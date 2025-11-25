Nederlandse modellen bij de Paris Fashion Week voor winter 2025

Charlotte Mesman
Ken jij deze succesformule? Broek + Wintertrui = Cool! Photos courtesy of N21, Stella McCartney, Iceberg
Ken jij deze succesformule? Broek + Wintertrui = Cool! Photos courtesy of N21, Stella McCartney, Iceberg

Wanneer de temperaturen dalen, val je gemakkelijk terug op geijkte looks. Een dikke jas erover en je bent klaar! Maar het kan ook anders. Met een beetje fantasie en stijlgevoel creëer je de coolste winterlooks – en verrassend genoeg zijn ze heel eenvoudig: combineer een geweldige broek met een opvallende wintertrui. Op de catwalks krijgt deze klassieke combinatie een moderne update: think gedurfde proporties, opvallende volumes, kleuraccenten en een nonchalante, zelfverzekerde attitude. Laat je inspireren door de winterlook die wij voor je uitzochten.

Succesformule. Broek + Wintertrui = Cool!

Drie geslaagde voorbeelden voor relaxte, modieuze winterdagen.

Ken jij deze succesformule? Broek + Wintertrui = Cool! Photo courtesy of N21
Ken jij deze succesformule? Broek + Wintertrui = Cool! Photo courtesy of N21

N°21: een onverwacht felle kleur

De eerste look combineert een felrode coltrui met een wijdvallende camelkleurige ribbroek. De trui is chunky, met kortere mouwen en hoge boorden—perfect om grijze winterdagen een energie boost te geven. Zowel de broek als de trui zijn wijd, waardoor het silhouet relaxed is. De kleurcombinatie van felrood en camel zorgt voor warmte, net zoals het ribfluweel van de broek, een ultiem winterstofje.

Ken jij deze succesformule? Broek + Wintertrui = Cool! Photo courtesy of Stella McCartney
Ken jij deze succesformule? Broek + Wintertrui = Cool! Photo courtesy of Stella McCartney

Stella McCartney: oversized ease met urban edge

Stella McCartney gaat voor uitgesproken proporties: een slouchy cardigan met capuchon, diepe V-hals en daaronder een ultrawijde spijkerbroek. Het resultaat is supercool, modern en een tikje rebels. De oversized mouwen en cosy capuchon contrasteren met het stoere denim en creëren zo een perfecte balans. Deze look lijkt eenvoudig, maar is duidelijk fashion-forward—ideaal voor off-duty dagen met fashion attitude.

Ken jij deze succesformule? Broek + Wintertrui = Cool! Photo courtesy of Iceberg
Ken jij deze succesformule? Broek + Wintertrui = Cool! Photo courtesy of Iceberg

Iceberg: minimalistisch chic

De derde winterlook is strakker en gekleder. Een wintertrui met sculpturale kraag wordt gecombineerd met een geklede pantalon. De monochrome tinten zorgen voor een ingetogen maar geraffineerde uitstraling. Zoals altijd is een zwarte broek met mooie snit een perfecte basis voor ontelbare stijlvolle looks.

Zo creëer je zelf een stijlvolle winterlook met broek + trui

  • Speel met proporties. Draag een mooi aansluitende trui met een wijde broek of een oversized trui met een geklede broek. Dat is de hoofdregel en daarmee ga je op safe. Maar je mag hiervan afwijken, zoals in de eerste twee looks.
  • Mix texturen. Denk aan kabeltruien met gladde wollen broeken, chunky sweaters met corduroy of zachte kasjmier met denim.
  • Voeg een kleuraccent toe. Een kleur in een felle trui  tilt je outfit in één keer naar een hoger niveau; neutrale tinten daarentegen zorgen voor moderne eenvoud, in lijn met de minimalistische trend voor winter 2025.
  • Accessoires als finishing touch. Een mooie riem accentueert je taille bij oversized looks; minimalistische sieraden of grote zonnebrillen voegen een coole twist toe.
  • Kies voor beweging. Wijdvallende broeken ogen nonchalant chic en geven elke winterlook moeiteloze allure.
  • De juiste schoenen. Kijk ook even naar de schoenen: coole sneakers onder een spijkerbroek is altijd goed, maar ook platte pumps met een puntige neus zijn in-trend.

Met de juiste broek en een mooie trui wordt winterkleding warm, stijlvol en heerlijk uncomplicated.

