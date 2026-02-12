Vijf grote brillentrends 2026: dit draag je dit jaar op je neus

Vijf grote brillentrends 2026. Foto Charlotte Mesman

In 2026 zijn kijkbrillen veel meer dan alleen een hulpmiddel voor scherp zicht. Ze zijn een mode-item dat je persoonlijkheid laat zien. In de brillentrends 2026 draait het om balans: van bijna onzichtbare elegantie tot zelfverzekerde statement-brillen. Ook zijn de monturen opvallend verfijnd. De focus ligt op lichtgekleurde monturen en vormen die je gezicht mooi flatteren. Denk aan zachte kleuren zoals beige, olijf, terracotta en transparant, plus lichte materialen zoals titanium en dun acetaat. Hier zijn vijf belangrijke brillentrends voor dit jaar.

Montuurloze brillen

Vijf grote brillentrends 2026. Foto ADVERSUS

Montuurloze brillen blijven een toptrend. Er zit geen rand om de glazen, alleen dunne metalen pootjes en een brug. Dit geeft een frisse, moderne en elegante look. Je ogen komen extra mooi uit en de bril is superlicht in het dragen. Perfect voor een natuurlijke, professionele uitstraling die niet overheerst. Ze staan vooral goed bij ronde of ovale gezichten en zijn ideaal voor dagelijks gebruik.

Langgerekte ovale brillen (East-West brillen)

Vijf grote brillentrends 2026. Foto ADVERSUS

Langgerekte ovale brillen nemen we mee uit 2025, maar ook deze zijn dit jaar geraffineerder dan ooit. Het gaat om monturen die breder zijn dan hoog, vandaar ook wel de naam East-West, van het Oosten naar het Westen. De East-West vorm geeft een verfijnde, retro-chique uitstraling en laat je gezicht langer en slanker lijken. Het is een zachte, vrouwelijke vorm die veel gezichten flatteert, vooral ronde of hartvormige. In 2026 zie je ze vaak in dun metaal of licht acetaat. Ze stralen rust en elegantie uit en passen bij casual én zakelijke outfits.

Oversized brillen

Vijf grote brillentrends 2026. Foto ADVERSUS

Grote monturen zijn nog steeds populair, maar ook die zijn in 2026 lichter en beter in balans. Denk aan ruimere vierkante of zachte ronde vormen in dunner materiaal. Monturen met zware, zwarte randen zijn op hun retour. Oversized brillen geven je direct meer presence en zelfvertrouwen. Dankzij de smallere monturen is dat nog steeds een leuke manier om een statement te maken, maar dan zonder al te zwaar over te komen. Als je het helemaal zacht wilt houden, kies dan voor zachte kleuren of transparant. Ideaal als je een fashion-forward look wilt.

Vijf grote brillentrends 2026. Foto ADVERSUS

Dunne metalen frames

Vijf grote brillentrends 2026. Foto Charlotte Mesman

Ultradunne metalen monturen in goud, zilver, roségoud of mat zwart zijn een echte minimalistische trend. Ze zijn bijna gewichtloos en heel comfortabel om de hele dag te dragen. Deze brillen zijn tijdloos en laten zich gemakkelijk combineren met elke outfit. Ze geven je een intellectuele, verfijnde uitstraling. Dit soort monturen staan vooral goed bij smallere gezichten.

Moderne cat-eye brillen

De klassieke cat-eye krijgt een zachte, moderne update. De hoeken lopen lichtjes omhoog, en dat betekent: een optische lift voor je ogen en een open en flirterige blik. Ook voor deze monturen geld weer dat ze smaller en eleganter dan vroeger, vaak in metaal of lichte kleuren. Deze vorm is super vrouwelijk en flatteert vooral hoekige of ovale gezichten. Het is de perfecte keuze voor een beetje glamour of retro-vibe in je dagelijkse stijl.

Tip: Laat je altijd adviseren door je opticien. Een bril moet niet alleen mooi zijn, maar ook passen bij je gezichtsvorm, huidskleur en levensstijl. Probeer verschillende modellen uit – vaak weet je dan vanzelf wat je moet kiezen.

