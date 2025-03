Spijkerbroeken trends voor voorjaar 2025 onder de modellen in Parijs. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de Paris Fashion Week gaven we onze ogen goed de kost. Niet alleen interesseerden de (geraffineerde) looks van de influencers en modemensen ons, maar we waren (vooral!) ook benieuwd naar de outfits van off-duty fashion modellen. Deze meisjes beleven de modewereld in eerste persoon en zijn beter dan wie dan ook op de hoogte van de fashion trends voor het nieuwe seizoen. Dat geldt in het bijzonder voor de spijkerbroeken trends voor voorjaar 2025. Want jeans zijn nog altijd de grote favoriet.

Spijkerbroeken trends voor voorjaar 2025

Al tijden wordt er gefluisterd dat slim fit jeans nu eindelijk gaan terugkomen, en eerlijk gezegd zie je de slank afkledende spijkerbroek af en toe in de menigte opduiken, maar als je het ons vraagt, staan de spijkerbroeken trends voor voorjaar 2025 nog steeds in het teken van rechte en wijde jeans.

Daarvoor hoef je alleen maar naar de off-duty fashion modellen tijdens de modeweken te kijken. Wij pakten onze streetstyle foto’s van de modellen na afloop van de modeshow van Chanel van 11 maart jl. erbij en kozen zo maar, willekeurig, wat foto’s voor je uit. Je ziet dat de spijkerbroeken allemaal vrij wijd zijn.

Felice Nova Noordhoff: wijde spijkerbroek

Spijkerbroeken trends voor voorjaar 2025 onder de modellen in Parijs. Felice Nova Noordhoff in lichte spijkerbroek. Foto Charlotte Mesman

Zo kwam Nederlands topmodel Felice Nova Noordhoff na afloop van de Chanel show het Grand Palais uit in een lichtblauwe spijkerbroek die over de hele lengte wijd viel. Onder de broek droeg ze zwarte platte schoenen. Erop een gestreepte blouse en een kuitlange lammy.

Stella Hanan: boyfriend jeans

Spijkerbroeken trends voor voorjaar 2025 onder de modellen in Parijs. Stella Hanan in wijde spijkerbroek. Foto Charlotte Mesman

Ook Australisch model Stella Hanan, een van de meest gevraagde modellen van het moment, droeg een lichtgekleurde oversized spijkerbroek die lijkt op de ‘boyfriend jeans’ van een aantal jaren geleden. De broek had een middenhoge taille. Ze droeg ‘m met suède afzaklaarzen, een wit hemdje, een bruin jasje en een hoodie (over haar schouder).

Nora Attal: oversized spijkerbroek

Spijkerbroeken trends voor voorjaar 2025 onder de modellen in Parijs. Nora Attal in oversized jeans. Foto Charlotte Mesman

Het Britse model Nora Attal vertoonde zich bij de show der shows (we hebben het nog steeds over Chanel) in een oversized spijkerbroek die ook nog eens superlang was waardoor je een soort pudlle effect kreeg. Ook zij droeg er, net zoals Felice, platte zwarte schoenen onder. Op de broek droeg ze een zwart vest en een bruinleren jack.

Marta Freccia en Camille Desjardins: grijs

Marta Freccia en Camille Desjardins in grijze jeans. Foto Charlotte Mesman

De modellen Marta Freccia en Camille Desjardins (links en midden) hadden beiden gekozen voor een grijze en rechte spijkerbroek. Deze broeken waren smaller gesneden dan die van de andere girls, de broek van Marta loopt aan de onderkant ook lichtjes uit. De taille is hier ook middenhoog. Dit soort broeken gaan we het komende seizoen ook vaak zien. Dus houd je van flared pants, dan zit je goed!

Ook hier was de look weer afgemaakt met leren jacks en een vestje en altijd weer een streepje blote buik.

Cover foto: 4x jeans

Bekijk ook onze coverfoto met maar liefst vier modellen (van links naar rechts: Agel Akol, Libby Bennett, Jacqui Hooper, Mona Tougaard), allemaal in wijde jeans. Je krijgt hier ook een idee van de kleuren: van lichtblauw tot middenblauw met vintage look en van versleten grijs tot donkergrijs.

Bottom line

Volgens ons is de meest gangbare spijkerbroek voor voorjaar 2025 nog steeds vrij wijd met middenhoge taille en lange pijpen die op de schoenen of sneakers vallen. Gaten en scheuren zijn uit beeld verdwenen maar vintage kleuren doen nog wel mee. Onder je spijkerbroek draag je – volgens de modellen – sneakers of platte zwarte schoenen. Morgen laten we je zien voor wat voor soort spijkerbroeken de influencers bij Chanel kozen. Want dat is weer een heel ander verhaal.

