsels bevatten rijke DNA-strengen, die vervolgens – zo gaat het verhaal – worden geëxtraheerd, in exacte fragmenten geknipt, gesteriliseerd en sterk gezuiverd. Het eindproduct is een gecontroleerd, laboratoriumgezuiverd molecuul met regeneratieve eigenschappen—geen lichaamsvloeistof, geen sperma en geen rauw weefsel.

Kort gezegd:

PDRN is dus géén lichaamsvloeistof en géén rauw dierlijk materiaal. Het komt wel van vis, en het is een veilig en sterk gezuiverd DNA-ingrediënt.

Hoe PDRN werkt

Huidregeneratie is een complex biologisch proces, en PDRN ondersteunt dit op meerdere manieren. Dermatologisch onderzoek én praktijkervaring wijzen op een aantal belangrijke effecten:

Huidherstel

Het ondersteunt het natuurlijke vernieuwingsproces van huidcellen.

Meer collageen

PDRN helpt de cellen die collageen maken (fibroblasten) actiever te worden. Daardoor blijft de huid steviger.

Vermindering van ontstekingen

De kalmerende werking maakt PDRN geschikt voor gevoelige of geïrriteerde huid, en voor gebruik na behandelingen.

Betere hydratatie

Het ingrediënt helpt de huid vocht vast te houden, wat de huid soepeler en veerkrachtiger maakt.

Zichtbare verjonging

Bij regelmatig gebruik oogt de huid vaak gladder en jonger, en dat verklaart meteen de populariteit van PDRN als anti-aging middel.

Welke formules

Op de Nederlandse markt vind je PDRN inmiddels in uiteenlopende texturen en concentraties, passend bij verschillende huidbehoeften.

Serums en ampoules

Lichte, geconcentreerde formules die een krachtige regeneratieve boost geven.

Crèmes

Meer voedend, gericht op barrièreherstel en ideaal voor droge of rijpere huid.

Hybride ampoule-crèmes

Populair in K-beauty: gel-crèmes met een hogere PDRN-dosis.

Maskers en overnight treatments

Voor een extra boost, bijvoorbeeld na zonblootstelling of tijdens winterstress.

Prijzen in Nederland

Hoewel concentraties en formuleringen verschillen, vallen PDRN-producten in Nederland doorgaans in drie prijssegmenten:

€10–€25

Basisformules met lage concentraties, geschikt om kennis te maken met het ingrediënt.

€25–€60

Middenklasseproducten, vaak aangevuld met andere actieve ingrediënten, zoals peptiden, ceramiden of hydraterende complexen. Dit is het meest gangbare segment.

€60–€150+

Geavanceerde formules met hogere zuiverheid of extra actieve ingrediënten voor versteviging, lifting en intensief herstel.

Let op: de injecteerbare PDRN-behandelingen die je in klinieken ziet, zijn niet te vergelijken met gewone crèmes of serums.

Plantaardig alternatief

Door de groeiende vraag naar duurzame en vegan producten ontwikkelen sommige merken inmiddels biotechnologisch geproduceerde, plantaardige PDRN-varianten. Deze zijn ontworpen om de structuur en functie van traditioneel PDRN na te bootsen, maar dan zonder dierlijke oorsprong.

Een bekend voorbeeld is het Koreaanse beautymerk Innisfree, dat een uit groene thee afgeleide PDRN-vorm gebruikt, gecreëerd via een laboratoriumproces. Hoewel plantaardige varianten niet per se identiek zijn aan vis-afgeleide DNA-fragmenten, sluiten ze goed aan bij de bredere beweging richting ethische en milieubewuste skincare.

Wat wij ervan denken

Laten we eerlijk zijn: er bestaat (nog) geen wondermiddel dat je huid in één keer jong maakt. PDRN is dan ook geen wondermiddel, maar het kan zeker iets voor je huid doen. Het werkt het beste als onderdeel van je dagelijkse beauty routine (waarin ook een onderdeel als dagelijks zonbescherming niet mag ontbreken). Verder is het belangrijk dat je het consequent gebruikt. Het is een ingrediënt dat niet van de ene op de andere dag resultaten geeft, maar het ondersteunt op de lange termijn.

Het is dus geen wondermiddel, maar het lijkt erop dat het een serieus ingrediënt is, met een gedegen wetenschappelijke onderbouwing en waarneembare cosmetische resultaten. Het feit dat het ingrediënt zijn oorsprong heeft in de medische wereld, onderscheidt het van meer traditionele actieve stoffen en verklaart deels zijn reputatie.

Ben je op zoek naar een herstellende stap in je huidverzorgingsroutine die aansluit bij de natuurlijke processen van de huid, dan kan PDRN – zowel traditioneel als plantaardig – zeker de moeite waard zijn.

