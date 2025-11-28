Bij de modeshow van Lacoste voor lente zomer 2026 zagen we supersexy gel kapsels met een spannend detail. Om zelf mee aan de slag te gaan!

Spannende gel kapsels voor 2026. Deze hair look is zo vernieuwend! Foto Charlotte Mesman

Vergeet alles wat je dacht te weten over wet looks en gel kapsels. Op de catwalk van Lacoste voor lente zomer 2026 werd de klassieke wet look totaal onderuitgehaald en vernieuwd. Het haar was niet, zoals we dat van wet looks kennen, met gel uit het gezicht strak naar achteren getrokken. De hair stylisten hadden het nu eens heel anders aangepakt, met één heel spannend detail. We vertellen je er meer over.

De modecollectie van Lacoste

Spannende gel kapsels voor 2026. Deze hair look is zo vernieuwend! Foto ADVERSUS

Eerst even wat meer context: voor de nieuwe modecollectie van Lacoste voor lente zomer 2026 heeft ontwerpster Pelagia Kolotouros de kleedkamer na een tenniswedstrijd als uitgangspunt en inspiratiebron genomen. Ze heeft er een nieuw, sexy modeplaatje van gemaakt. De modellen zijn gekleed alsof ze net een wedstrijd gespeeld hebben. Ze zijn een beetje bezweet, het haar is zogenaamd nattig van de wedstrijd, de kleding is gewild ‘slordig’: opengeknoopt, lagen die ergens boven- of onderuit piepen, ‘nattige’ materialen. Denk daarbij aan:

glimmende broeken die eruitzien alsof ze nat van het zweet zijn

korte jurkjes of rokken van badstof, alsof je een handdoek om je middel heen hebt geslagen

trainingspakken die lekker losjes kleden

glanzend leer dat lijkt op natte vloertegels in de kleedkamer

Alles voelt relaxed en superverleidelijk. Het idee is: je bent net klaar met tennissen, je hebt gewonnen, maar je bent nog niet helemaal aangekleed. Dát moment is het super sexy.

De hair look bij Lacoste

Spannende gel kapsels voor 2026. Deze hair look is zo vernieuwend! Foto ADVERSUS

In deze ‘kleedkamer na de tenniswedstrijd’-context moet je ook de hair look van de modellen zien. Het haar lijkt bezweet, vooral boven op het hoofd, waar het als het ware aan het hoofd of zelfs op het voorhoofd plakt. Naar de punten toe krijgt de natuurlijke textuur weer de overhand. Bij sommige modellen is het haar juist stijl geföhnd en met gel bewerkt, alsof ze net onder de douche vandaan komen – maar dan met een perfect strakke middenscheiding.

Spannende gel kapsels voor 2026. Deze hair look is zo vernieuwend! Foto Charlotte Mesman

Sexy detail

Spannende gel kapsels voor 2026. Deze hair look is zo vernieuwend! Foto Charlotte Mesman

En dan de geniale twist waar wij allemaal mee aan de haal kunnen gaan: oren die opzettelijk bloot blijven en door het haar heenkomen. Dat ondeugende detail veranderde deze wet look kapsels in intieme imperfectie; het was alsof elk model iets van zichzelf blootgaf, al was het maar een paar oren.

