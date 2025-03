De mode voor 2025 is opvallend bloot en sexy. Foto Charlotte Mesman

Je zult de provocerende foto’s van Bianca Censori, vrouw van Kanye West, vast gezien hebben. Deze dame verscheen bij de Grammy Awards 2025 in een zogenaamde naked dress, een jurk in doorzichtige mesh die niets maar dan ook niets te raden overliet. Wij kregen er spontaan plaatsvervangende schaamte van (maar misschien vonden jullie het mooi, jouw goed recht).

Tepeltruitjes

Dat de mode aan het ontpreutsen is, hing overigens al een tijdje in de lucht. Tijdens de Paris Fashion Week van afgelopen september/oktober viel het me op dat veel meisjes en vrouwen – ook buiten de modewereld – geen beha droegen en zich daarover totaal geen zorgen maakten. Tepel-T-shirts en –truitjes die Free the Nipple schreeuwden, waren aan de orde van de dag. Om het nog maar niet te hebben over de superkorte shorts die afgelopen zomer volop bilzicht boden…

Op de catwalks voor winter 2025

Ook op de catwalks voor winter 2025 2026 ging het er spannend aan toe. Doorzichtige kleding is een modetrend voor 2025. Daarbij krijgt de toeschouwer een blik gegund op de lingerie die eronder gedragen wordt. Soms zelfs ontbrak dit seizoen de beha en kwamen de borsten in beeld.

Miu Miu

Zelfs bij de modeshow van Miu Miu, de jonge lijn van Prada, voor winter 2025 was de streetstyle vrouwelijker en bloter dan ooit. Het Italiaanse maison speelt al een paar seizoenen met de ‘no pants’-trend maar gaf er nooit een sexy twist aan. Dat ligt niet in de aard van Miuccia Prada, die zich maar al te graag door retro stijlen laat beïnvloeden, en die bekend staat om haar kuitlange rokken.

No pants-trend

Streetstyle bij Miu Miu. Foto Charlotte Mesman

Kuitlange rokken kwamen we afgelopen dinsdag (11 maart) zeker nog in de streetstyle bij Miu Miu in Parijs tegen maar er waren ook looks die we totaal niet van het maison gewend zijn. Waar het bontsetje met minirok, kort jasje en riem alias beha vandaan kwam, is niet helemaal duidelijk. We vonden het niet op de catwalk terug maar het liep wel rond op Place d’Iéna waar de show was.

Streetstyle bij Miu Miu. Foto Charlotte Mesman

Net zo sexy waren de looks met pofbroekjes die met hooggehakte puntschoenen met open hiel (en kniekousen) werden gedragen. Ze waren gecombineerd met sportieve jacks of blote buik. Om het nog maar niet te hebben over de cut-out jurken die toeschouwers – al dan niet vanwege het gure weer – kippenvel bezorgden.

Dit was/is een stijl die we niet van Miu Miu gewend zijn (we hebben je de meest provocerende beelden bespaard). Bekijk onze foto’s maar eens en bedenk wat jij ervan vindt.

Nog interessant om te weten: in de nieuwe collectie van Miu Miu voor winter 2025 kwamen we de no-pants trend niet meer tegen, maar wel truitjes die de nipples – nep of echt – in het zonnetje zetten!

