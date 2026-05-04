Van klassiek tot statement: deze rokkentrends domineren winter 2026 2027. Photo courtesy of N21

Van volumineuze silhouetten tot strakke lijnen en rijke texturen en alle mogelijke roklengtes: de rok krijgt dit seizoen een hoofdrol in de garderobe. De catwalks voor herfst winter 2026 2027 laten zien dat rokken niet langer een bijrol spelen, maar een statement piece zijn waarmee je een complete look opbouwt. Designers grijpen terug naar vintage invloeden, combineren ze met moderne proporties en voegen onverwachte details toe die zorgen voor een nieuwe, eigentijdse uitstraling.

Dit seizoen draait alles om contrast: romantisch versus minimalistisch, elegant versus stoer, klassiek versus experimenteel. Van jaren ’50-inspiratie tot edgy mini’s en slank afkledende lange silhouetten – dit zijn de rokkentrends voor herfst winter 2026 2027 die je overal gaat zien. Ontdek ook de belangrijkste modetrends van het komende winterseizoen. Je kunt er nu alvast op vooruitlopen.

1. De comeback van de jaren ’50: volle A-lijn rokken

Jaren ’50 rok met strakke hoge laarzen en mouwloze top. Photo courtesy of Acne Studios

Lady-like is terug in de mode. Uitwaaierende A-lijn rokken die net over de knie vallen brengen een vintage flair terug in het modebeeld. Op de catwalks van Acne Studios zagen we silhouetten die doen denken aan de jaren ’50, maar dan vertaald naar een moderne, draagbare vorm.

Deze rokken accentueren de taille, lopen uit en creëren direct een ultravrouwelijke uitstraling. Je draagt ze met een strakke coltrui, een mooi truitje, een blouse, een mouwloze top, met daarover een klassieke trenchcoat of een lange jas. Deze silhouetten zijn tijdloos én draagbaar.

2. Gelaagde rokken en speelse texturen

Laag over laag rokken. Photo courtesy of Prada

Laagjes blijven een belangrijk thema in mode, maar krijgen dit seizoen een meer artistieke benadering. Prada zet sterk in op knielange rokken met transparante overlays, zichtbare onderlagen en opvallende texturen die diepte creëren in een outfit.

De aantrekkingskracht zit in het onverwachte: doorzichtige stoffen over een sliprok, opstiksels en versieringen, asymmetrische details of cut-outs die beweging toevoegen. Deze trend voelt modern, experimenteel en perfect voor wie graag speelt met styling.

Combineer een gelaagde rok met een chunky knit of een minimalistische trui met daaronder een blouse met kraagje om de balans te bewaren.

3. Slanke enkellange silhouetten

Lange rechte rokken maken een comeback. Photo courtesy of Max Mara

Voor liefhebbers van minimalistische elegantie zijn lange, smalle rokken dé investering van het seizoen. Deze slanke silhouetten ogen verfijnd en chic – perfect voor zowel kantoorlooks als avondoutfits.

Modehuizen als Max Mara en Tod’s tonen deze silhouetten in zachte wol, teddy-achtige texturen en rijke stoffen die warmte combineren met een geraffineerde uitstraling. Denk aan pencil skirts en column skirts die het silhouet verlengen en moeiteloos chic ogen.

Een enkellange rok werkt perfect met enkellaarzen of chunkey schoenen, een oversized jas of een groot vest. Monochrome looks – van top tot teen in dezelfde kleur – zijn nog steeds een trend.

4. Minirokken blijven we dragen

Spijkerrokjes zijn terug in de mode. Photo courtesy of Isabel Marant

Kort verdwijnt niet uit beeld. Minirokken blijven ook rokkentrends voor herfst winter 2026 2027 een belangrijk mode-item, maar krijgen een meer volwassen en luxe uitstraling.

Na de spijkerrokken van Dior voor de zomer, komt Hermès voor leren mini’s met een verfijnde A-lijn, terwijl Isabel Marant denim rokjes vertaalt naar een winterse context met een leren jack en hoge laarzen met print.

De moderne mini combineert moeiteloos met hoge laarzen, dikke panty’s (of lange kousen) en oversized knitwear of leren jack.

5. Textuur, volume en statement details

Rokken geïnspireerd door lotusbloemen op de catwalk van Dior. Photo courtesy of Dior

Naast lengte draait het dit seizoen vooral om detail. Textuur bepaalt de uitstraling van een rok en maakt zelfs eenvoudige silhouetten spannend.

Belangrijke accenten:

Franjes en beweging voor een dynamisch effect

Bubble skirts, rokken met lagen als bloemblaadjes en volumineuze vormen

Asymmetrische lijnen en hoge splitten

Tartan, plaid en kilt-invloeden voor een Britse touch

Rokpakken die tailoring en vrouwelijkheid combineren

Deze details maken van de rok niet alleen een kledingstuk, maar een stylingstatement.

Zo style je de rokkentrends van dit seizoen

Voor overdag: combineer een knielange A-lijn rok met een mooi truitje (en blouse) en nauw aansluitende lange laarzen of pumps met sokken erin.

Voor kantoor: kies een slanke midi- of maxi-rok met blazer en loafers.

Voor avondlooks: ga voor een leren mini of een rok met opvallende textuur en combineer met een statement top.

Voor extra warmte: speel met laagjes, dikke knitwear en rijke stoffen.

Het kleurenpalet van herfst winter 2026 2027

De kleuren voelen warm, rijk en luxueus. Verwacht diepe herfsttonen zoals cocoa, donkerrood, camel en taupe, gecombineerd met neutrale beiges en onverwachte metallic accenten.

Deze tinten versterken de elegante uitstraling van de trends en maken rokken makkelijk te combineren binnen een capsule wardrobe.

Waarom we weer volop rokken gaan dragen

De rok past moeiteloos binnen verschillende stijlen: minimalistisch, romantisch, klassiek of uitgesproken fashion-forward.

Waar jeans en broeken jarenlang de basis van een outfit vormde, neemt de rok nu die positie over. Niet als alternatief, maar als blikvanger. Een goed gekozen rok voelt modern, tijdloos en laat zich eindeloos combineren.

