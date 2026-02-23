Halflange kapsels zijn in 2026 nog steeds populair. Heel geliefd zijn dit seizoen shagkapsels. Maar er is meer dan dat.

Halflange kapsels: er is méér dan shagkapsels en strakke boblijnen. Foto Adversus

Halflange kapsels blijven in 2026 populair. De haartrends voor 2026 lopen meer dan ooit uiteen. Aan de ene kant gaan we voor imperfecte, lived-in kapsels; aan de andere kant juist geraffineerde, strakke snitten. En daartussen bestaat volop variatie. Dat geldt ook voor de halflange kapsels. Shagkapsels met beweging en volume zijn hot, strakke bobs doen nog steeds mee, maar er is meer! We geven je een paar spannende haarcoupes mee die we spotten tijdens de afgelopen Paris Fashion Week voor lente zomer 2026.

Halflange kapsels voor 2026

Halflange kapsels: er is méér dan shagkapsels en strakke boblijnen. Foto Adversus

Een goed voorbeeld van een halflang kapsel dat een soort gulden middenweg is, vind je op de eerste foto. Dit kapsel is perfect voor steil of sluik haar met een fijne haarstructuur. Het is geknipt in lange lagen, waarbij het haar naar de nek toe geleidelijk langer wordt. Dat geeft het kapsel een vrouwelijke uitstraling. Wij vinden dit kapsel supermooi. Het laat zich bovendien gemakkelijk en op verschillende manieren stylen. Het is ideaal voor wet looks, maar je kunt het haar ook naar voren brengen zodat het je gezicht omlijst en verzacht.

Halflange kapsels: er is méér dan shagkapsels en strakke boblijnen. Foto Adversus

Het kapsel op de foto is een softe variant van de strenge, strakke boblijn (de precision bob). De haarpunten zijn licht gelaagd geknipt, wat zorgt voor een mooie beweging. Door deze techniek lijkt het haar ook voller. Ook dit kapsel is heel geschikt voor steil haar en eenvoudig te stylen. Je kunt kiezen voor een midden- of zijscheiding en het haar achter de oren dragen, of juist zwoel langs het gezicht laten vallen. Het is een ideale coupe als je houdt van een verzorgd kapsel dat niet te streng oogt.

Halflange kapsels: er is méér dan shagkapsels en strakke boblijnen. Foto Charlotte Mesman

Dit kapsel ligt in het verlengde van het kapsel hierboven, met dat verschil dat de haartextuur hier licht krullend is. Het haar is gestyled met een zichtbaar haarproduct, zoals dat dit seizoen de trend is. Deze coupe is heel geschikt voor haar met slag of een lichte krul.

Halflange kapsels: er is méér dan shagkapsels en strakke boblijnen. Foto Adversus

Het laatste kapsel laat meer lengteverschillen zien, vooral in de nek, waar het haar langer is. Ook hier is het haar weer in lange lagen geknipt, waardoor het vrij netjes valt en het zich gemakkelijk laat stylen.

Minimalistisch

Deze vier kapsels passen goed in de minimalistische trend die nog steeds in de mode en haartrends te vinden is. Het zijn vrij klassieke kapsels met een moderne twist, zoals gelaagde haarpunten, lange lagen en een iets langere achterkant die vaag aan een mullet (het zogenaamde haarmatje) doet denken, maar dat zeker niet is. Zoals je ziet, kun je dit seizoen zowel voor een midden- als een zijscheiding kiezen. Een zijscheiding is gewoonlijk wat meer flatterend en vrouwelijker, terwijl een middenscheiding juist een moderne, meer uniseks uitstraling heeft.

Klik hier voor de haartrends voor de heren op ADVERSUS