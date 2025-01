Nog meer over de spijkerbroeken trends voor lente zomer 2025

Over de spijkerbroeken trends voor lente zomer 2025 raken we niet uitgeschreven. Er valt zoveel op dit gebied te beleven.

Spijkerbroeken trends voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Diesel

Het hoeft niet meer gezegd te worden: spijkerbroeken maken niet alleen steevast deel uit van de streetstyle mode maar hebben de laatste jaren ook de catwalks – zelfs die van de haute couture – veroverd. De stijlen lopen hierdoor enorm uiteen. Van casual tot ultrachic. We doen een greep uit de spijkerbroeken trends voor lente zomer 2025.

Chique versies

Spijkerbroeken trends voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Valentino

Laten we dit keer eens beginnen met de chique versies. Die komen – zoals altijd – in effen donkerblauwe kleuren en keurige modellen. Ze kleden mooi recht af of hebben zelfs een vouw. Je draagt ze met een blouse en, zo je wilt, met een blazer.

Slim fit modellen

Spijkerbroeken trends voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Diesel

De slim fit jeans die we bij Diesel tegenkwamen, vormen de tegenpool van de geklede spijkerbroeken. Ze sluiten nauw aan en hebben een sexy en pittige uitstraling. Al sinds een paar jaar proberen modehuizen en jeans merken de slim fit jeans weer aan de man te krijgen, maar de trend wil niet echt doorzetten. Misschien dat het het er dit jaar van gaat komen, zeker nu modehuizen als Prada en Ferragamo zelfs weer met leggings aan de haal zijn gegaan.

Bij Diesel werd de slim fit jeans gecombineerd met een behorend nauwsluitend spijkerjasje. Dit bewijst maar weer dat ook de total jeans look nog steeds geliefd is.

Rechte spijkerbroeken

Een spijkerbroeken waarmee het niet kan misgaan, is het rechte model met middenhoge taille. Dit is nog steeds het meest gangbare model en dat is goed nieuws want je hebt er vast al een paar van in je kast liggen. Dit soort broeken laten zich op allerlei manieren dragen: casual, chic of met een sexy top voor naar een feestje.

Spijkerbroeken met versieringen

Spijkerbroeken trends voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Vivetta

Scheuren en vintage washes maken in lente zomer 2025 plaats voor spijkerbroeken met creatieve versieringen en opstiksels. Zo zagen we jeans met een bloesemtak bij het Italiaanse modehuis Vivetta en spijkerbroeken met veren bij Chanel.

Baggy modellen

Baggy spijkerbroek. Photo courtesy of Stella McCartney

De baggy spijkerbroeken – want ook die blijven we dragen! – voor lente zomer 2025 zijn niet alleen wijd maar ook bijzonder lang. Verder zijn ze heerlijk slouchy. In plaats van de ietwat lompe cargobroeken met dikke, stugge texturen en grote opgestikte zakken ging we voor superwijde soepele modellen die ondanks de grote volumes toch nog enigszins slank afkleden omdat de lichte textuur mooi valt.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS