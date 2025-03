Deze drie korte kapsels zijn up-to-date voor 2025

Korte kapsels bij Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

In deze weken showen de modehuizen hun allernieuwste collecties voor winter 2025 2026. Op de catwalk krijgen we niet alleen de nieuwste creaties te zien, maar ze geven ons ook een idee van de actuele kapseltrends. In de show van Max Mara zagen we meerdere modellen met korte kapsels voorbijkomen. Eerlijk gezegd kregen we er best wel een beetje ‘hair envy’ van. Dit soort kapsels zou iedereen wel willen hebben.

Het korte kapsel van Karolina Spakowski

Korte kapsels bij Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

Een van de korte kapsels waar we altijd van smullen, is dat van het Duitse model Karolina Spakowski. Zij heeft een kort (zo je wilt halflang) blond kapsel en dat is tegelijkertijd haar signatuur. Haar haarstijl wordt vaak vergeleken met die van Twiggy en hair stylisten laten zich voor fotoshoots met dit model dan ook graag door Twiggy inspireren.

Op de catwalk van Max Mara droeg ze haar blonde lokken met een middenscheiding. Aan de voorkant is het haar wat korter en naar achteren toe wordt het langer. De oren zijn bedekt waardoor dit kapsel een heel vrouwelijke uitstraling heeft. Voor de show van Max Mara was de natuurlijke textuur van Karolina’s haar versterkt met een grove slag.

Dit kapsel is super als je niet echt kort wilt gaan en van een vrouwelijke uitstraling houdt.

Het korte kapsel van Mathilda Gvarliani

Een ander kort kapsel waar wij helemaal verliefd op zijn, is dat van Mathilda Gvarliani. Dit model uit Georgië staat, net zoals Karolina Spakowski, bekend om haar korte kapsel. Ook hier is het haar aan de voorkant wat korter, zijn de oren bedekt en is het in de nek wat langer. De textuur vertoont meer krullen dan die van Karolina en de haarkleur is donker.

TikTokkers nemen Mathilda’s moderne kapsel graag onder de loep. Op de catwalks zien we haar afwisselend met sluik of krullend haar. Interessant is dat haar haar vaak wordt gestyled door bekende haarstylisten zoals Takuya Yamaguchi en Eugene Souleiman voor redactionele artikelen.

Het korte kapsel van Bibi Breslin

Korte kapsels bij Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

Het derde kapsel op de catwalk van Max Mara wat wij zò zouden laten knippen, is dat van Bibi Breslin. Dit kapsel is in lijn met dat van Karolina en Mathilda. Ook hier omlijsten de lokken weer heel mooi het gezicht – maar dat is dan ook het werk van de hair stylisten van Max Mara – maar anders dan de vorige kapsels is Bibi’s haar op één lengte geknipt. Net zoals bij Karolina is er een mooie slag in gestyled (deze beweging krijg je door je krul- of steiltang bijna verticaal te houden, een truc die iedereen inmiddels wel kent).

Bibi Breslin’s kapsel wordt wel vergelijken met de iconische korte kapsels van supermodel Linda Evangelista. Het lijkt erop dat Bibi Breslin haar modellencarrière met lang haar begon en rond 2023 haar haar kort liet knippen (en toen gelijk ook maar haar naam van Shenise in Bibi veranderde). Aanvankelijk was Bibi’s nieuwe korte kapsel bruin maar de laatste seizoenen, en ook op de catwalk van Max Mara, spotten we haar in een donkerblonde versie.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

