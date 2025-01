Susie Lau staat bekend om haar mix and match Susie style. Laat je inspireren door haar creatieve looks. We love her look!

Streetstyle 2025 bij Louis Vuitton. Laat je inspireren door de creatieve outfits van Susie Lau. Foto Charlotte Mesman

Elke fashionista die een beetje bekend is met influencers en streetwear, kent de Chinees-Britse modejournaliste en blogger Susie Lau. Susie (1983) werd geboren in Londen en werd bekend dankzij haar blog, Style Bubble. Ze wordt dan ook wel Susie Bubble genoemd. Op haar blog vertelde ze over haar unieke kijk op mode. Haar persoonlijke stijl is een intrigerende mix van Westerse en Aziatische invloeden. Lau’s stijl is eclectisch en speels en wordt wel ‘Susie style’ genoemd.

Geen Fashion Fashion Week zonder Susie

Susie is een vaste gast tijdens de internationale Fashion Weeks. Als het even kan, fotograferen we haar. Dat is geen gemakkelijke opgave want Susie laat zich niet graag fotograferen en verdwijnt als het even kan graag in de massa of glipt snel bij de modeshows naar binnen. Tijdens de afgelopen Paris Fashion Week voor lente zomer 2025 gunde ze ons een paar mooie plaatjes. We vertellen je meer over haar outfits.

Susie Lau bij de modeshows voor lente zomer 2025

Tijdens de Paris Fashion Week voor lente zomer 2025 spotten we Susie Lau bij de toonaangevende modehuizen in interessante fashion looks. Of ze nu een eigen outfit droeg of een look die door het maison ter beschikking was gesteld, Susie geeft er altijd een eigen draai aan. Een goed voorbeeld daarvan is haar look bij Chanel.

Chanel

Streetstyle 2025 bij Chanel. Laat je inspireren door de creatieve outfits van Susie Lau. Foto ADVERSUS

Bij Chanel droeg Susie Lau een frisgroen tailleur in Chanel stijl met een klassieke Chanel tas in dezelfde kleur, maar het Franse modehuis zou daar nooit rode pantykousen bij gehaald hebben. Dat is Susie ten voeten uit. Hetzelfde geldt voor de pumps met kitten heels. Susie laat zien dat je best gewaagde out of the box combinaties mag maken.

Miu Miu

Streetstyle 2025 bij Miu Miu. Laat je inspireren door de creatieve outfits van Susie Lau. Foto ADVERSUS

Ook Susie’s look bij Miu Miu was op z’n minst gewaagd. Let op de kleurcombinaties maar vooral ook op de zwarte kuithoge kousen en zwarte platte muiltjes onder zo’n kleurrijke outfit. Je moet maar durven! Wat jij?

Louis Vuitton

Streetstyle 2025 bij Louis Vuitton. Laat je inspireren door de creatieve outfits van Susie Lau. Foto Charlotte Mesman

Bij Louis Vuitton spotten we Susie in een superkort huidskleurig jack met creatieve ritsen, een doorzichtige jurk met grote zilverkleurige pailletten en daaronder sportieve schoenen. Ze combineerde haar lange pony met een top knot.

Cecilie Bahsen

Streetstyle 2025 bij Cecilie Bahnsen. Laat je inspireren door de creatieve outfits van Susie Lau. Foto Charlotte Mesman

We fotografeerden Susie onder de stromende regen na afloop van de modeshow van de Deense modeontwerpster Cecilie Bahnsen (1984), geliefd in Azië. Susie droeg een lange doorzichtige jurk met kristallen, een trench coat (het regende pijpenstelen!), een rode tas met witte stippen (dat doet ergens aan denken!) en rode sneakers met daarin witte sokken.

Sacai

Streetstyle 2025 bij Sacai. Laat je inspireren door de creatieve outfits van Susie Lau. Foto Charlotte Mesman

Het meest karakteristiek voor de zogenaamde Susie-stijl is misschien wel haar look bij Sacai, een Japans modemerk dat in 1999 werd opgericht door Chitose Abe. Daar droeg ze een zwarte Balenciaga top, een zwarte jas, een stretch rok met een afbeelding van moeder aarde, pittige enkellaarsjes met hak en een zachtroze tas. Ook haar amandelvormige nagels waren zachtroze gelakt.

Bekijk onze streetstyle foto’s en laat je inspireren.

