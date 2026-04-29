Dit French bobkapsel met micropony trok tijdens Fashion Week 2026 alle aandacht

Tijdens de Paris Fashion Week viel één kapsel direct op: een French bob met micropony. Waarom deze imperfecte haarlook perfect past bij 2026.

French bobkapsel met micropony tijdens Fashion Week 2026. Foto Charlotte Mesman

Soms zie je tijdens een modeshow niet alleen kleding voorbij komen die blijft hangen, maar juist een detail dat onverwacht alle aandacht trekt. Tijdens de Paris Fashion Week voor herfst winter 2026 2027 was dat bij de show van Lanvin niet per se een look of een bepaalde jas, maar het kapsel van model Fiona James.

Met haar korte French bob en asymmetrische micropony liep ze over de catwalk in een look die direct deed denken aan Audrey Tautou in Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain uit 2001. Toch voelde het kapsel allesbehalve nostalgisch. Het had iets moderns, iets eigens: een combinatie van Franse nonchalance, imperfectie en karakter.

Dit is precies het soort kapsel dat past bij de haartrends van 2026: minder strak, minder gepolijst en juist interessanter omdat het niet perfect wil zijn.

Waarom dit kapsel zo opviel tijdens de show

Model met korte French bob en asymmetrische micropony tijdens Paris Fashion Week 2026, met natuurlijke textuur en nonchalante styling. Foto Charlotte Mesman

Wat dit korte kapsel bijzonder maakt, is de combinatie van herkenbaarheid en verrassing. Op het eerste gezicht doet het denken aan de klassieke French bob: kort, speels en vrouwelijk. Maar wie beter kijkt, ziet dat deze versie veel losser en minder voorspelbaar is.

De micropony trekt meteen de aandacht. Niet kaarsrecht geknipt of streng gestyled, maar licht asymmetrisch en bewust onregelmatig. Juist daardoor oogt het kapsel modern.

Ook de textuur speelt een belangrijke rol. Het haar is niet glad geföhnd of strak in model gebracht, maar lijkt bijna vanzelf te vallen. De styling heeft een doorleefde vibe, alsof het kapsel bewust niet te netjes mocht zijn.

Die imperfectie is geen toeval. Binnen de haartrends van 2026 zien we steeds vaker kapsels die minder “gemaakt” ogen. Textuur, natuurlijke beweging en een zekere nonchalance worden belangrijker dan perfectie.

De moderne versie van de French bob

De basis van dit kapsel is een klassieke French bob: een korte coupe die meestal rond kaakhoogte valt. Het haar omlijst het gezicht en legt de nadruk op de nek, kaaklijn en jukbeenderen.

Wat deze variant bijzonder maakt, is dat de lijnen zachter zijn. De bob oogt niet grafisch of strak, maar beweegt mee met de natuurlijke structuur van het haar.

De lengte is kort genoeg om luchtig te voelen, maar behoudt voldoende zachtheid om vrouwelijk te blijven. Daardoor ontstaat een kapsel dat tegelijk speels en geraffineerd is. Maar ook een tikje ondeugend en rebels – juist dat wat ook het kapsel van Amélie Poulain zo memorabel maakte.

De micropony maakt het verschil

De pony is zonder twijfel het meest opvallende element.

In plaats van een lange curtain fringe of klassieke pony, zien we hier een micropony die halverwege het voorhoofd valt. Toch voelt deze pony niet hard of extreem.

Dat komt doordat hij niet perfect recht geknipt is. De pony heeft volume, textuur en lijkt zelfs asymmetrisch. Hierdoor krijgt het iets artistieks.

Bovendien legt de korte lengte extra nadruk op de ogen, wat het gezicht direct expressiever maakt.

Zachte lijnen en natuurlijke textuur

Korte French bob met micropony geïnspireerd op Amélie Poulain, gedragen door een volwassen model op de catwalk van Lanvin. Foto Charlotte Mesman

Ook aan de zijkanten en achterkant heeft dit kapsel iets bijzonders.

De bob lijkt licht gegraded of ‘gestapeld’ in de nek, waardoor het haar van achteren iets korter valt en richting het gezicht net iets langer wordt. Hierdoor ontstaat een zachte A-lijn die het kapsel beweging geeft.

De punten rond het gezicht ogen licht getextureerd en vallen soms iets naar buiten. Dat geeft een ontspannen uitstraling die goed past bij de French girl-esthetiek.

De styling versterkt dit effect. Het haar is niet strak geföhnd, maar ziet eruit alsof het natuurlijk is opgedroogd met een lichte slag. Daardoor voelt het kapsel modern en relaxt.

Voor welk haartype werkt dit kapsel?

Hoewel dit kapsel niet voor iedereen hetzelfde effect heeft, werkt het verrassend goed bij verschillende haarstructuren.

Vooral fijn tot medium haar komt mooi uit in deze lengte. De korte coupe geeft automatisch wat volume rond het gezicht en voorkomt dat het haar zwaar naar beneden valt.

Ook licht golvend haar past perfect bij deze look. De natuurlijke beweging versterkt de zachte, nonchalante uitstraling.

Bij steil haar kan dit kapsel eveneens goed werken, zolang er voldoende textuur of interne laagjes worden toegevoegd. Dat voorkomt dat de bob te plat oogt.

Bij heel dik haar of sterke krullen vraagt deze coupe vaak iets meer styling. Door de korte lengte kan dik haar snel zwaar of bol vallen, terwijl een micropony bij sterke krullen minder voorspelbaar uitkomt. In dit geval is een curly bob meer geschikt.

Welke gezichtsvormen passen goed bij deze look?

Dit kapsel werkt vooral mooi bij gezichtsvormen waarbij de korte lengte en pony in balans blijven.

Een ovaal gezicht is waarschijnlijk de meest natuurlijke match. De verhouding tussen pony, bob en kaaklijn blijft hierbij harmonieus.

Ook bij een langwerpig gezicht kan een micropony goed werken, omdat deze het gezicht optisch iets verkort.

Bij een hartvormig gezicht zorgt de zachte bob voor balans doordat de lengte rond de kaaklijn valt.

Daarnaast werkt het kapsel goed bij fijnere of smallere gezichten, omdat de korte coupe extra nadruk legt op ogen en jukbeenderen.

Bij een rond gezicht kan een micropony soms wat lastiger zijn. De pony kan het gezicht optisch compacter maken, waardoor iets meer lengte of volume aan de zijkanten vaak mooier werkt.

Waarom dit kapsel zo flatterend is boven de veertig (anti-aging effect)

Model Fiona James off-duty bij de modeshow van Lanvin voor herfst winter 2026 2027 in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Wat dit kapsel extra interessant maakt, is dat het gedragen werd door een volwassen model. Fiona James laat zien dat een korte pony en bob niet alleen iets zijn voor jonge, alternatieve stijlen.

Juist bij een volwassen gezicht krijgt dit kapsel iets bijzonders.

De combinatie van zachte lijnen, textuur en een korte pony opent het gezicht en legt de nadruk op expressie. Het kapsel oogt luchtig, omlijst de jukbeenderen en geeft het gezicht zachtheid.

Veel kapsels voor oudere vrouwen proberen verjongend te werken. Dit kapsel doet iets anders. Het probeert niet jonger te maken, maar benadrukt juist stijl, persoonlijkheid en uitstraling. Daardoor voelt het niet geforceerd modern, maar vanzelfsprekend chic.

Bij jongere vrouwen kan een micropony soms edgy of alternatief ogen. Bij een volwassen gezicht krijgt hetzelfde kapsel juist iets artistieks en zelfverzekerds. Het heeft karakter.



Waarom dit kapsel perfect past bij 2026

Juist die combinatie van imperfectie, textuur en ontspannen styling maakt deze French bob zo actueel.

Waar kapsels vroeger vaak strak en perfect in model werden gebracht, gaat het nu meer om beweging en natuurlijke vorm.

Het originele Amélie-kapsel voelde nog iets preciezer en grafischer. Deze moderne variant is zachter, luchtiger en minder streng. Dat maakt het niet alleen draagbaarder, maar ook verrassend eigentijds. Misschien is dat precies waarom dit kapsel tijdens de Lanvin-show bleef hangen. Niet omdat het overdreven of opzichtig is, maar omdat het karakter heeft.