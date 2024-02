Heb jij een alcoholverslaving? Foto Trendystyle.net

In de hedendaagse maatschappij is een glaasje wijn bij het diner of een biertje tijdens het uitgaan bijna net zo normaal als een kopje koffie in de ochtend. Maar waar ligt de grens tussen sociaal drinkgedrag en alcoholverslaving?

In deze blogpost gaan we dieper in op de tekenen van een drankverslaving, hoe je kunt herkennen wanneer het drinken meer is geworden dan alleen een sociaal genot en wat de stappen zijn naar herstel. Een eerste teken kan zijn dat je steeds meer nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken; je lichaam bouwt een tolerantie op. Daarnaast kan het zijn dat je sociale, werk- of schoolverplichtingen verwaarloost door je drinkgedrag en deze momenten steeds vaker moet rechtvaardigen tegenover jezelf of anderen.

De signalen van alcoholverslaving

Er zijn verschillende signalen die erop kunnen wijzen dat je een verslaving alcohol hebt. Een belangrijk teken kan bijvoorbeeld zijn dat je steeds meer alcohol nodig hebt om hetzelfde effect te voelen, oftewel tolerantie opbouw. Andere signalen kunnen zijn:

Het drinken van alcohol staat centraal in je dagelijkse routine.

Je besteedt veel tijd aan het drinken van alcohol of aan het bijkomen van de gevolgen.

Je hebt vergeefse pogingen gedaan om je drinkgedrag te minderen of te stoppen.

Je blijft drinken ondanks de bewustwording van schadelijke gevolgen.

Als deze signalen bekend voorkomen, is het tijd om na te denken over je drinkgewoontes.

Hoe afhankelijk ben jij van alcohol?

Afhankelijkheid van alcohol kan geleidelijk ontstaan, en sommige mensen realiseren zich niet dat ze afhankelijk zijn van ernstige problemen veroorzaakt in hun leven. Een manier om te bepalen hoe afhankelijk je bent, is door zelfobservatie en zelfbeoordeling aan de hand van vragen zoals:

Kun je eenvoudig een paar dagen achter elkaar niet drinken?

Drink je wel eens alleen?

Ervaar je ontwenningsverschijnselen zoals angst, slaapproblemen of trillen als je niet drinkt?

Het eerlijk beantwoorden van deze vragen kan helpen bepalen of je afhankelijkheid hebt ontwikkeld.

Wanneer wordt het een probleem?

Alcoholgebruik wordt een probleem als het leidt tot negatieve gevolgen op verschillende gebieden van je leven, zoals gezondheid, werk, financiën en relaties. Ook risicovol gedrag tijdens het drinken, zoals rijden onder invloed, kan een indicatie zijn dat je relatie met alcohol problematisch is. Herhaaldelijk drinken kan leiden tot chronische gezondheidsproblemen zoals leverziekten, hartproblemen, en zelfs je mentale gezondheid door aandoeningen zoals depressie en angst te verergeren. Het kan ook je cognitieve functies aantasten, wat resulteert in verminderde concentratie en geheugenproblemen. In sociale contexten kan overmatig alcoholgebruik leiden tot verstoorde relaties en sociaal isolement, als vrienden en familie afstand nemen of als je sociale activiteiten beperkt worden tot alleen die waarbij alcohol aanwezig is. Het is essentieel om de impact van alcohol op alle facetten van het leven te erkennen en maatregelen te nemen voordat het een onomkeerbare tol eist.

Hulp zoeken

Het erkennen van een alcoholprobleem is een moedige eerste stap. Gelukkig zijn er veel bronnen en behandelingsopties beschikbaar om je te helpen met herstel. Dit kan variëren van zelfhulpgroepen en counseling tot professionele behandelingsprogramma’s.

Je huisarts kan een goed startpunt zijn voor advies en doorverwijzing naar passende hulp. Daarnaast zijn er diverse instanties gespecialiseerd in verslavingszorg die ondersteuning kunnen bieden bij jouw hersteltraject. De rol van de omgeving in herstel mag niet onderschat worden. Zo kan het aanpassen van je sociale kring, waarbij je minder tijd doorbrengt met mensen die regelmatig drinken, een significant verschil maken. Het creëren van een steunnetwerk van vrienden en familie, die je keuze om te stoppen met drinken respecteren en ondersteunen, is van onschatbare waarde.