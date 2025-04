Zin om je kapsel een moderne twist te geven? Ga voor een superlange pony zoals we die weer terugzien in de haartrends 2025.

Haartrends 2025. De superlange pony is terug, en hoe! Foto ADVERSUS

Als er één manier is om je haarlook snel te updaten, dan is het: een pony laten knippen. De haartrends 2025 steken je de helpende hand toe. Superlange pony’s zijn weer helemaal trending.

De lange pony op de catwalks

Haartrends 2025. De superlange pony is terug, en hoe! Foto Charlotte Mesman

Niet alleen onder het mode publiek maar ook op de catwalks van de afgelopen Fashion Weeks (februari / maart 2025) was de lange pony goed vertegenwoordigd. Verschillende (top)modellen verschenen op de runway met pony’s tot ver over de wenkbrauwen. Dat zal je niet verbazen als je weet dat de jaren ’70 in de mode weer volop meedoen. Deze modetrend slaat, zoals gewoonlijk, ook over op de haartrends.

Pony’s in de seventies

Haartrends 2025. De superlange pony is terug, en hoe! Foto Charlotte Mesman

Voordat we verdergaan, even iets meer over de pony in de seventies. In de jaren ‘70 werden haarsnitten met lange pony’s het kapsel bij uitstek voor de bohémien mood en rock-‘n-roll-sfeer van die tijd. De pony’s waren meestal vol, gevederd en opzij gedragen, waarbij ze de wenkbrauwen raakten of zelfs delen van de ogen bedekten. Ze lieten zich goed combineren met de laagjeskapsels en hippie-geïnspireerde lokken van toen.

Beroemdheden zoals Farrah Fawcett, met haar iconische gevederde pony maakten de trend populair. Jane Fonda stal de show met een gewaagde volle pony in haar “Klute”-tijdperk (naar de thriller film ‘Klute’, 1971, van Alan J. Pakula). De lange pony was een statement van individualiteit, een combinatie van glamour en een zorgeloze, rebelse geest.

De lange pony van nu

Haartrends 2025. De superlange pony is terug, en hoe! Foto Charlotte Mesman

De lange pony van nu is breed, vol en lang en valt tot over de wenkbrauwen. De meeste lange pony’s zijn recht geknipt, maar heb je supersteil haar dan kan het ook mooi zijn om ‘m gerafeld te laten inknippen voor een extra moderne touch.

Haartrends 2025. De superlange pony is terug, en hoe! Foto Charlotte Mesman

De rest van het haar wordt in veel gevallen lang en los gedragen en is – anders dan in de jaren ’70 – op één lengte geknipt. De styling hoeft niet supernetjes te zien. Voor die bohémien look die we onder meer bij Chloé zagen, draag je je haar met een losse slag die ook in de pony mag terugkomen.

Haat-liefde

Voordat je de schaar in je haar laat zetten, nog een paar ‘maren’. Want laten we eerlijk zijn, het blijft een haat-liefde verhouding met de pony. De pony is niet gemakkelijk in het dragen (al dat haar op je voorhoofd!), vraagt om extra styling en geeft je een uitgesproken look, iets wat soms fijn is, maar soms ook niet. Verder vraagt een pony om extra onderhoud. Je moet je haar vaker wassen omdat je pony je huid raakt (iets wat tijdens het sporten niet altijd even fijn is) en ook vaker laten bijknippen. Allemaal nadelen van een pony. Toch blijft deze haardracht geliefd en is de pony opnieuw populair.

Dus… durf je het aan, grijp dan nu je kans en laat die pony knippen. Geef je kapsel voor lente zomer 2025 die gedurfde twist mee. Bedenk – we kunnen het niet genoeg zeggen – dat het maar haar is (dat weer aangroeit!).

