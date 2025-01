Broeken trends voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Hermès

De broeken trends voor lente zomer 2025 zijn oneindig. Er is zoveel mogelijk. Allerlei schieten de lengtes alle kanten op: van hotpants tot superlange puddle pants (waarbij de stof als het ware een plasje rond je voeten vormt), van bermuda’s tot net boven de enkel. Ook qua stijlen hebben de modehuizen alle registers opengetrokken. We doken in de (lange) broeken trends voor lente zomer 2025 en maakten een lijstje van de modellen die we tegenkwamen (maar het zijn er nog veel meer!).

De lange broeken trends voor lente zomer 2025

Broeken trends voor lente zomer 2025. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Wijde katoenen broeken in het wit (Tod’s) of met zomerse strepen (Alberta Ferretti)

Nette broeken met sigarettenpijpen (Max Mara)

Harembroeken (Alaïa)

Leren broeken in naturel tinten, onder meer mocha mousse (Hermès)

Roze leggings bij Prada. Photo courtesy of Prada

Leggings (!) met een ribbeltje (Prada)

Dunne (ballet)leggings (Ferragamo)

Asymmetrische broeken (met een lange en een korte broekspijp)

Wijde broeken met mannelijke snit (Saint Laurent)

Hoge taille broek bij Chloé. Photo courtesy of Chloé

Slank kledende broeken met hoge taille en lichte boot cut (Chloé)

Doorzichtige broeken (Fendi)

Strakke broeken met lage taille en geïncorporeerde ceintuur (Isabel Marant)

Een tendens naar strakkere modellen

Wijde (oversized) modellen doen het, zoals je ziet, nog steeds goed. Deze volumes zien we zowel voor casual katoenen broeken als voor meer geklede broeken die al dan niet met een jasje worden gedragen.

Slank afkledende broeken bij Max Mara. Photo courtesy of Max Mara

Maar opvallend is de tendens naar strakkere modellen. Zo hebben de broeken bij Max Mara sigarettenpijpen en kleden ze slanker af dan we van dit Italiaanse modehuis gewend zijn. Ook bij Isabel Marant zagen we slim fit broeken maar dan met een stoere casual twist, zoals we die van het Franse maison kennen.

Helemaal strak zijn de leggings bij Prada en Ferragamo. We zien benieuwd of die gaan aanslaan!



Overigens kwam Prada ook met superwijde broeken met een mannelijke snit die met een riem wat lager op de heupen werden geshowd.



Tot slot signaleren we de doorzichtige broeken die we bij Fendi maar ook bij Hermès zagen. Je draagt ze met hotpants eronder of met een lange trui erover.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je gedachten er alvast over gaan.



