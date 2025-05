In de make-uptrends zomer 2025 komen we ‘m weer tegen: de bruine lippenstift met lipliner. Het is nu het moment om ermee te experimenteren.

Make-up trends zomer 2025: (weer) bruine lippenstift met lipliner. Foto Charlotte Mesman

De make-uptrends voor zomer 2025 laten, net zoals de vorige seizoenen, invloeden uit de jaren ’90 zien. Dit geldt vooral voor de comeback van bruine lippenstift met lipliner. Deze trend, ooit een kenmerk van de eeuwwisseling, wordt nieuw leven ingeblazen door influencers en visagisten. Uit recente beautytrendrapporten blijkt dat bruine lipliner uit de jaren ’90 een van de populairste lippenstifttrends van 2025 is. Deze trend bevestigt de cyclische aard van modes waarbij stijlen uit het verleden worden aangepast om ze aantrekkelijker te maken voor het heden. Deze opleving is geen vluchtig moment, maar een bewijs van de blijvende allure van klassieke beautylooks.

Bruine lippenstift

De bruine lippenstifttrend uit de jaren negentig laat een breed scala aan kleuren zien. Voor elk type huid is er wel een geschikte tint te vinden. De toonaarden lopen uiteen van licht taupe- en roze-bruine tinten voor de lichte en blanke huid, tot rood- of vampy chocoladetinten voor de medium- en olijfkleurige huid, en gedempte koffiebruine- of bruintinten voor de donkerdere huidtinten.

Niet alleen heb je de keuze uit verschillende tinten, ook qua finish kun je voor zomer 2025 alle kanten op. Een matte finish is ideaal voor donkere tinten en biedt een geraffineerde, long-lasting look die perfect is voor de avond. Omgekeerd zorgen lichtere bruintinten met een glanzende finish voor een moderne, gehydrateerde uitstraling die fris aandoet op een zomerse dag.

Verder kun je spelen met het contrast tussen lipliner en lippenstift. Voor een subtiel effect stem je de kleuren op elkaar af en ga je voor een natuurlijke look; voor een meer dramatisch effect combineer je een donkerdere liner met een lichtere kleur lippenstift. Deze look is iconisch voor de jaren ’90.

Lipliner en overlining

Lipliner is een hoofdrolspeler in deze jaren ’90-lippenstifttrend. Zo’n lijntje definieert de contouren van je lippen. Bovendien helpt het tegen het uitlopen van je lippenstift. Dit is vooral handig als je van die fijne rimpeltjes rond je mond hebt (iets waar niemand met het verstrijken van de jaren aan ontkomt).

Maar lipliner heeft ook een andere functie. Lippotlood kan helpen om je lippen voller te doen lijken, vooral wat betreft overlining. Bij overlining omlijn je je lippen iets buiten de natuurlijke lipcontouren om de illusie van vollere, voluptueuzere lippen te creëren. Deze techniek werd in de jaren ’90 populair.

Om dit effect te bereiken bereid je je lippen voor met een balsem of primer voor een gladde ondergrond. Trek nu met een lippotlood een lijntje net buiten je natuurlijke liplijn. Volg daarbij de vorm van je Cupido’s boog en mondhoeken. Als je wilt, kun je daarna ook je lippen zelf inkleuren met de liner voor extra intensiteit voordat je je lippenstift aanbrengt. Maar je kunt ook enkel voor een lijntje gaan en je lippen kleur geven met een matte of glossy lippenstift in de door jou gewenste kleur.

Let op! Overlining brengt wel wat risico’s met zich mee, met name de kans op asymmetrie. Als de ene kant meer gelijnd is dan de andere, kan dit leiden tot een ongelijkmatige, onnatuurlijke uitstraling. Mensen met van nature scherpe lipcontouren – de natuurlijke lijn waar lippen en huid samenkomen – moeten extra voorzichtig zijn, omdat overlining in dit geval beter te zien is. Om asymmetrische vormen te voorkomen kun je het beste een spiegel gebruiken om de symmetrie vanuit verschillende hoeken te controleren. Overlining is een kunst die, als je het onder de knie hebt, je look kan verbeteren, maar het vereist geduld en precisie. Wees je er bovendien van bewust dat asymmetrieën op foto’s (nog) meer opvallen omdat het een verstild moment is.

Influencers en de bruine lippenstifttrend

Tijdens de afgelopen modeweken (februari/maart 2025) kwamen we deze make-uptrend voor 2025 op grote schaal tegen. Ook celebs als Hailey Bieber en Bella Hadid kiezen vaak voor een matte bruine lip met een subtiel lijntje, gecombineerd met een stralende huid en minimale oogmake-up voor een alledaagse, chique look. Deze stijl is ideaal voor overdag. Een influencer als TyLynn Nguyen kiest daarentegen graag voor een glanzende afwerking met een gedefinieerde liplijn, perfect voor de avond. Kortom, lichtere, glanzende tinten zijn verfrissend voor overdag en diepere, matte tinten zijn gereserveerd voor de avond.

Bekijk onze streetstylefoto’s maar eens en ga dan zelf aan de slag. Experimenteer met verschillende bruintinten en lipliners om de ideale look(s) voor jou te vinden.

