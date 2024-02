11x Bob kapsels voor 2024. Foto Charlotte Mesman

Heb jij de haartrends voor 2024 al in je vingers? Volgens ons gaat 2024 het jaar van de halflange kapsels worden met lengtes om en nabij de schouders. Dat neemt niet weg dat bob kapsels – de toppers van de afgelopen jaren – nog steeds superpopulair zijn. Dat komt onder meer door top influencers als Elsa Hosk en Hailey Bieber.

Overigens zijn we er met het woord ‘bob kapsel’ nog lang niet. In 2024 is het aantal bob kapsels zo mogelijk nog groter. Elke keer weer komt er een variant op het thema bij. Veel bob kapsels grijpen terug naar het verleden. Sommige bob coupejes zijn vernieuwend, zoals de superkorte bob – ook wel ‘micro bob’ genoemd – die nauwelijks tot je oorlellen reikt. Je zit met zo’n bob op het randje van een kort kapsel.

11x Bob kapsels voor 2024

Maar laten we eens kijken wat voor een soorten bob kapsels we het komende jaar kunnen verwachten. Misschien zit jouw droombobje ertussen!

1. De bubble bob: deze stijl wordt gekenmerkt door zijn luchtige volume aan alle kanten. Het gaat hier om kunstige en onzichtbare lagen die je bob ‘opkloppen’. Het lijkt er bijna op dat we weer moeten gaan touperen :-) In ieder geval moet je weer aan de slag met de föhn en een ronde borstel. In lijn met deze bob is ook de ‘mushroom’ bob met zijn ronde volumes.

11x Bob kapsels voor 2024. Foto Charlotte Mesman

2. De jaren ’90 bob: Deze nostalgische coupe, een knipoog naar de volumineuze, geföhnde bob uit de jaren 90, zal naar verwachting een comeback maken in 2024.

3. De klassieke bob: tijdloos en veelzijdig, de klassieke bob is een op kinlengte geknipte snit met een rechte en gelijkmatige lijn, die seizoensgebonden trends overstijgt en die iedereen maar dan ook iedereen kan hebben.

4. De French bob: deze boblook wordt geassocieerd met een chique en gewild nonchalante Franse look en heeft een geraffineerde en tijdloze uitstraling. Leidraad voor de lengte van deze bob is je mond. Vaak wordt deze haarsnit met een volle en rechte pony gecombineerd die de wenkbrauwen aait. Dit jaar dragen we dit bobje ook voor in een uitgegroeide versie, ook wel de 2.0 versie genoemd.

11x Bob kapsels voor 2024. Foto Charlotte Mesman

5. De Italian bob: ook de Italian bob doet in 2024 mee. De lengte is om en nabij de kaaklijn en deze bob kan zowel met een middenscheiding als zijscheiding worden gedragen. Kenmerkend is het volume in de haarpunten. Deze bob kapsels zijn heel geschikt voor krullend haar.

6. De grunge bob: de grunge bob belichaamt een meer edgy en onconventionele vibe. Naar verwachting een populaire keuze voor diegenen die op zoek zijn naar een unieke en non-conformistische look. Dit soort bob kapsels zijn gewild slordig, piekerig zelfs, vaak met een lange ongelijkmatige pony.

7. De omgekeerde bob: deze stijl heeft een taps toelopende achterkant met gestapelde lagen in de nek, wat een dramatisch en opvallend effect creëert.

8. De blunt bob: een strakke en scherpe bobsnit met een stompe basislijn, favoriet bij celebs als Hailey Bieber en Elsa Hosk.

11x Bob kapsels voor 2024. Foto Charlotte Mesman

9. De A-lijn bob: deze bob staat bekend om zijn langere voorkant en kortere achterkant en is een stijlvolle en moderne versie van de klassieke bobsnit.

10. De kitty bob: dit bob kapsel is een rustige variant van de wolf cut en wordt, net zoals de wolf cut, gekenmerkt door laagjes, vooral rond het gezicht, een gerafelde pony, en wat langer haar in de nek.

Een bob kapsel dat het midden houdt tussen kitty bob en grunge bob. Foto Charlotte Mesman

11. De micro bob: last but not least is daar de micro bob. Dit bob kapsel wordt superkort gedragen en mooi glad om je hoofd gestyled. Dit mini bobje zien we vaak bij de modellen.

Je kapsel als work-in-progess

Deze trends weerspiegelen een breed scala aan opties, van nostalgisch en gewaagd tot tijdloos en chic, voor elk wat wils. Of het nu de luchtige boblijn is of de klassieke en veelzijdige bob, 2024 zal een verscheidenheid aan stijlvolle en modieuze bobkapsels laten zien. Het leuke is dat trends blijven evolueren en dat er steeds weer nieuwe variaties van het bobkapsel opduiken. Verder evolueert ook jouw eigen bob al naar gelang je haar groeit. Soms gaat je kapsel ongemerkt van het ene type bob in het ander over. En dat maakt het wel zo spannend!

