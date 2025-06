De ‘no pants’ modetrend voor zomer 2025: in onderbroek of bodysuit over straat. Photo courtesy of Fendi

De ‘no pants’ modetrend doet al een paar seizoenen mee in de mode, en is ook deze zomer van de partij. Het is een echte gamechanger die laat zien dat je ook zonder klassieke lange broek of rok ontzettend stijlvol en zelfverzekerd voor de dag kunt komen. Voor zomer 2025 komt deze trend niet alleen als onderbroek of slip die je combineert met een mooie top maar ook in de vorm van – wat wij noemen – speelpakjes: broekjes met een bijbehorende top en ook bodysuits.

Wat is de ‘no pants’ modetrend precies?

De ‘no pants’ modetrend voor zomer 2025: in onderbroek of bodysuit over straat. Photo courtesy of Fendi

Geen paniek, de ‘no pants’ modetrend betekent niet dat je letterlijk zonder (onder)broek de deur uitgaat. Het gaat erom dat je traditionele broeken, rokken of shorts skippt en in plaats daarvan kiest voor, we zeiden het al, een mooie slip met top of een speelpakje, zoals we die voor zomer 2025 op vele catwalks zagen. Over die pakjes wordt dan vaak nog een lange jas, een lang vest of een blazer gedragen. Voor de avond mag je er zelfs nog paar sheer panty’s bij halen. Sexy, maar toch stijlvol.

Wie rocken deze trend?

De ‘no pants’ modetrend voor zomer 2025: in onderbroek of bodysuit over straat. Photo courtesy of Chloé

De grote modehuizen gaan er helemaal in mee. Zo zagen we bij Chloé lingerie-achtige pakjes met kant en roesjes in zachte pastels die met lange overjassen werden geshowd. Bij Fendi zagen we bodysuits met een ingetogen print die met wederom lange mantels werden gedragen. Op beide catwalks werden de no pants pakjes gedragen met stoere schoenen.

De ‘no pants’ modetrend voor zomer 2025: in onderbroek of bodysuit over straat. Photo courtesy of Elie Saab

Elie Saab showde een gehaakt setje dat bestond uit hotpants met een bijbehorende top en vestje in een zomerse zandkleur. En bij Max Mara zagen we high-waisted slips die werden geshowd met geklede blouses, en soms ook met daarover weer een lange jas.

De ‘no pants’ modetrend voor zomer 2025: in onderbroek of bodysuit over straat. Photo courtesy of Max Mara

Waarom werkt deze trend zo goed?

Empowerment: het is een statement van zelfvertrouwen en vrijheid.

het is een statement van zelfvertrouwen en vrijheid. Comfort: geen gedoe met strakke broeken, maar lekker luchtig en makkelijk.

geen gedoe met strakke broeken, maar lekker luchtig en makkelijk. Creatief: je kunt er alle kanten mee op en de look zo chic, speels of glam maken als je wilt.

Zo draag je de ‘no pants’ look

Naar het strand kun je het setje of pakje zo dragen, zonder iets erover.

Voor het leven van elke dag kun je een pakje of bodysuit combineren met een oversized blazer of jas die je look body geeft.

Voor de avond kun je onder het broekje of pakje sheer panty’s dragen.

Voor overdag draag je er stoere boots, sneakers of sandalen onder. Voor de avond ga je voor hakken of metallic slippertjes. Tip: laat je inspireren door de looks van Fendi – en draag doorzichtige sokken in veterschoenen onder je speelpakje.

De trend op straat en op de rode loper

Of je nu een brunch hebt met vriendinnen of een avondje uit gaat, de ‘no pants’ trend is overal te zien. Op Instagram en TikTok barst het van de inspiratie, en celebs blijven ons verrassen met nieuwe looks die deze trend omarmen. Klik hier voor no pants looks in de streetstyle.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS