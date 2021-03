Hoe vaak gebeurt het niet dat ’s morgen met enorme wallen onder je ogen wakker wordt? Waarom? Je hebt toch goed geslapen. En wat zijn die bruingrijze kringen die zich met geen oogcrème of make-up laten verbergen?

We zijn weer eens in de problematiek van de ‘wallen & kringen’ gedoken. Een probleem waar veel vrouwen (mannen trouwens ook) mee te kampen hebben. 10 Q&A’s waar je heel wat wijzer van wordt (wij ook!)

1. Wat zijn nu eigenlijk wallen onder je ogen?

Wallen zijn niet anders dan een oedeem (vochtophoping) onder je ogen. Deze vochtophoping zorgt voor een zwelling die vooral in de ochtend goed zichtbaar is. En misschien had je de associatie bij het woord ‘oedeem’ al gelegd. De vochtophoping in het (vet)weefsel onder de ogen valt te vergelijken met die van cellulite, een andere doorn in het oog!

2. En wat is de oorzaak van die bruinachtige verkleuring van de huid onder de ogen die vaak met wallen gepaard gaat en die we wel ‘kringen’ noemen?

Eerst dacht men dat die donkere kleur te wijten was aan pigmentatie van de huid, maar vandaag de dag zijn de wetenschappers ervan overtuigd dat komt door een stapeling van ijzer-ionen in de huid.

3. Is er een verband tussen leeftijd en wallen? Nemen de wallen toe naarmate men ouder wordt?

In de meeste gevallen zijn wallen een kwestie van erfelijkheid en gestel, maar ook de leeftijd speelt een belangrijke rol. Met het voortschrijden van de jaren verslappen de spieren van de oogleden en wordt de vetophoping steeds beter zichtbaar.

Ontstaan de wallen echter van de ene op de andere dag, dan kan dat – zeker bij jonge mensen – ook op een allergie of een infectieziekte zoals mononucleose (ziekte van Pfeiffer) duiden.

4. Is een chirurgische ingreep – de zogenaamde ‘ooglidcorrectie’ ofwel ‘blepharoplastie’ – de enige oplossing om wallen te verwijderen?

Een ooglidcorrectie is zeker een heel goede methode om van je wallen af te komen, maar wel een ‘ultimum remedium’, het laatste redmiddel.

5. Kun je wallen en kringen weg laten laseren?

De gefractioneerde lasermethode kan helpen tegen de donkere verkleuring van de huid, maar is niet erg effectief tegen wallen.

6. Zijn er andere dingen die we tegen wallen en kringen kunnen doen? Is er nieuws op dit gebied?

Het aanbod oogcrèmes tegen kringen is enorm, maar er zijn maar weinig producten die echt helpen. Wil een product echt iets doen dan zou het, volgens de hedendaagse inzichten, de volgende drie sleutelingrediënten moeten bevatten: 1) microsferen van hyaluronzuur die de hydratie van de huid verbeteren, 2) hesperidin, een bioflavonoide die de microcirculatie bevordert en 3) lactoferrine, een ingrediënt dat de ijzer-ionen, die zoals gezegd verantwoordelijk zijn voor de donkere kringen onder de ogen, verwijdert.

8. Zijn er nog meer dingen die we kunnen doen?

Jazeker! Laten we niet vergeten dat de huid een spiegel van onze gezondheid is. Als je wallen en kringen van binnenuit wilt bestrijden, zorg dan dat je niet teveel zout en zoute voedingsmiddelen binnen krijgt. Want zout werkt de vochtophoping die karakteristiek is voor de wallen in de hand.

9. En zijn er dingen die we juist wél moeten eten om wallen en kringen tegen te gaan?

Vitamine C is ook in dit geval belangrijk om dat het de microcirculatie verbetert. Ga dus voor sinaasappels, kiwi’s en spruitjes en drink voldoende water.

10. En wat kunnen we doen om ’s ochtends met niet al te dikke wallen op te staan?

Ga voor een goede slaappositie met een paar kussen onder je hoofd zodat je niet te plat ligt. Zo kun je de vochtophoping tijdens de nachtelijke uren een beetje tegengaan. En dan weet je nu ook meteen waarom je wallen ’s morgens vaak het meest geaccentueerd zijn. In de loop van de dag nemen ze vervolgens wat af omdat je dan rechtop zit of loopt en de zwaartekracht zijn werk kan doen.

