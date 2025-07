Dit is één van de hotste brillentrends voor zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Momenteel zien we een opvallende trend in brillenland: langgerekte en smalle monturen. Dit is een van de hotste brillentrends voor zomer 2025 die het straatbeeld en de catwalks bepalen. De brillen hebben een slanke, horizontale en langgerekte vorm die een elegante en moderne uitstraling geeft. In zekere zin doen ze denken aan de populaire East-West tassenvorm die deze zomer populair zijn, maar dat kan toeval zijn. Bovendien zijn ze ultralicht van gewicht, iets wat heel welkom is als je een gevoelige huid hebt.

Kleuren en materialen in de mode

Dit is één van de hotste brillentrends voor zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Deze brillentrend voor zomer 2025 zien we vooral in klassieke kleuren zoals zwart, bruin en tortoise, die perfect aansluiten bij de minimalistische esthetiek van het seizoen. Voor zonnebrillen zien we naast de donkere glazen ook lichtere tinten, zoals een zachtgrijze of subtiele blauwpaarse kleur, die zomers en fris aanvoelen. De monturen zijn, zoals gezegd, klein en smal, waardoor ze comfortabel zijn en zich moeiteloos laten combineren met verschillende outfits en moods.

Voor wie zijn deze monturen geschikt?

Dit is één van de hotste brillentrends voor zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

De smalle, langgerekte vorm past uitstekend bij ovale, ronde en hartvormige gezichten, omdat ze zachte lijnen versterken en het gezicht in balans brengen. Mensen met een lang of smal gezicht kunnen deze monturen ook dragen, mits de breedte van de bril goed aansluit bij de breedte van het gezicht. Het resultaat is een subtiele maar stijlvolle look die niet overheerst.

Stijltips voor het dragen van deze trend

Dit is één van de hotste brillentrends voor zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Deze monturen komen het beste tot hun recht in combinatie met een minimalistische garderobe: denk aan strakke witte blouses, nette blazers of luchtige zomerjurken. Donkere tortoise monturen geven een klassiek contrast bij lichte, pastelachtige kledingstukken. De lichtblauwe zonnebrillen voegen een speels accent toe en passen perfect bij casual strandoutfits of een moderne streetstyle.

Dit is één van de hotste brillentrends voor zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren door deze nieuwe moderne brillentrend voor zomer 2025. We love it!

P.S. Ondergetekende heeft er zelf ook voor gekozen toen haar bril op sterkte kapot viel.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS