De nieuwe modecollectie van Max Mara voor herfst winter 2025 2026

Max Mara herfst winter 2025 2026. Photo courtesy of Max Mara

We kijken allemaal enorm uit naar de lente en de nieuwe voorjaarsmode, maar toch willen we alvast de nieuwe collectie van Max Mara voor winter 2025 2026 met je delen. Misschien steek je er leuke ideeën voor je actuele looks van op.

Kleuren en total looks

Max Mara herfst winter 2025 2026. Photo courtesy of Max Mara

Het eerste wat opvalt aan deze nieuwe collectie van Max Mara zijn de kleuren en total looks. Net zoals de afgelopen seizoenen kiest het Italiaanse modehuis voor (monochrome) looks die van top tot teen in dezelfde kleur zijn uitgevoerd. Voor volgend jaar winter is die keuze strikter dan ooit doorgevoerd.

Max Mara herfst winter 2025 2026. Photo courtesy of Max Mara

Ook de kleuren zijn wederom typisch Max Mara. De eerste vijf looks die het maison de catwalk opstuurt, zijn allemaal uitgevoerd in wijnrood, tot en met de schoenen, de ceintuurs en de tassen toe. Daarna volgen een paar looks in taupe, gevolgd door grijze outfits met een hint van olijfgroen; reebruine looks wordt opgevolgd door nu definitief olijfgroene looks en het geheel eindigt in zwart voor de avond.

Silhouetten

Max Mara herfst winter 2025 2026. Photo courtesy of Max Mara

Ook de silhouetten konden niet anders zijn dan van Max Mara. Luxe lange jassen worden over lange jurken gedragen. De taille, een ander sterk punt van MM, wordt geaccentueerd door dubbele brede ceintuurs. Knitwear speelt een hoofdrol. Een voorbeeld daarvan is de gebreide rok met coltrui in dezelfde kleur. De broeken zijn wijd, de rokken zijn lang. Alles straalt luxe en comfort uit. Ofwel, zoals Max Mara het zelf omschrijft: Max Mara mengt het klassieke met een vleugje neogothic chic en uitgesproken stedelijke rustiek.

Inspiratie en het verhaal achter de collectie

Max Mara herfst winter 2025 2026. Photo courtesy of Max Mara

Voor deze collectie heeft Max Mara zich laten inspireren door de heldinnen in de boeken van de zusjes Charlotte en Emily Brontë. De collectie heet ‘Ongetemde heldin’ en haakt aan bij deze twee citaten:

“Reason sits firm and holds the reins, and she will not let the feelings burst away and hurry to her wild chasms” Jane Eyre van Charlotte Brontë, 1847

“I wish I were a girl again, half-savage and hardy, and free.” Wuthering Heights van Emily Brontë, 1847

Max Mara herfst winter 2025 2026. Photo courtesy of Max Mara

Dit is het verhaal dat Max Mara bij de nieuwe collectie vertelt:

Slank, zelfverzekerd en elegant gaat de heldin van Max Mara’s nieuwe collectie door het leven en biedt ze elke situatie met koel aplomb het hoofd. Strikte zelfbeheersing heeft haar succes gebracht, maar ze kan haar passies niet voor altijd bedwingen. Ze hunkert naar romantiek, diep en dramatisch, de clair-obscurromantiek van de Brontës.

Max Mara herfst winter 2025 2026. Photo courtesy of Max Mara

Ze leest over een vrouw die liever slaapt op de gure heide van Yorkshire dan de nacht door te brengen onder het dak van iemand wiens morele positie ze niet door de vingers kon zien. Ze leest over een onstuimige liefde zo krachtig als de gierende winden die over dat gure, elementaire landschap razen. Hoewel ze eerder de gangen van de macht zal bewandelen in een keurige jurk dan in een nachtjapon door de heide en brem te dwalen, vraagt haar nieuwe romantische stemming om een nieuwe romantische stijl.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS