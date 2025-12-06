De (faux) bontstola. Het chicste modeaccessoire van winter 2025 2026

Deze winter is de (faux) bontstola meer dan een accessoire. Het is een mood, een stijlgebaar – een rebels item dat zich afzet tegen het minimalisme.

Decembermaand. Feestmaand. Dit is een maand om te schitteren. Voeg een glamour­twist toe aan je partylook met één van de chicste modeaccessoires van winter 2025–2026: de (fake) bontstola. We zagen deze stola in shearling-imitatie opduiken bij Miu Miu, waar de stola werd gedragen over strakke truitjes, wollen mantelpakjes, maar ook sportieve outfits. En nu duikt dit item ook op in de grote modeketens. De boodschap is duidelijk: deze winter draait om glamour, elegantie en een flinke dosis old-school charme.

Waarom je ’m wilt hebben

De bontstola maakt een onverwachte revival omdat dit modeaccessoire precies biedt waar we nu behoefte aan hebben: instant drama met flair. Je slaat ’m om en plots verandert je basic knit in een editorial-look. Een klassieke lange wintermantel krijgt attitude, een simpele feestjurk wordt red-carpet-proof. Dankzij de nieuwe generatie ultra­zachte, diervriendelijke synthetische materialen draagt de stola bovendien luxe uit zónder schuldgevoel.

Het is een accessoire dat je de decembermaand glamoureus doorhelpt: warm, fotogeniek, chic en feestelijk. De bontstola voegt textuur en beweging toe aan minimalistische outfits, vormt een spannend fluffy contrast met feestelijke glansstoffen als zijde en satijn en geeft elke look die begeerde main character energy.

Hoe je de stola draagt

De klassieke drape

Laat de stola nonchalant over beide schouders vallen voor een tijdloze, vintage uitstraling. Perfect bij een slank gesneden jurk of een cool maatpak.

De one-shoulder sweep

Sla hem speels over één schouder en laat ’m asymmetrisch vallen, eventueel vastgezet met een broche. Dit is de stylingoptie met het meeste drama, ideaal voor een feestelijke gelegenheid.

Glamour

Draag de stola over je lange winterjas en zet de uiteinden vast met een riem in je taille. De combinatie van volumineuze faux fur en strakke tailoring creëert een moderne, high-fashion balans.

Party-proof

Voor al die decemberfeestjes: draag de stola over metallic mini’s of slipjurken. Laat hem van je schouders zakken en drapeer de uiteinden over je armen en langs je heupen, zoals je ook een vest of jack van je schouders kunt laten afzakken.

Als een tas

Gespot bij Miu Miu: de bontstola als tas, met het hengsel over je onderarm. Je kunt stola en tas ook met elkaar combineren.

Het ultieme decembergevoel

Deze winter is de (faux) bontstola meer dan een accessoire. Het is een mood, een stijlgebaar – een rebels item dat zich afzet tegen het minimalisme. Draag ’m, leef erin, laat ’m je december laten schitteren. En ja, je ziet er meteen uit alsof je zo uit een modetijdschrift bent gestapt.

