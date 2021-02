Valentijnsrecept. Suikerroze Valentijnsharten van chocoladecake

Zijn hart smelt ongetwijfeld bij het zien van deze roze Valentijnsharten. Zo lief! Maak van je Valentijnsavond met deze suikerroze harten. Voor ieder een hart. Je kunt ook hart voor hart serveren en samen van hetzelfde hart smullen. Je kunt de harten garneren zoals je wilt. Met een toefje slagroom of met bosvruchten. Up to you! Maak je de harten zo mooi als je wilt! Het zal je nog moeilijk vallen er het mes in te zetten!

Voor deze roze harttaartjes gebruikten wij een natuurlijke, rode kleurstof in poedervorm, gemaakt van bietensap. Je hebt dan flinke hoeveelheid poeder nodig. Wil je rode (in plaats van roze) harten, gebruik dan een professionele (super)rode kleurstof. Een gewone gelkleurstof van de supermarkt is niet genoeg voor een helrode kleur (maar wel voor roze).

Glucosestroop, een ingrediënt voor het glazuur, kun je gemakkelijk zelf maken door 200 gram suiker, 90 gram water en 1 theelepel citroensap aan de kook te brengen en het geheel op een laag vuur 10 minuten te laten doorkoken. De stroop mag niet bruin kleuren. De stroop is klaar als deze, terwijl je roert, je lepel met een glazig laagje bekleedt. Schenk de stroop in een glazen pot met deksel en laat ‘m afkoelen en indikken.

Ingrediënten voor 2 à 3 Valentijntaartjes

125 gram smeltchocolade

90 gram bloem

3 eieren op kamertemperatuur

4 gram gist (poeder)

90 gram suiker

100 gram boter op kamertemperatuur

zout

Voor het roze glazuurlaagje

10 gram gelatineblaadjes

120 gram water

150 gram suiker

150 gram glucosestroop

150 gram witte chocolade

100 gram gecondenseerde melk

rode voedingskleurstof

Benodigdheden

2 hartvormige springvormen met een diameter van 10 cm (van de inkeping aan de bovenkant tot de punt). Je kunt ook twee kleine ronde taartjes bakken en er zelf harten van snijden.

Bereiding

Breek de chocolade in stukken en smelt die au bain marie. Doe de boter in een kom, snijd de klont in blokjes en voeg de suiker toe. Mix alles met een handmixer door elkaar tot een zachte crème. Verwerk dan met de mixer één voor één de eieren door de botercrème. Schep nu de gesmolten en inmiddels lauwwarme chocolade door het beslag. Tot slot verwerk je de bloem, gist en een snufje zout erdoor.

Bekleed de bakvormpjes met bakpapier, vet het papier met boter in en schenk het beslag er voor iets meer dan de helft in. Strijk de bovenkant van de taartjes glad met achterkant van een natte lepel of een siliconenspatel.

Verwarm de oven voor op 170 graden Celsius en bak de harten in ongeveer 25 minuten gaar. Haal de taartjes uit de oven en laat ze afkoelen voordat je ze uit de vormpjes verwijdert. Snijd de top eraf zodat het oppervlak mooi recht is. Snijd eventueel ook de hartvorm bij voor een scherp definieerde hartvorm (de taartrestjes kun je gebruiken om truffels van te maken). Bewaar de taartjes, als je ze niet direct gaat glazuren, in vershoudfolie.

Maak nu het glazuur. Week de gelatine in 50 gram koud water. Breng het resterende water (70 gram) met de suiker en de glucosestroop in een steelpannetje aan de kook en draai het vuur uit. Smelt de chocolade in een grote kom en vermeng deze met de gecondenseerde melk. Doe het water met de gelatine bij het suikerwater, roer alles goed door elkaar zodat de gelatine oplost en voeg het geheel aan de chocolademix toe. Voeg de kleurstof toe en maak er met een staafmixer een glad mengsel zonder luchtbelletjes van. Laat de staafmixer niet boven op het oppervlak uitkomen om luchtbellen te voorkomen. Eventuele luchtbellen maak je met een siliconenspatel kapot.

Leg een vel bakpapier op en bakblik. Zoek in je keuken naar vier voorwerpjes van ongeveer 2 centimeter hoog waar je de taartjes op kunt plaatsen zodat ze niet direct op het bakpapier staan. De voorwerpen mogen niet onder de taartjes uitsteken zodat het overtollige glazuur ongehinderd op het bakpapier kan druipen. Schenk nu het glazuur op het midden van de taartjes. Schep het overtollige glazuur van het bakpapier weer op de taartjes totdat ze volledig bedekt zijn. Stop hiermee zodra het glazuur begint te harden anders wordt je oppervlak onregelmatig. Laat de taartjes ongeveer 12 uur drogen.

