De paardenstaart is ideaal voor de zomer. Maak er iets bijzonders van! We hebben 4x kapselideeën voor een up-to-date paardenstaart voor je.

Kapseltrends zomer 2025. 4x Kapselideeën voor de paardenstaart. Foto Charlotte Mesman

In de kapseltrends voor zomer 2025 speelt de paardenstaart, zoals elk zomerseizoen, een hoofdrol. Deze tijdloze haarstijl die nooit uit de mode raakt, is elk jaar weer verrassend vernieuwend. Dit seizoen zijn paardenstaarten strak, chic en gedurfd, perfect voor de zonovergoten dagen en zwoele avonden die voor ons liggen. Van ultra-gepolijste looks tot speelse volume en retro invloeden: dit zijn vier opvallende paardenstaarten om je door te laten inspireren.

De strakke paardenstaart in kersenrood

Kapseltrends zomer 2025. 4x Kapselideeën voor de paardenstaart. Foto Charlotte Mesman

Allereerst een paardenstaart waarbij het haar met precisie om je hoofd ligt. Deze stijl draait om glanzend, met gel strak naar achteren gekamd haar met een bijna spiegelgladde finish. De staart zelf is stijl en strak, vastgebonden met een simpele elastiek die subtiel wordt verborgen door een haarlok eromheen te wikkelen. Wat dit kapsel echt bijzonder maakt, is de vurige kersenrode kleur — levendig, opvallend en helemaal van nu. Perfect voor als je durft op te vallen met een elegante en verfijnde look.

De chique staart met bouffant

Kapseltrends zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Het kapsel met paardenstaart op deze streetstyle foto is een iets zachtere variant met een vleugje meer volume. Deze paardenstaart is nog steeds gepolijst, maar het haar ligt minder strak tegen het hoofd, met een subtiele bouffant bovenop die een jeugdige speelsheid toevoegt. De staart zit iets hoger, wat een frisse, levendige uitstraling geeft zonder aan elegantie in te boeten. Net zoals bij de eerste stijl wordt de elastiek bedekt met een haarlok voor een naadloze afwerking. Deze look is ideaal voor zomerse feestjes, wanneer je moeiteloos chic wilt zijn met een knipoog naar retro glamour.

De hoge paardenstaart met sixties vibe

Kapseltrends zomer 2025. 4x Foto Charlotte Mesman

Deze stijl is geïnspireerd door de jaren zestig: strak en stijlvol met een nostalgische twist. Het haar is gladgeföhnd met een mat stylingproduct dat elk haartje perfect op z’n plek houdt, zonder glans voor een subtiele elegantie. De paardenstaart zit hoog, maar de echte eyecatcher zijn de gekrulde uiteinden die speels naar buiten krullen. Een roze haarstrik verbergt het elastiekje en voegt een sixties kleuraccent en vrouwelijke speelsheid toe. Perfect voor liefhebbers van vintage looks die het graag fris en draagbaar houden.

De nonchalante lage staart met faux korte pony

Kapseltrends zomer 2025. 4x Kapselideeën voor de paardenstaart. Foto Charlotte Mesman

Tot slot een meer casual en nonchalante look: de lage paardenstaart, net boven de nek, losjes gestyled maar toch met aandacht voor detail. Een brede haarlok verbergt het haarelastiek, een detail dat we deze zomer vaak terugzien. Wat deze paardenstaart extra bijzonder maakt, is de korte neppony die halverwege het voorhoofd valt — een slimme illusie die een speels en edgy effect geeft. De ideale balans tussen relaxed en creatief, perfect voor een dagje strand of een casual stadswandeling. Nog leuker is het natuurlijk om zo’n pony te laten knippen!

Deze zomer is de paardenstaart allesbehalve basic. Of je nu valt voor een strakke paardenstaart in een vurig kersenrode haarkleur, een speelse bouffant, een retro paardenstaart met naar buiten gekrulde haarpunten of een nonchalante messy look. Met elk van deze haarstijlen schitter je onder de zomerzon!

