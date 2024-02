5x Modetrends in de streetstyle bij de Copenhagen Fashion Week. Photo courtesy of Noor U Nisa | Copenhagen Fashion Week

De streetstyle tijdens Copenhagen Fashion Week staat bekend om zijn unieke mix van Scandinavische chique, speelse kleuren en relaxede maar toch zelfverzekerde modestijl. Denk aan op sportkleding geïnspireerde looks maar ook aan tijdloze kleding, met de nadruk op duurzaamheid en creativiteit. Lokale modemerken als Totême en Ganni zijn – of course – geliefd.

5x Modetrends in de streetstyle bij de Copenhagen Fashion Week. Photo courtesy of Noor U Nisa | Copenhagen Fashion Week

Wat het modevolk en de influencers ook dragen, over het algemeen gaat het om gedurfde en originele looks. Het sleutelwoord in de modestad Kopenhagen is: cool! Dat was ook tijdens de afgelopen Copenhagen Fashion Week voor herfst winter 2024 2025 het geval.

Hoe uniek de looks ook waren, we zagen er natuurlijk wel actuele modetrends voor 2024 in terugkomen. We zochten vijf dominerende modetrends voor je uit. Om je door te laten inspireren.

5x Modetrends in de streetstyle bij de Copenhagen Fashion Week

#1 Gekleurde pantykousen

Gekleurde pantykousen en zelfs pantykousen met een fantasie zijn terug in beeld. We zagen ze onder minirokken, shorts en bermuda’s. De kleur hoeft niet afgestemd te zijn op de rest van de outfit. Integendeel, volgens de influencers van de Copenhagen Fashion Week mag je best shockeren met een onverwachte kleur.

#2 Mob trend versus quiet luxury

Quiet luxury mode trend. Photo courtesy of Noor U Nisa | Copenhagen Fashion Week

Twee grote modetrends die op dit moment om voorrang strijden, zijn de mob wife aesthetic en de quiet luxury trend. En eerlijk gezegd, bijten de twee elkaar. De mob wife aesthetic is een vrij nieuwe stijl die geïnspireerd is door de Italiaanse en Italamerikaanse maffiacultuur. Think (nep of vintage) bontjassen, grote gouden sieraden, dierenprints, grote zonnebrillen en felrood. De quiet luxury trend daarentegen staat in het teken van klassiekers en is een heel ingetogen stijl met gedekte kleuren.

#3 Ballonrokken

Een trend die we het komende seizoen veel gaan zien en die ook onder het modevolk in Kopenhagen al opdook, is de ballonrok. Korte ballonrokjes zijn hot! Ze komen uit de koker van onder meer Miu Miu en Balenciaga. Ook bij de grote modeketens vind je ze al in de collecties. Van mini tot midi.

#4 Rokken over broeken

Rokken over broeken zijn geen nieuwigheid, maar wat tijdens de Copenhagen Fashion Week opviel, waren de doorzichtige rokken over (spijkerbroeken). Iets om nu al mee te experimenteren! Zolang het koud blijft, draag je zo’n rok over een broek, en van de zomer over je bikini.

#5 Winterwit

5x Modetrends in de streetstyle bij de Copenhagen Fashion Week. Photo courtesy of Noor U Nisa | Copenhagen Fashion Week

Last but not least zijn de off-white total looks die we her en der in het Deense straatbeeld zagen opduiken. Dit is altijd een heerlijke trend in de winter. Bovendien is zo’n total look helemaal in het emmertje van de ton sur ton trend die ook in 2024 nog steeds een belangrijke rol in de mode speelt.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS