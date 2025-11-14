Lange winterjassen zijn ook dit jaar een trend. Super! Want met een lange winterjas kan het niet fout gaan. Laat je inspireren.

Met een lange winterjas kom je stijlvol winter 2025 2026 door. Photos courtesy of Dolce & Gabbana, Emporio Armani, Burberry, Max Mara, Stella McCartney

Nog even en het is officieel winter. Eén van de beste investeringen voor je wintergarderobe is een lange winterjas. Ze zijn ook dit winterseizoen enorm populair, en het aanbod is zo groot dat je er al snel keuze stress van krijgt. De stijlen lopen uiteen van enorme teddyjassen met power shoulders tot klassieke, slank gesneden, vloerlange coats. Wij zochten een aantal draagbare jassen voor je uit om je door te laten inspireren.

Modetrends in de winterjassen

Met een lange winterjas kom je stijlvol winter 2025 2026 door. Photo courtesy of Dolce & Gabbana

Maar eerst even iets meer over de trends in winterjassen. Als je voor een lange jas kiest, dan doe je dat deze winter goed. De volumes zijn interessant en de lengtes zelfs dramatisch. Op sommige catwalks sleepten de jassen over de vloer. De volumes lopen uiteen van oversized tot slank gesneden. De vijf stijlen die wij als inspiratie voor je uitkozen zijn:

een leren trench van Dolce & Gabbana voor een stoere, coole stijl;

een superzachte kuitlange jas van Emporio Armani in een lichte pastel met ronde schouders;

een slank afkledende ruitenjas met bijbehorende sjaal van Burberry, met een ceintuurtje in de taille;

een double-breasted jas van Max Mara met in de taille een dubbele leren riem voor een wespentaille (een truc die je ook op andere lange jassen kunt toepassen);

een cameljas met verlaagde taille van Stella McCartney.

Dit is maar een greep uit de vele modellen en stijlen die we op de catwalks van de grote modehuizen hebben gezien. Deze jassen zijn stuk voor stuk draagbaar en elk op hun eigen manier stijlvol.

Het kleurenpalet en de texturen

Met een lange winterjas kom je stijlvol winter 2025 2026 door. Photo courtesy of Emporio Armani

Als je de winterjassen bekijkt, dan zal je direct opvallen dat het kleurenpalet vooral klassieke tinten laat zien. Denk aan camel, biscuit, chocoladebruin, parelgrijs en diep zwart. Deze tijdloze kleuren worden gecombineerd met warme herfsttinten zoals bordeaux, koper en saliegroen. Ook de textuur is belangrijk. Denk aan mooie materialen als boterzacht leer en zachte wol.

Met een lange winterjas kom je stijlvol winter 2025 2026 door. Photo courtesy of Burberry

Styling en outfitcombinaties

Met een lange winterjas kom je stijlvol winter 2025 2026 door. Photo courtesy of Max Mara

Laagjes: draag een oversized zwarte leren of suède lange jas over een slipjurk met hoge laarzen (zoals te zien in de look van Dolce & Gabbana). De combinatie van stoer en vrouwelijk is nog steeds één van onze favorieten.

draag een oversized zwarte leren of suède lange jas over een slipjurk met hoge laarzen (zoals te zien in de look van Dolce & Gabbana). De combinatie van stoer en vrouwelijk is nog steeds één van onze favorieten. Kantoor-chic: combineer een lichte, double-breasted wollen jas met wijde broek en een zijden blouse. Superchic en helemaal in lijn met de zogenaamde office-core mood.

combineer een lichte, double-breasted wollen jas met wijde broek en een zijden blouse. Superchic en helemaal in lijn met de zogenaamde office-core mood. Op z’n Brits: wikkel jezelf in een geruite of geblokte lange jas en draag er een smal leren ceintuurtje om, zoals gespot bij Burberry. Hoge laarzen en een bijpassende sjaal deze look compleet.

wikkel jezelf in een geruite of geblokte lange jas en draag er een smal leren ceintuurtje om, zoals gespot bij Burberry. Hoge laarzen en een bijpassende sjaal deze look compleet. Dubbele riem: draag een gestructureerde camel- of taupekleurige lange jas over een outfit in dezelfde kleur. Monochrome looks zijn nog steeds in de mode (Max Mara zweert erbij)! Een brede (dubbele) leren riem geeft je look een moderne en op maat gemaakte uitstraling.

draag een gestructureerde camel- of taupekleurige lange jas over een outfit in dezelfde kleur. Monochrome looks zijn nog steeds in de mode (Max Mara zweert erbij)! Een brede (dubbele) leren riem geeft je look een moderne en op maat gemaakte uitstraling. Minimalistische luxe: combineer een lange jas met glanzende laklaarzen en een oversized leren tas voor een altijd-superchic-look, wat je er ook onder draagt.

Mix-en-match suggesties

Met een lange winterjas kom je stijlvol winter 2025 2026 door. Photo courtesy of Stella McCartney

Combineer chocoladebruine of camel jassen met grijs voor een up-to-date kleurcombinatie.

Voor een weekendlook draag je een lange jas over een joggingbroek of –pak en maak je de look af met een beanie en sneakers.

Upgrade je lange jas met statementlaarzen — kniehoge laarzen in leer of suède zijn dé must-have van dit seizoen voor een look die rechtstreeks van de catwalk lijkt te komen.

