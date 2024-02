Alles wat je over AHA en BHA in skin care producten moet weten

Wil je je huid mooi, jong en gezond houden, dan is constante zorg en aandacht vereist, dag na dag. Maar huidverzorging vereist ook kennis, van je huid zelf en van de skin care producten en hun ingrediënten. Twee populaire ingrediënten in beautyland zijn AHA (alfahydroxyzuren) en BHA (bètahydroxyzuren). Dit zijn zuren met een exfoliërende werking die helpen om je huid glad en zuiver te houden. We vertellen je meer over deze skin care ingrediënten.

Wat doen AHA en BHA exfolianten voor je huid?

Alpha Hydroxyzuren (AHA’s)

AHA’s zijn in water oplosbare zuren die afkomstig zijn van verschillende natuurlijke bronnen zoals fruit, melk en suikerriet. Gebruikelijke soorten AHA’s zijn glycolzuur (afkomstig van suikerriet), melkzuur (van melk) en amandelzuur (van amandelen). Deze zuren werken door de verbindingen tussen dode huidcellen aan het huidoppervlak voorzichtig op te lossen, waardoor je huid minder dof oogt, de textuur wordt verbeterd en de celvernieuwing wordt bevorderd. AHA’s hebben ook hydraterende eigenschappen en kunnen de natuurlijke vochtretentie van de huid verbeteren.

Bèta hydroxyzuren (BHA’s)

BHA’s, met name salicylzuur (bekend van aspirine), zijn in olie oplosbare zuren afkomstig van wilgenbast of wintergroene bladeren. In tegenstelling tot AHA’s kunnen BHA’s in de poriën dringen en overtollige olie oplossen, waardoor ze bijzonder effectief zijn voor de vette of acnegevoelige huid. BHA’s hebben ontstekingsremmende en antimicrobiële eigenschappen, waardoor ze goed zijn voor de behandeling van acne, het verminderen van mee-eters en het minimaliseren van verstopte poriën. Daarnaast kunnen BHA’s helpen de huidtextuur te verbeteren en een egalere teint te bevorderen.

Het verschil tussen AHA en BHA

Het belangrijkste verschil tussen AHA’s en BHA’s ligt in hun oplosbaarheid. AHA’s zijn, zoals gezegd, oplosbaar in water, waardoor ze ideaal zijn voor het exfoliëren van het huidoppervlak, terwijl BHA’s oplosbaar zijn in olie, waardoor ze de poriën binnendringen en voor een diepere exfoliatie zorgen. AHA’s zijn over het algemeen milder en beter geschikt voor de gevoelige, droge huid en in geval van zonschade, terwijl BHA’s vaak worden aanbevolen voor vette of acnegevoelige huidtypes. Daarom worden AHA exfolianten vaak als anti-aging gezien, terwijl BHA eerder met de jongere huid wordt geassocieerd. Overigens is dit geen vaste regel en hangt het van jouw huidtype van welke exfoliant voor jou het meest geschikt is.

Op welke leeftijd kun je beginnen met AHA en BHA?

De geschikte leeftijd om te beginnen met het gebruik van exfolianten hangt af van je huidtype en eventuele huidproblemen. Het is aan te raden om met het gebruik van dit soort exfolianten in ieder geval te wachten totdat je huid zich heeft aangepast aan de veranderingen van de pubertijd, tenzij je last hebt van acne. In dat geval kan een BHA exfoliant worden gebruikt, maar doe dit onder toezicht van een dermatoloog. Het is bovendien altijd belangrijk om voorzichtig te werk te gaan en te beginnen met lagere concentraties om mogelijke irritatie te voorkomen. We hebben hier altijd nog met zuren te maken!

Aanbevolen percentages

De concentratie AHA’s en BHA’s in huidverzorgingsproducten kan variëren en het is cruciaal om het juiste percentage te kiezen op basis van de tolerantie en behoeften van je huid. Beginners kunnen het beste beginnen met lagere concentraties, meestal rond de 5-7% voor AHA’s en 1-2% voor BHA’s. Naarmate je huid gewend raakt aan de exfoliërende werking kun je geleidelijk aan overstappen op een hogere concentratie. Sterkere concentraties, zoals 10-15% voor AHA’s en 2% of hoger voor BHA’s, worden over het algemeen aanbevolen voor meer ervaren gebruikers of onder begeleiding van een dermatoloog of deskundige.

Kun je AHA en BHA samen met andere werkzame stoffen gebruiken?

Ja, je kunt AHA’s en BHA’s opnemen in je huidverzorgingsroutine naast andere werkzame ingrediënten zoals retinol en vitamine C. Wel is het belangrijk om ze geleidelijk in je routine te introduceren en de reactie van je huid in de gaten te houden om mogelijke irritatie of overexfoliatie te voorkomen. Begin met het gebruik van AHA’s of BHA’s op afwisselende dagen of op verschillende tijdstippen van de dag om de compatibiliteit te beoordelen. Als je huid deze combinatie goed verdraagt, kun je overwegen om ze samen in je routine te gebruiken. Vergeet niet de productinstructies te volgen en raadpleeg bij twijfel een dermatoloog of andere expert om de compatibiliteit tussen de verschillende producten te garanderen en de voordelen van deze ingrediënten te maximaliseren.

Klik hier voor beautytips voor de heren op ADVERSUS