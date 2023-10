Geniet mee van het spijkergoed in de streetstyle mode bij Chanel

Spijkergoed in de streetstyle mode bij Chanel. Foto ADVERSUS

De modeshow van Chanel is – of course – de grootste happening tijdens de Paris Fashion Week. Dit was ook weer zo tijdens de afgelopen Paris Fashion Week die van 25 september tot 3 oktober werd gehouden. Het Franse maison showde de nieuwste collectie (deze week die voor lente zomer 2024) zoals altijd op dinsdagochtend om stipt half 11, de laatste dag van de modeweek.

Dit keer troffen de gasten – modemensen, inkopers, andere genodigden én streetstyle fotografen (waaronder wij) – het niet want de dag begon grauw en grijs en rond half 10 stak er wind op en miezerde het. Iets naar tienen, het moment waarop de meeste genodigden bij het Palace Grand Éphémère aankwamen, brak de hemel open. Hiermee viel een deel van het streetstyle gebeuren letterlijk in het water.

Spijkergoed in de streetstyle mode bij Chanel

Spijkergoed in de streetstyle mode bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Gelukkig kregen we na afloop van de show een herkansing om de looks van het publiek toch nog te fotograferen. Daarbij viel het ons op dat opvallend veel influencers denim droegen.

Eén geliefde combinatie is die van een spijkerbroek met een klassiek Chanel jasje (uit de modecollectie voor winter 2023 2024). De spijkerbroeken zijn overwegend baggy, dus wijd, al zagen we ook een wat smaller model voorbijkomen. De kleur is middenblauw. De tweed jasjes worden dicht gedragen, of open geknoopt met een wit hemdje eronder.

Spijkergoed in de streetstyle mode bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Een andere denim look die we verschillende keren voorbij zagen komen, is ‘double denim’, dus broek en top in spijkergoed. Dit is een look die we deze winter nog veel gaan zien (en dragen).

Voor wie graag wil laten zien dat het om Chanel gaat, is het spijkergoed met de dubbele C van Chanel interessant. Onmiskenbaar Chanel, zullen we maar zeggen.

Spijkergoed in de streetstyle mode bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Opmerkelijk is ook dat het er qua mode accessoires dit seizoen wat minder dik oplag. Een Chanel tas en Chanel schoenen horen steevast bij een Chanel look maar het hoeft niet meer per se één en al parelkettingen, oorbellen met dubbele C, Chanel bloemen en dergelijke te zijn.

Spijkergoed in de streetstyle mode bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Al hoewel, die Chanel bloemen kwamen we dan wél weer tegen als versiering op de laarzen en schoenen. In het wit op een zwarte achtergrond. En bloemenmotieven waren het Leitmotiv in de modecollectie voor winter 2023 2024 maar daar vertellen we je een andere keer meer over.

Bekijk de denim looks die we in de streetstyle mode bij Chanel spotten maar eens en laat je inspireren voor jouw nieuwe modelook.

