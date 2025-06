De East-West tas: dé handtassentrend voor zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

In de handtassentrends voor zomer 2025 draait het allemaal om de east-west tas: een langwerpige, horizontale handtas met hengsels waarmee je de tas onder je arm of aan de hand draagt. Laat je traditionele verticale tassen dus maar even voor wat ze zijn en geef je modelook een instant update met dé handtassentrend voor zomer 2025. Geen groot budget? Geen paniek want je vindt ze op dit moment in alle mogelijke collecties: bij de big designers maar ook in de grote modeketens.

Tekkeltassen

De inspiratie voor deze unieke handtassentrend zijn iconische modellen zoals de Le Teckel van Alaïa, vernoemd naar het langwerpige teckelhondje vanwege zijn slanke vorm. Deze tas is niet alleen een opvallende eyecatcher, maar ook verrassend functioneel. Hij biedt precies genoeg ruimte voor je essentials zonder te zwaar of lomp te zijn — perfect voor de warme dagen waarop je licht en vrij wilt zijn.

Modehuizen

De East-West tas: dé handtassentrend voor zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Op de catwalks van onder andere Prada, Bottega Veneta, Khaite en Miu Miu (zie onze streetstyle foto’s) zagen we de east-west tas in allerlei variaties voorbijkomen. Van glanzend lakleer tot soepel suède, ontwerpers geven hun eigen draai aan deze minimalistische klassieker. Prada’s versie heeft bijvoorbeeld een retro touch, maar blijft tegelijkertijd modern en veelzijdig.

Minimalisme

De East-West tas: dé handtassentrend voor zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Qua kleuren zien we vooral zachte, neutrale tinten zoals crème, beige en pastelkleuren die moeiteloos matchen met zomerse outfits. Deze subtiele kleuren laten de bijzondere vorm van de tas extra goed uitkomen zonder te overheersen. Andere geliefde kleuren zijn donkerbruin, blauw, zwart en wit. Je ziet het goed: felle kleuren ontbreken. De kleuren en ontwerpen zijn over het algemeen minimalistisch.

Onweerstaanbaar

Wat de east-west tas zo onweerstaanbaar maakt? De perfecte balans tussen stijl en gemak. Of je ‘m nu over je schouder hangt of nonchalant onder je arm klemt: deze tas geeft elke look een chique en verfijnde finishing touch. Zomer 2025 is het jaar waarin deze langwerpige tasvorm niet meer weg te denken is uit je garderobe.

Kortom, investeren in een east-west tas betekent kiezen voor een tijdloze trend die moeiteloos de seizoenen overstijgt. Praktisch, elegant en helemaal van nu — deze tas wil je deze zomer gewoon hebben.

