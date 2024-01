Dit zijn de belangrijkste rokken trends voor 2024. Photo courtesy of Miu Miu

Het jaar 2024 wordt qua mode een spannend jaar. Er gaat een heleboel gebeuren. In de broekentrends zien we strakkere silhouetten en cropped modellen terugkomen. Maar ook in de rokken trends voor 2024 is er heel wat nieuws onder de zon.

Qua lengtes gaan we werkelijk alles zien: van micro en mini tot maxi, en alles wat daartussen zit. Ook qua volumes kun je alle kanten op. Volumineuze maxi rokken in lichte stoffen en soms zelfs laag over laag worden afgewisseld door slank afkledende kokerrokken. Korte plooirokken kun je nog dragen maar nieuw is het korte ballonrokje. En verder? We zetten de rokken trends voor 2024 even schematisch voor je op een rijtje.

Overigens is ons lijstje niet uitputtend. En verder geldt altijd nog dat je mag dragen waar je je zelf goed in voelt.

Dit zijn de belangrijkste rokken trends voor 2024

Dit zijn de belangrijkste rokken trends voor 2024. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Houden: korte plooirokjes met schoolgirl allure

Nieuw: korte rechte rokjes in minimalistische jaren ’90 stijl (denk aan rechte zwarte rokjes)

Dit zijn de belangrijkste rokken trends voor 2024. Photo courtesy of Fendi

Houden: kokerrokken

Nieuw: nauw sluitende midi-rokken met split (Fendi) en doorzichtige kokerrokken

Houden: lange mooi afkledende rokken met hoge taille

Nieuw: midi-rokken met lage taille (supercool!)

Uit de mode: tennisrokjes (jammer!)

Nieuw: korte ballonrokjes (dé nieuwigheid van het nieuwe seizoen)

Dit zijn de belangrijkste rokken trends voor 2024. Photo courtesy of Miu Miu

Houden: rokken met ingebouwde tailleband die eruit ziet als een boxershort (een vondst van Miu Miu die nu overal te zien is)

Nieuw: rokken met ingebouwde tailleband die eruit ziet als een zwembroek van manlief! (wederom een vondst van Miu Miu die volgens ons ook wel weer viraal zal gaan)

Asymmetrische rok van Acne Studios. Photo courtesy of Acne Studios

Houden: doorzichtige (midi-)rokken en midi-rokken met pailletten

Nieuw: asymmetrische rokken met stroken of punten

Op hun retour: jaren ’50 rokken (ook al zien we ze nog wel bij Dior)

Mag nog steeds: de lange denim rok (yep, lekker blijven dragen!)

Wat draag je op je rok?

Een bijbehorende top, een tank top, een topje en lang gilet of mouwloze blazer, een blazer of een chique blouse. Blouses gaan een grote comeback maken!

En onder je rok?

Hoge laarzen (maar geen cowboy boots), teenslippers (yep, ze komen terug!), sandalen met hoge hakken en bandjes, hoge of halfhoge pumps met (nog steeds) puntige neuzen.

