Streetstyle bij Chloé voor zomer 2025. Ever Anderson. Foto Charlotte Mesman

Chloé heeft een nieuwe ontwerper, Chemena Kamali, en dat is te zien. Ze heeft het maison nieuw leven ingeblazen met een sensuele bohémien twist. De modeshow voor zomer 2025 tijdens de Paris Fashion Week was een enorme happening. Op de eerste rij spotten we Juliette Lewis, Selma Blair en haar zoon Arthur Saint Bleick, Sienna Miller, de topmodellen Karlie Kloss en Taylor Hill, Ever Anderson, en acteur Cole Sprouse samen met internetbekendheid Ari Fournier.

Streetstyle bij Chloé voor zomer 2025. Ari Fournier en Cole Sprouse. Foto Charlotte Mesman

Om het nog maar niet te hebben over de enorme hoeveelheid influencers, allemaal natuurlijk rigoureus in looks uit de wintercollectie van Chloé. Een paar namen voor de fashionista’s onder jullie: Xenia Adonts, Camila Coelho, Yoyo Cao, Heart Evangelista, Charli D’Amelio en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Streetstyle bij Chloé voor zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

We maakten een kleine selectie uit de enorme hoeveelheid streetstyle foto’s waar we mee thuiskwamen. In de loop van het seizoen zullen we meer publiceren. Maar kijk alvast naar deze foto’s en laat je inspireren voor jouw nieuwe winterlook.

Chloé voor winter 2024 2025

Wil je op de Chloé toer gaan, kijk dan uit naar lange zwierige jurken met stroken in delicate kleuren. Maar let vooral ook op de accessoires. De hoge laarzen, de schoenen met allerlei interessante details, de chique leren tassen, de franjes en niet te vergeten de grote zonnebrillen met seventies vibes. Houd je meer van een stoere look, ga dan voor een spijkerbroek en combineer die met een romantische blouse, in witkant of wederom met stroken. Dit is echt een look om je in uit te leven!

Streetstyle bij Chloé voor zomer 2025. Camila Coelho. Foto Charlotte Mesman

Sommige dames hadden Chloé’s stijl geïnterpreteerd met een seventies hair look zoals Camila Coelho. De Amerikaanse actrice en model Ever Anderson schitterde met een Parisienne haarstijl.

Streetstyle bij Chloé voor zomer 2025. Foto Charlotte Mesman

Op de catwalk van Chloé showden topmodellen als Vittoria Ceretti, Mona Tougaard en de Nederlandse Felice Nova Noordhoff.

Kortom, Chloé had alle registers opengetrokken. Bekijk de streetstyle foto’s maar eens.

