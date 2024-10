Backstage bij de modeshow van Stella McCartney in Parijs

Stella McCartney showde haar nieuwe zomercollectie in de schaduw van de Tour Eiffel in Parijs. We keken mee.

Op de maandagmorgen van de Paris Fashion Week is het steevast de beurt van Stella McCartney om haar nieuwe modecollectie te showen. Dat deed ze op de Avenue de Saxe met de Eiffeltoren op de achtergrond. Zoals altijd was de show een happening.

Influencers

Talloze influencers presenteerden zich van top tot teen gekleed in de wintercollectie van Stella waarin de hemdjes met het opschrift ‘about fucking time’ een rode draad waren. Terwijl de streetstyle fotografen de influencers kiekten, reden de limousines af en aan. Op de eerste rij nam onder meer Natalie Portman plaats.

Stella McCartney had met haar location een gewaagde keuze gemaakt want het weer in de laatste week van september is in Parijs, net zoals bij ons, onvoorspelbaar. Op de maandagmorgen van 30 september hingen er dikke wind boven de modestad en stond er een forse wind.

Terwijl het modepubliek plaats nam langs de (super)lange catwalk begaven wij ons naar het gebouw waar de modellen werden klaargemaakt en waar de toegang tot de catwalk was. Voordat de modellen die bereikten, moesten ze de straat – die natuurlijk was afgezet – oversteken. Het was op die plek dat wij de looks die je op deze foto’s ziet, fotografeerden.

Backstage bij Stella McCartney

Een unieke situatie waarin backstage en catwalk als het ware in elkaar overlopen want al liepen de modellen dat stukje al show, toch lieten ze wel iets meer van zichzelf zien. Sommigen schikten nog net even hun haar of kleding, anderen lachten of staken hun tong uit naar de backstage fotografen.

Stella McCartney zomer 2025. Op deze foto Caitlin Soetendaal.

Het meest hilarische moment was de finale. Wonder boven wonder had Stella McCartney het de hele show droog gehouden, maar juist op het moment van de finale strooiden de donkere wolken hun inhoud over het modegebeuren uit.

Eenmaal weg van de catwalk begonnen de modellen te rennen om zo snel mogelijk te schuilen. Een model beschermde zichzelf zelfs met haar tas. Het leverde grappige plaatjes op die je op onze foto’s kunt zien.

Mother Fucker

Maar let ook even op de creaties zelf. Voor deze collectie voor zomer 2025 heeft Stella McCartney zich laten inspireren door ‘The End of the End of the World’ van Jonathan Franzen, een boek uit 2019. Dit boek vertelt hoe de wereld ten ondergaat en hoe de vogels verdwijnen. Juist door die vogels heeft Stella zich laten inspireren. Haar motto voor deze show is ‘Save What We Love’ en de slogan ‘about fucking time’ uit de wintercollectie is vervangen door ‘Mother Fucker’, een ode aan moeder aarde en een uithaal naar de mens die de aarde verpest.

De zomercollectie is vol met verwijzingen naar vogels. Zwarte duiven zijn strategisch geplaatst op een zwarte doorzichtige top, goudkleurige metalen duiven fungeren als beha of worden als ketting gedragen, de vorm van de nieuwe Stella Ryder tas is geïnspireerd door vleugels en de modellen dragen ballonvormige jurkjes en tops die uit – wat lijkt – veren zijn opgebouwd.

Stella McCartney zomer 2025. In het rood: Yasmin Wijnaldum.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

