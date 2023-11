Ben jij over de vijftig en op zoek naar een nieuwe haarstijl? Check deze vuistregels voor korte kapsels voor vrouwen over de vijftig.

Korte kapsels voor vrouwen over de vijftig. Op deze foto stijlicoon Grece Ghanem. Foto Charlotte Mesman

De vijftig gepasseerd? Gefeliciteerd! Je hebt inmiddels een heleboel levenswijsheid, bent ongetwijfeld zelfverzekerder dan in je twintiger jaren en hebt vast en zeker je eigen stijl ontwikkeld. Want een eigen stijl ontwikkel je door de jaren heen, door steeds maar weer bij te schaven en in te spelen op veranderingen. Bovendien leer je jezelf in de jaren steeds beter kennen :-) Ook je kapsel is het resultaat van een proces in de tijd. Omdat je haar onvermijdelijk dunner en droger wordt, kan een kort kapsel helpen om de illusie van een volle haarcoupe te wekken, én om rimpels, want ook daar ontkomt niemand aan, te camoufleren. We hebben een aantal vuistregels voor korte kapsels voor vrouwen over de vijftig voor je.

Korte kapsels voor vrouwen over de vijftig

Om te beginnen een paar algemene tips:

#1 Kortere haarlengtes. We zeiden het al: in de loop van de jaren wordt je haar onvermijdelijk dunner en droger. Daardoor kan het er slap en futloos uitzien. Een wat kortere haarlengte kan daar verandering in brengen.

#2 Laagjes. Dé sleutel naar een voller kapsel is laagjes. Voeg laagjes en beweeglijkheid aan je kapsel toe waardoor het luchtig, volumineus en levendig wordt.

#3 Beweeglijkheid. Goed om te weten: kapsels die je na je vijftigste beter kunt vermijden zijn, haarsnitten op één lengte en kapsels met scherpe lijnen die onregelmatigheden accentueren. Ga daarom voor een beweeglijke coupe. Dat staat bovendien jong en vlot.

#4 Zijscheiding. De voorkeur gaat verder uit naar een zijscheiding in plaats van een middenscheiding. Juist de asymmetrie van de zijscheiding camoufleert eventuele onregelmatige trekken in je gezicht.

Zo camoufleer je rimpels en andere ouderdomstekenen

Verder zijn er nog een aantal trucjes om rimpels of andere ouderdomstekenen te camoufleren. We zetten er een aantal voor je op een rijtje:

Voorhoofdrimpels . De remedie: een pony die over de rimpels valt.

. De remedie: een pony die over de rimpels valt. Kraaienpootjes . Lokken die je gezicht omlijsten. Draag je haar rond je gezicht in plaats van het strak naar achteren te trekken.

. Lokken die je gezicht omlijsten. Draag je haar rond je gezicht in plaats van het strak naar achteren te trekken. Een niet meer zo strakke kaaklijn . Ga voor een lob kapsel dat net over je kaaklijn valt.

. Ga voor een lob kapsel dat net over je kaaklijn valt. Scherpe gelaatstrekken. Ga voor een haarcoupe met zachte lijnen en een niet al te donkere kleur.

Korte kapsels voor vrouwen over de vijftig met een rond gezicht

De hoofdregel is: als je een rond gezicht hebt, werk dan in de lengte. Dit werkt voor jou:

een bob kapsel met wat langere haarpunten rond het gezicht

een pixie met pony die hoog op het hoofd begint of lange lok

een pixie kort met een lange bovenlengte

een lob kapsel waarbij de voorste lokken deels over je gezicht vallen zodat het smaller lijkt.

Korte kapsel voor vrouwen over de vijftig met een lang gezicht

Voor vrouwen over de vijftig met een lang gezicht zijn vooral haarstijlen volume aan weerszijden van het gezicht geschikt. Denk aan:

een volle maar niet topzware pixie cut

een lob kapsel met volume en beweging aan weerszijden van het hoofd

vermijd te lange haarlengtes die het accent naar beneden verleggen

ga voor wavy texturen.

Korte kapsel voor vrouwen over de vijftig met een hoekig gezicht

Vrouwen van over de vijftig met een hoekig gezicht kunnen de gelaatstrekken verzachte met softe lijnen en volle texturen:

een zachte pixie cut in een lichte haarkleur

een klassieke niet al te korte pixie cut met speelse plukjes op het voorhoofd

een klassieke niet al te korte pixie cut met speelse plukjes op het voorhoofd een asymmetrische bob

Klik hier voor haartrends voor de heren op ADVERSUS