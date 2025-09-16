Heb je zin om met je modelook te experimenteren? Probeer de office core look! Het is dé modetrend voor herfst winter 2025 2026.

Office core. Tuttig met een moderne twist is dé modetrend voor winter 2025. Photo courtesy of Tod’s

Er waait een frisse wind door de mode van herfst winter 2025 2026, en die heet: office core. Deze mood is geïnspireerd door klassieke, supervrouwelijke en best ook wel tuttige kleding die we vooral in het verleden op de werkvloer tegenkwamen. Het is een herinterpretatie van de klassieke secretaresselook, maar ook de outfits van de carrièrevrouw uit de jaren ’90.

Office core staat voor ‘nette’ looks met een moderne twist, perfect voor de vrouw die stijl net zo belangrijk vindt als haar carrière. Het meest revolutionaire aan deze look is dat we hem uit zijn context halen en we er juist buiten kantoortijden mee aan de haal gaan. Een schoolvoorbeeld is Kendall Jenner die off-duty bij de New York Fashion Week werd gespot in een nauwsluitende kokerjurk met hooggehakte pumps en bril.

Wat is office core?

Office core betekent: tijdloze pasvormen, tailoring en een chique, verzorgde uitstraling, maar dan met een hedendaagse interpretatie. De stijl tilt traditionele kantooroutfits naar een hoger niveau door te spelen met texturen, stoffen en subtiele details. Het resultaat is een look die kracht uitstraalt zonder te overdrijven, stijlvol en toch professioneel.

Zo creëer je de office core look

Begin met zorgvuldig uitgekozen, perfect passende basics die jouw silhouet flatteren. Streef naar een balans gekleed en casual. We hebben een aantal tips voor je:

Ga voor kokerrokken en -jurken in kwaliteitsmaterialen zoals wolmixen of fijne breisels. Ze geven een slanke en gestroomlijnde look, vrouwelijk maar ook professioneel.

Draag zogenaamde office pants. Dit zijn broeken met een hoge taille en licht taps toelopende pijpen en een lengte die net boven de enkel valt. Stoffen als crêpe, twill of stretchwol zorgen voor soepelheid en geraffineerde allure.

Kies blazers met een gestructureerde schouderpartij en een getailleerde pasvorm die je figuur accentueren.

Ga voor mantelpakjes die je vrouwelijke vormen accentueren.

Draag broekpakken met daaronder pumps in plaats van sneakers.

Pumps met een hoge hak in leer of suède, in klassieke kleuren zoals zwart, nude of diep bordeaux zijn een must voor deze mood.

Een bril is een onmisbaar accessoire. Ben je bijziend, verruil je lenzen dan voor een mooie bril met een opvallende monturen, bijvoorbeeld oversized of subtiele cat-eyes.

Jouw wish list voor je nieuwe office core look

Kokerrokken in neutrale tinten, tot op de knie of halverwege de kuit (als je voor superklassieke vormen gaat mag je kiezen voor meer uitgesproken kleuren en materialen)

Kokerjurken met slank afkledende lijnen en minimale details

Office pants in chique kleuren

Scherp gesneden blazers met power shoulders en een getailleerde taille

Pumps met hoge hakken of sling backs met kitten heels in leer of suède, bij voorkeur in tijdloze kleuren

Statement brillen die passen bij jouw gezichtsvorm (langgerekte monturen zijn hot)

Zijde blouses of fijngebreide tops voor onder een blazer

Minimalistische leren riemen om de taille te accentueren

Gestructureerde tassen in neutrale kleuren voor de professionele finishing touch

Een chique haarstijl, bijvoorbeeld strak naar achteren getrokken haar dat in een knot is vastgezet

Mantelpakjes of broekpakken

Natuurlijke make-up met een accent, bijvoorbeeld lippenstift

Trench coats en lange slank afkledende wintermantels

Office core is dé stijl voor elke vrouw die overal het verschil maakt — met zelfvertrouwen, elegantie en een vleugje durf. Upgrade dit seizoen je garderobe met looks die business en fashion moeiteloos samenbrengen.

FAQ’s

Wat is office core? Office core is een moderne interpretatie van de klassieke kantoorlook. Deze stijl is het mooist buiten de context van de werkvloer. Wat zijn must-haves voor de office core look? Een kokerrok, een mooie blouse, een paar pumps en huidskleurige pantykousen! Wat maakt de office look compleet? Een bril is dé finishing touch voor jouw kantoorlook. Ga voor een langgerekt montuur, zoals dat tegenwoordig mode is. Welke kleuren kies ik voor mijn office look? Met klassieke neutrale kleuren ga je op safe, maar je mag ook voor pastels of een felle kleur kiezen. In dat geval zijn de pasvormen en lijnen van je kleding nog belangrijker. Ga voor een supervrouwelijk en klassiek silhouet.

