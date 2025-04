Of het nu gaat om een klassieke vlecht of een ingewikkeld vlechtkapsel, vlechtkapsels behoren tot de kapseltrends 2025.

Kapseltrends 2025. Vier vlechtkapsels van de Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Elk seizoen zijn er tijdens de modeweken wel vlechtkapsels te ontdekken. Of het nu in de streetstyle is of op de catwalks, er is altijd wel iemand die voor een vlechtkapsel kiest. Ook in de kapseltrends 2025 komen we dit soort kapsels tegen.

Vlechtkapsels tijdens de Paris Fashion Week

Tijdens de afgelopen Paris Fashion Week (maart 2025) spotten we vlechtkapsels die onderling heel verschillend waren.

Klassiek vlechtkapsel

Kapseltrends 2025. Klassieke vlecht tijdens de Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Op onze coverfoto zie je een klassiek vlechtkapsel dat iedereen goed staat en gemakkelijk zelf te doen is. Bind je haar samen in een halfhoge paardenstaart en maak er een vlecht van dat je met een elastiekje bij de haarpunten vastzet. Wil je er een moderne twist aan geven, dan kun je van de paardenstaart ook meerdere vlechten maken.

Vlechtkrans om je hoofd

Kapseltrends 2025. Vlechtkrans van de Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Over dit kapsel schreven we al eerder. Ook dit is een klassieker: de vlechtkrans om je hoofd. Dit romantische kapsel doet het goed in een landelijk omgeving en in combinatie met een bohémien outfit maar dat niet alleen. De Franse influencer Marie Gaguech laat zien dat dit kapsel ook heel mooi staat bij een moderne look.

Multivlechtjes

Kapseltrends 2025. Vier vlechtkapsels van de Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Wil je je vlechtkapsel iets bijzonder meegeven, breng je haar dan naar achteren zoals op deze streetstyle foto van de Paris Fashion Week, verdeel je haar in twee staart, maak daar meerdere vlechtjes van, rol die op en zet ze met speldjes achter op je hoofd vast.

Chanel vlechten

Kapseltrends 2025. Vier vlechtkapsels van de Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Bij Chanel zagen we een soortgelijk kapel dat net nog iets ingewikkelder is. Gelet op de verschillen in haarkleur is hier met haarstukken gewerkt maar heb je lang haar dan kun je dit kapsel ook zonder haarstukken nadoen. Voor dit kapsel zouden wij beginnen met een middenscheiding die je doortrekt naar achteren. Van achteren verdeel je je haar in twee lange staarten die je vervolgens vlecht, ombuigt in een lus en vastzet met een elastiekje en speldjes. Vervolgens bind je er een zwart lint omheen. Wil je een sterke, gedefinieerde vorm aan de lus geven dan kun je ijzerdraad mee vlechten. Tot slot kun je in dit kapsel ook een paar nep minivlechtjes verwerken. Overigens is dit kapsel meer een uitgangspunt om zelf creatief met vlechten aan de slag te gaan.

Waar vlechten zo populair zijn

Tot slot nog even dit: vlechten zijn behalve mooi en trendy ook een lifesaver voor je haar. Ze verminderen haarbreuk en houden vocht vast. Plus, de styling-opties zijn eindeloos. Je kunt helemaal los met je persoonlijke en culturele expressie.

Maar het gaat verder dan looks alleen. Vlechten is in zeker zin ook een sociaal iets, vooral omdat je ingewikkelde vlechtkapsel nu eenmaal niet zelf kunt doen J Dus vlecht er maar op los en aarzel niet om de hulp van een vriendin of huisgenoot in te roepen.

Klik hier voor de haartrends voor de heren op ADVERSUS