Voor deze jeans trends voor 2025 kozen de modemensen bij Chanel

Spijkerbroek met parelprint van Chanel. Foto Charlotte Mesman

Afgelopen vrijdag (21 maart) publiceerden we een artikel over de spijkerbroeken trends voor 2025 die onder de fashion modellen (sterker nog: dé topmodellen van het moment) bij Chanel populair zijn. Dat zijn vooral (super)wijde spijkerbroeken, vaak met vintage wash, en een middenhoge taille. Maar voor welke jeans trends voor 2025 kiezen de modemensen en influencers bij het Franse maison? We pakten onze streetstyle foto’s erbij.

Jeans trends voor 2025 bij Chanel

Jeans trends voor 2025. Camilla Coelho in spijkerbroek met parelprint van Chanel. Foto Charlotte Mesman

Terwijl de modellen op dinsdag (11 maart 2025) backstage in het Grand Palais in Parijs werden klaargestoomd voor de modeshow van Chanel voor herfst winter 2025 2026 stroomden de modemensen en influencers, rigoureus gekleed in looks van het merk met de dubbele C, richting hoofdingang van het indrukwekkende momument. Onder de karakteristieke en kleurrijke looks spotten we ook verschillende spijkerbroeken. Dit zijn de jeans trends voor 2025 die wij onder het Chanel-publiek spotten.

1. Vrij wijde rechte spijkerbroeken

Net zoals bij de modellen waren ook de spijkerbroeken van de modemensen overwegend wijd en recht. Dit bewijst dat we dit soort jeans voorlopig nog de dienst zullen uitmaken. Wel waren de snitten bij Chanel vrouwelijker dan die van de fashion modellen. Dat zag je vooral in de taille die bij de Chanel-mensen mooi aansluit maar bij de modellen vaak wat meer boyish was.

2. De terugkeer van de lage taille

Jeans trends voor 2025. Moya Mawhinney in wijde spijkerbroek met lage taille van Chanel. Foto Charlotte Mesman

De meeste spijkerbroeken kwamen met een middenhoge of zelfs hoge taille maar we kwamen ook modellen tegen met een lage taille. Net zoals bij de modemensen zagen we ook onder het modepubliek blote buiken.

3. Slim fit jeans en flared jeans

Jeans trends voor 2025. Slim fit spijkerbroek bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Van alle spijkerbroeken looks was er slechts eentje slim fit. Van een terugkeer van deze trend durven we niet te spreken. Eén zwaluw maakt nog geen zomer J Aan de andere kant geldt wel: heb je zin in een slank afkledend model, draag het dan. Eigenlijk vinden wij deze look supermooi. Een ander model dat we tegenkwamen – maar ook dat was er maar een – was de rechte spijkerbroek met flared broekspijpen.



4. Omgeslagen broekspijpen

Wat we wel vaker zagen, is omgeslagen broekspijpen. Is je spijkerbroek te lang, dan hoef je ‘m in ieder geval niet te laten inkorten.

5. Kleuren en fantasieën

Jeans trends voor 2025. Spijkerbroek met parelprint van Chanel. Foto Charlotte Mesman

De jeans kleuren liepen uiteen van bleekblauw en bleekmintgroen tot een middenblauwe denim kleur. Rode lijn waren de fantasieën met de dubbele C of de parelprints.

6. Bouclé jasjes

De meeste influencers en modemensen combineerden hun jeans met een bouclé jasje. Een model dat we vaker tegenkwamen was een wit Chanel-jasje zonder kraagje met een kleine V-hals.

7. Schoenen

Onder de spijkerbroeken spotten we: zwart-met-witte ballerina’s, Chanel schoenen en sandalen met hoge sleehakken en puntige pumps.

8. Modeaccessoires

De looks werden meestal afgemaakt met een Chanel tas, zwarte zonnebrillen en parelkettingen (hoe kan het ook anders?).

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw spijkerbroeken look.

