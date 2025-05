Haartrends voor zomer 2025. Korte en halflange rechte bobkapsels zijn hot. Foto Charlotte Mesman

Het is niets nieuws onder de zon: korte en halflange rechte bobkapsels. Maar laten het nu wel kapsels zijn waarmee je altijd een goed figuur slaat. Wat voor een haartextuur je ook hebt! Geen wonder dat dit soort kapsels steeds weer in de haartrends blijven opduiken. Zo ook in de haartrends voor zomer 2025. Voor vandaag zochten we korte en halflange bobkapsels voor steil haar voor je uit.

Korte en halflange rechte bobkapsels

Haartrends voor zomer 2025. Korte en halflange rechte bobkapsels zijn hot. Foto Charlotte Mesman

Op zich zijn het heel eenvoudige kapsels die recht toe recht aan op één lengte worden geknipt. Het voordeel is dat het niet fout kan gaan. Iedere kapper kan wel een rechte bob knippen. Maar voordat de schaar in je haar gaat, is het wel belangrijk om na te denken over de haarlengte. Zoals je op de foto’s ziet, verschilt die van persoon tot persoon. En dat heeft met allerlei dingen te maken.

Welke haarlengte past bij welke gezichtsvorm?

Haartrends voor zomer 2025. Korte en halflange rechte bobkapsels zijn hot. Foto Charlotte Mesman

Heb je steil haar, dan kun je qua textuur in principe alle lengtes hebben: boven de kaaklijn, op de kaaklijn of tot op je schouders. Kortere bobkapsels hebben een wat strenger aanzien, langere kapsels voegen beweging toe. Heb je fijn of dun haar dan kun je beter voor een wat korter bobkapsel gaan omdat je hiermee het idee van meer volume creëert.

Verder moet de lengte van je bob- of lobkapsel zijn afgestemd op je gezichtsvorm. We zetten de vuistregels nog een keer voor je op een rijtje.

Ovaal: de meeste haarlengtes passen goed bij een ovaal gezicht, van bobkapsel tot op de kin of schouders.

Rond: kies een lob die net onder je kin of op je schouders valt om je gezicht langer te doen lijken. Vermijd te korte kapsels die het gezicht breder maken.

Hoekig: een lob die op het sleutelbeen valt, verzacht hoekige kaaklijnen. Vermijd scherpe, kinlange bobs die scherpe gezichtstrekken accentueren.

Hartvormig: kinlange of iets langere bobs balanceren een breder voorhoofd en jukbeenderen met een smallere kin.

Lang: een kinlange of wat kortere bob voegt breedte toe en brengt een ​​lang gezicht in balans. Vermijd lange lobs die verticale lijnen benadrukken.

Anti-aging

Haartrends voor zomer 2025. Korte en halflange rechte bobkapsels zijn hot. Foto Charlotte Mesman

Ook moet je je ook afvragen of je je kaaklijn mooi wilt laten uitkomen of dat je ‘m een beetje wilt verdoezelen omdat-ie misschien niet al te strak meer is, iets dat iedereen vroeger of later gaat meemaken. Op die manier wordt je kapsel een anti-aging tool.

Hetzelfde geldt voor je voorhoofd. Wil je voorhoofdsrimpels camoufleren, dan kun je baat hebben bij een bob- of lobkapsel met een lage zijscheiding waarbij het volle gedeelte van je haar schuin over je voorhoofd loopt.

Onderhoud

Haartrends voor zomer 2025. Korte en halflange rechte bobkapsels zijn hot. Foto Charlotte Mesman

Een ander criterium bij het kiezen van je haarlengte is de onderhoudsintensiviteit. Ook hiervoor zijn er een aantal vuistregels.

Weinig onderhoud: kies een lob (tot op de schouders of het sleutelbeen) die elegant uitgroeit en minder vaak bijgeknipt hoeft te worden (elke 8-12 weken).

Veel onderhoud: een superrechte bob tot op de kin ziet er strak uit, maar moet elke 4-6 weken bijgeknipt worden om de vorm te behouden.

Stylingtijd: kortere bobs moeten mogelijk dagelijks gestyled worden voor een verzorgde look, vooral bij steil of fijn haar. Lobs zijn gemakkelijker in het stylen omdat ze ook mooi zijn als ze wat minder steil vallen. In de zomer kun je een lob aan de lucht laten drogen.

Verder geldt natuurlijk ook altijd: kies wat jij mooi vindt en waar je je goed bij voelt. Bekijk onze foto’s maar eens en laat je inspireren.

Klik hier voor de haartrends voor de heren op ADVERSUS