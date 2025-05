Dit zijn dé haaraccessoires voor lente zomer 2025: strikken. Foto Charlotte Mesman

Tijdens de afgelopen Paris Fashion Week (maart 2025) konden we er niet omheen: linten en strikken waren hét haaraccessoire onder de genodigden die naar het Grand Palais stroomden om de modeshow voor herfst winter 2025 2026 te zien. Het is heel goed mogelijk dat ze dit soort haaraccessoires een beetje ingefluisterd hadden gekregen, want op de uitnodiging voor de show prijkte een grote zwarte strik.

De strik bij Chanel

Voordat we je meer vertellen over de strik als haaraccessoire, even iets meer over de strik in de modeshow voor winter 2025 2026. We noemde de uitnodiging met strik al. In deze nieuwe modecollectie was de strik – je raadt het al! – de ster.

Een kolossaal zwart lint met strik wervelde door de enorme ruimte van het Grand Palais. Ook in de looks op de catwalk wemelde het van de strikken. Het waren niet zomaar accenten, maar sierlijke getuigen van Coco Chanels liefde voor speelse elegantie. De charme van de strik hield niet op bij kleding, maar herdefinieerde het alledaagse met een vleugje fantasie.

Als laatste show voordat het tijdperk van ontwerper Matthieu Blazy voor het maison begint, vierde deze collectie de strik als brug tussen het legendarische verleden en de toekomst van Chanel, en inspireerde ze de aanwezige gasten om een beetje magie in hun dagelijks leven te brengen, met linten en strikken. Iets wat men, zoals onze streetstyle foto’s laten zien, goed had opgepakt.

De strik als haaraccessoire

De strik als haaraccessoire is niet nieuw. Elke keer weer blijft dit detail terugkomen. Denk maar eens aan zomer 2023. Toen waren het vooral zwartfluwelen strikken die we in de haartrends tegenkwamen.

Voor lente zomer 2025 daarentegen mag je ook lichte kleuren kiezen. Bij Chanel kwamen we, naast zwarte strikken, ook witte en zelfs zuurstokroze strikken tegen.

Voor een klassieke look breng je je voorste haarlokken naar achteren en zet je ze achter op je hoofd met een strik (met clip) vast. Het spreekt vanzelf dat je haar mooi gestyled moet zijn. Je kunt kiezen voor krul, slag of steil haar, als je maar netjes te werk gaat. Beach waves mogen dan nog in de mode zijn (ze passen in de bohémien esthetiek voor zomer 2025) maar kappershoofden zijn terug, en die passen heel goed bij de Chanel-stijl.

Een andere manier om je haar te stylen, is een paardenstaart met strik. Voor een sixties look ga je voor een hoge paardenstaart waarvan je de uiteinden krult.

Geen strik bij de hand?

Heb je zo gauw geen strik bij de hand, dan bieden sjaaltjes of linten uitkomst. Zo kun je een sjaaltje in je haar strikken. Helemaal interessant wordt je look als je een fantasie kiest die in je kledinglook terugkomt. Ook linten kunnen uitkomst bieden. Draai ze rond je lokken of paardenstaart en… leg er een strik in!

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

