Al jaren komen we in de modetrends doorzichtige materialen tegen. In de modetrends 2024 trekt de doorzichtige rok de aandacht.

Rokkentrends lente zomer 2024. Doorzichtige rokken. Photo courtesy of Givenchy

Als het om rokken gaat, dan valt er het komende seizoen heel veel te beleven. De rok is terug! En hoe. En dat is alleen maar leuk want rokken vormen – anders dan jurken – een grote uitdaging. Er moet gecombineerd worden. Dat geldt temeer voor de rokken in de modetrends 2024.

Rokkentrends lente zomer 2024. Doorzichtige rokken. Photo courtesy of Ermanno Scervino

Want de nieuwigheid is doorzichtige rokken. Oké, het is een betrekkelijke nieuwigheid. Doorzichtige materialen spelen al seizoenen lang een belangrijke rol in de mode. Doorzichtige jurken zijn min of meer altijd op de catwalks te bewonderen. Ook voor zomer 2024, maar dan wel met slankere silhouetten dan we gewend zijn. Maar doorzichtige rokken zijn, zoals ik al zei, betrekkelijk nieuw. Die hebben we een tijdje niet gezien.

Rokkentrends lente zomer 2024. Doorzichtige rokken. Photo courtesy of Givenchy

Het meest geziene model voor zomer 2024 is recht tot kokerrok aan toe. De meest geliefde lengte is tot over de knie. Zo zagen we een knielange zwarte en doorzichtige rok bij Prada die met een lichtblauwe blouse en een oversized jack werd geshowd. Bij Givenchy showde een delicaat poederblauw exemplaar met split en draperie in de taille. Deze rok werd geshowd met een huidskleurige top en knalroze dijhoge (!) laarzen! Zie de coverfoto.

Rokkentrends lente zomer 2024. Doorzichtige rokken. Photo courtesy of N21

De draperie in de taille bij Givenchy is een handige vondst want hiermee omzeil je de ‘onderbroekenkwestie’ waartegen we het komende seizoen met dit soort rokken natuurlijk weer volop gaan aanlopen.

Rokkentrends lente zomer 2024. Doorzichtige rokken. Photo courtesy of Missoni

De meest eenvoudige oplossing voor onder je doorzichtige rok is een hipsterbroekje of boyshorts, van die eenvoudige rechte broekjes maar dit seizoen gaan we ook steeds vaker bodysuits onder transparante rokken zien. Missoni lost het probleem helemaal aan de basis op door een transparante rok over een catsuit te showen.

Al met al heb je voor zo’n doorzichtig rokje nog altijd een behoorlijke dosis lef nodig maar je kunt er ook echt supermooie looks mee combineren. Kom je er niet uit dan is er nog altijd zoiets als een onderrok. Maar ga wel voor een ragfijn exemplaar!

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je alvast inspireren. Ook in de winter kun je al met dit soort rokken experimenteren. Denk aan combinaties met hoge laarzen en superdikke truien. Cool!

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS