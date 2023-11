Dit is het anti-aging kapsel bij uitstek. Grece Ghanem. Foto ADVERSUS

Als er iemand is die laat zien dat stijl en leeftijd niets met elkaar te maken hebben, dan is het Grece Ghanem, stijlicoon, influencer, tegen de zestig (maar wat doet leeftijd ertoe?), woonachtig in Montreal, geboren in Libanon, één van meest gevierde genodigden tijdens de modeweken. Met haar onovertroffen stijl is Grece Ghanem een inspiratiebron voor vrouwen van alle leeftijden. Eén van de belangrijkste elementen in Grece’s look is haar haarstijl: een kort, beweeglijk bob kapsel in een natuurlijke grijskleur.

Je leeftijd omarmen

Met haar kapsel laat Grece zien hoe enorm stijlvol het kan zijn om je leeftijd te omarmen, om veranderingen te accepteren en je eraan aan te passen, om er een uitdaging van te maken en te experimenteren.

Volumineus bob kapsel

Bob kapsel in zilvergrijze haarkleur. Foto Charlotte Mesman

Haar bob kapsel, dat op kaaklengte is geknipt, accentueert haar gelaatstrekken en omlijst haar gezicht. Grece’s haar is geknipt in lange lagen en waarschijnlijk ook met interne laagjes (ghost layers) die de bob volume meegeven. Ze draagt haar haar meestal in een nonchalante, natuurlijke zijscheiding waarbij de lange kant van haar haar als een zachte lok deels over haar voorhoofd valt. Deze klassieke en toch moderne stijl straalt zelfvertrouwen en verfijning uit.

Zilvergrijs haar

Wat Grece onderscheidt is haar gedurfde benadering van haarkleur. Ze verwerkt moeiteloos zilveren en grijze tinten in haar haar en trotseert hiermee de maatschappelijke druk – die ondanks de epidemie waarin we niet konden verven nog steeds bestaat – om tekenen van veroudering te verdoezelen.

Bob kapsel in zilvergrijze haarkleur. Foto Charlotte Mesman

Door haar natuurlijke haarkleur te omarmen (en te verfraaien), laat Grece zien dat het helemaal niet nodig is om je toevlucht te nemen tot kunstgrepen om er jonger uit te zien. Ze viert op elegante wijze de schoonheid van ouder worden en inspireert vrouwen om hun eigen zilveren lokken te accepteren en waarderen.

Anti-aging kapsel

Grece’s bob kapsel zou je met recht een ‘anti-aging kapsel’ kunnen noemen. Deze hair cut doet je botstructuur beter uitkomen waardoor je er jonger uitziet. De softe zijlok verzacht bovendien je gelaatstrekken. Plus: een zijscheiding is perfect om eventuele asymmetrieën te corrigeren.

Over de haarkleur van Grece Ghanem zijn er wel discussies geweest want sommigen zijn van mening dat haar zilverkleurige lokken haar ouder dan lijken dan ze is, maar volgens ons is juist die haarkleur een sterke troef in haar o zo fashion forward look. In combinatie met haar chique haarsnit is ze oneindig stijlvol en laat Grece zien dat leeftijd slecht een getal is :-)

